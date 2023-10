Hương Giang phản ứng khi bị tắt micro trong lúc hát ở The New Mentor

Tại Chung kết của chương trình thực tế về người mẫu The New Mentor, Hương Giang đã có màn trình diễn cuốn hút. Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế diện váy ngắn khoe đôi chân thon dài cùng vũ đạo cuốn hút.

Ở đoạn cuối trước khi kết thúc tiết mục, khi Hương Giang vừa đưa micro lên chuẩn bị hát thì chiếc micro không phát ra tiếng. Tuy nhiên, Hương Giang vẫn ứng biến khéo léo, thần thái tự tin giúp màn trình diễn này của nữ ca sĩ khép lại đầy trọn vẹn.

Trước sự cố bị tắt micro lúc đang hát, Hương Giang đã đăng hẳn đoạn clip này lên kênh TikTok cá nhân kèm lời nhắn: "Chào bạn! Tại sao bạn lại tắt micro của mình". Hương Giang không tỏ ra khó chịu gì với sự cố âm thanh, ngược lại cô còn xem như đấy là tình huống thú vị, giúp cho màn trình diễn càng có thêm điểm nhấn.

Hương Giang đăng hẳn đoạn clip ghi lại cảnh cô trình diễn trong chương trình The New Mentor

Hương Giang bắt đầu nổi tiếng khi tham gia chương trình Vietnam Idol. Dù không đoạt giải cao nhưng Hương Giang vẫn được công chúng nhớ đến nhiều bởi câu chuyện về hành trình chuyển giới, sống thật cùng đam mê.

Sau này, Hương Giang tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan và đoạt giải Hoa hậu. Từ đó, cô thăng hạng trong