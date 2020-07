Hoa hậu Hương Giang: Đàn ông không đàng hoàng mới sợ phụ nữ thông minh

Kể từ tháng 3/2018, thay vì được biết đến là Hương Giang Idol, khán giả Việt gọi cô gái ấy với cái tên thân thương khác là "Hoa hậu Hương Giang".

Hương Giang đẹp, thông minh, sắc sảo, khéo léo và có sự nhạy cảm nữ tính đến độ thỉnh thoảng người ta quên mất cô là một người đẹp chuyển giới. Hương Giang có một "cái đầu lạnh", có sự lý trí, gai góc của một người đã bước qua nhiều biến cố đến mức nhiều người phải dè chừng.

Đó là hình ảnh của một "Nữ hoàng LGBT", nhưng cũng chính là con người của Hương Giang. Tôi từng thấy Hương Giang ứng xử khéo léo và chuẩn mực trên truyền hình nhiều lần, nhưng khi trò chuyện thì càng cảm nhận rõ hơn năng lượng mạnh mẽ, khí chất đặc biệt của cô gái này.

Tất cả các vết sẹo đều làm nên bản lĩnh của bạn ngày hôm nay!

Hương Giang bây giờ đã là cái tên quá rực rỡ trong showbiz Việt rồi, đó có phải là lý do mà gần đây bạn có những phát ngôn khẳng định vị thế của bản thân như "ngoài nổi tiếng và xinh đẹp ra em chẳng có gì ngoài tiền"?

Phát ngôn đó được cắt ra từ 1 đoạn clip vui thôi, nhưng hình như mọi người càng ngày càng ít biết đùa thì phải (cười).

Có câu "người đứng trên đỉnh núi thì thường cô đơn", đã bao giờ Giang cảm thấy cô đơn với sự thành công và vị trí hiện tại của mình?

Thực ra không bao giờ Giang có suy nghĩ rằng mình ở trên "đỉnh". Bất kì lúc nào Giang cũng quan niệm rằng mình chỉ đang leo núi thôi, như thế mỗi ngày mình đều có động lực để tiếp tục phấn đấu.

Còn sự cô đơn dĩ nhiên là có, không hẳn là tới từ vị trí hay sự thành công hiện tại mà tới từ rất nhiều thứ khác nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên Giang luôn học cách chấp nhận điều đó.

Độ tuổi 28 không còn trẻ nhưng cũng chưa hẳn là quá lớn để có kinh nghiệm sống dày dặn, vậy những triết lí tình yêu và cuộc sống đầy "thấm thía" của Hương Giang từ đâu mà có?

Thực ra tuổi tác không quan trọng bằng việc bạn phải trải qua những gì trong cuộc sống này. Có người nhiều tuổi nhưng cuộc sống của họ tương đối bình yên và may mắn thì góc nhìn của họ sẽ khác, có người trẻ nhưng cuộc sống nhiều trắc trở góc nhìn cũng khác. Giang chỉ nói dựa trên những kinh nghiệm mình đã trải qua, những khó khăn mình đã gặp phải, từ những biến cố trong cuộc sống và từ sự quan sát của chính mình.

Khi những ồn ào trong quá khứ vẫn còn bị nhắc lại và trở thành lí do để một số người chỉ trích Hương Giang, bạn đối diện với điều đó thế nào?

Giang không quan tâm lắm đâu. Ai chẳng có quá khứ, quan trọng là hiện tại mình là người như thế nào thì sẽ quyết định quá khứ đó có quan trọng hay không. Một người có quá khứ như vậy mà hiện tại như kia thì càng chứng tỏ họ luôn nỗ lực thay đổi bản thân thì đó là điều đáng khích lệ chứ.

Nếu có cơ hội, Giang có muốn thay đổi điều gì trong quá khứ không?

Dĩ nhiên là không. Tất cả các vết sẹo đều làm nên bản lĩnh của bạn ngày hôm nay!

Đàn ông không đàng hoàng mới sợ phụ nữ thông minh

Vẻ ngoài của Hương Giang là một cô gái mạnh mẽ, lý trí, nhưng nội tâm bên trong liệu có đồng nhất với điều đó?

Ít nhất một phần nào đó nội tâm phải đồng nhất thì mới toát ra vẻ ngoài được, tâm sinh tướng là chuyện đương nhiên. Nhưng song song đó dĩ nhiên Giang vẫn là một người phụ nữ, cũng có những phút yếu lòng, cũng có những lúc yếu đuối. Đó là điều không thể tránh khỏi và bản thân Giang cũng không cần phải quá mạnh mẽ để làm gì, đúng người - đúng việc - đúng thời điểm là được.

Nhiều người nói Giang tương đối "khôn" và có cái đầu lạnh, nhưng phụ nữ quá lý trí và mạnh mẽ lại thường không may mắn trong chuyện tình cảm. Giang có nghĩ điều đó đúng với bản thân mình?

Cũng có thể chứ, vì đàn ông thành đạt, có sự nghiệp đôi khi họ chỉ cần một người phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời, dễ bảo, nữ công gia chánh thôi. Mà người đàn ông không thành công thì cũng chưa chắc dám tiếp cận mình. Nhìn qua cũng đủ thấy tương đối khó trong chuyện tình cảm rồi còn gì!

Tuy nhiên Giang nghĩ vẫn sẽ có người phù hợp với mình, vấn đề là thời gian thôi. Còn nếu khó tìm quá thì từ từ Giang hạ tiêu chuẩn của mình xuống (cười).

Giang đã từng nghe ai đó nói mình "giả tạo" vì cách cư xử khéo léo của bạn chưa?

Có chứ. Khán giả thường có xu hướng đề phòng những người khéo léo. Họ cảm giác việc tiếp xúc với một người bộc trực thì an toàn hơn, nhưng họ quên mất bản thân Giang là người của công chúng và là một Hoa hậu, cư xử khéo léo là điều tối thiểu Giang phải làm để gìn giữ hình ảnh của mình. Việc luôn giữ gìn hình ảnh đẹp cũng thể hiện mình là một người tôn trọng khán giả và nhãn hàng. Đó là biểu hiện của sự chuyên nghiệp. Còn Giang và mọi người không làm việc chung, không ăn chung, không ngủ chung thì mắc mớ gì Giang làm nguy hiểm đến ai?

Đó không phải giả tạo, đó là chuẩn mực mà người nghệ sĩ nên đặt ra khi đứng trước khán giả của mình.

Giang có nghĩ rằng sự thông minh của bạn sẽ trở thành rào cản khiến những người đàn ông không dám tiếp cận bạn vì "sợ" không?

Đàn ông không đàng hoàng mới sợ phụ nữ thông minh! Câu này Hương Giang nói nhé, đàn ông nhiều "em gái mưa", bạn thân khác giới, nhiều mối quan hệ kì lạ mới lo người phụ nữ thông minh quá, đủ thứ chuyện giấu giếm trên đời mới sợ phụ nữ nhạy cảm quá. Chứ nếu người đàn ông đàng hoàng sợ gì một người phụ nữ luôn biết anh ấy cần gì, lúc nào anh ấy mệt mỏi, lúc nào anh ấy stress, lúc nào anh ấy cần một bữa ăn, lúc nào cần đi du lịch, lúc nào cần câu hỏi thăm?

Người phụ nữ thông minh và nhạy cảm sẽ cho người đàn ông điều đó thì tại sao phải sợ, hỏi lại chính bản thân mình tại sao sợ thì tốt hơn!

Nếu kể ra thì số "bạn trai tin đồn" của Hương Giang trên truyền thông cũng không phải là ít, bạn đã bao giờ thử tìm hiểu ai trong những người đó chưa?

Tìm hiểu thì có nhưng nói chung là Hương Giang không phải người dễ dãi trong chuyện tình cảm. Mình rất cẩn trọng với chuyện tình cảm nên cũng ít khi thành công với ai.

Gần đây thấy chàng Việt Kiều Huy Trần xuất hiện cùng Giang khá nhiều, đó cũng là người mà bạn từng chọn trong "Người ấy là ai". Hiện tại mối quan hệ có gì tiến triển thêm chưa?

Huy Trần rất dễ thương và đàng hoàng, gần đây bọn mình thân thiết hơn nhưng chỉ dừng ở mức độ bạn bè.

Tôi không đợi người khác công nhận

Cũng đã hơn 2 năm kể từ khi cái tên Hương Giang gắn liền với danh xưng "Nữ hoàng LGBT" nhưng không mấy khi thấy bạn chia sẻ các hoạt động của cộng đồng lên mạng xã hội. Nhiều khán giả đặt câu hỏi rằng Hương Giang đã làm gì, hoạt động ra sao với vai trò của mình trong quãng thời gian đó?

Giang không phải kiểu người viết lên mạng xã hội. Nếu mọi người để ý Facebook cá nhân chỉ đơn giản là hình ảnh cá nhân, Giang không bao giờ dùng để nói về bất kì một chuyện gì.

Giang đang tập trung chuẩn bị cho mùa 2 của Miss International Queen Việt Nam. Thú thật là vô cùng khó khăn để làm chứ không phải như mọi người nghĩ, chẳng qua Giang không than thì mọi người không biết thôi.

Tính Giang thì cứ im im làm thôi, cũng không cần ai ghi nhận gì. Mình thấy đúng là đúng. Cuộc thi này đã tạo ra rất nhiều người chuyển giới thành công, và giờ là cơ hội các bạn ý góp sức cho cộng đồng, không nhất thiết cứ phải là Hương Giang. Mỗi năm đều sẽ tạo ra thật nhiều người như thế nữa, sự lan tỏa mới thực sự lớn, và đó là điều Giang đang cố gắng làm chứ không phải ôm về hết các hoạt động cộng đồng rồi đợi người khác công nhận đâu.

Điều gì đã làm được cho cộng đồng khiến bạn tự hào nhất?

Thay đổi hình ảnh tích cực về cộng đồng qua việc đánh giá một cá nhân nổi bật! Chẳng cần gì cao siêu đâu, nhìn vào Hương Giang mọi người thấy gì thì sự tích cực của cả 1 cộng đồng dĩ nhiên sẽ tăng lên.

Mặc dù xã hội đã cởi mở hơn với giới LGBT nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn nghĩ con mình bị "lây" từ người khác và có những hành động cấm đoán con được sống với giới tính thật, Hương Giang nghĩ sao về điều này?

Ích kỉ và cổ hủ! Thực ra họ đang quan tâm đến những sự soi mói và thể diện của gia đình nhiều hơn là hạnh phúc của chính con cái họ. Ngày trước ít thông tin thì không trách được, do thế hệ rồi này khác, nhưng thời buổi này còn có những suy nghĩ như vậy là đáng trách.

Hiện nay những người trong cộng đồng dần mạnh dạn hơn trong việc come out, nhất là những người đã thành công trong sự nghiệp. Nhưng một số khác lại không có được sự thành công đó. Vậy họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn như thế nào để come out và được đón nhận?

Mấu chốt cứ phải là thành công, sự kì thị sẽ không thể tồn tại với người thành công. Hãy coi đó như động lực để thành công hơn trong tương lai.

Giới tính là cái mà tạo hóa sinh ra, nhưng theo Giang có bao giờ nó thay đổi vì môi trường xung quanh?

Khó mà thay đổi chỉ vì môi trường. Cảm nắng hay rung động nhất thời thì đến một ngày cũng sẽ tỉnh lại, còn nếu ai thay đổi luôn thì nghĩa đó là bản chất giới tính của họ chứ không phải do môi trường đâu.

Trong xã hội phức tạp hiện nay, một số người thậm chí còn lợi dụng chuyện giới tính để gây chú ý cho bản thân, Giang sẽ nói gì với họ?

Giang chẳng nói gì ai bao giờ. Cuộc sống mỗi người họ tự quyết định lấy, miễn là dám chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Cảm ơn Hương Giang về cuộc trò chuyện!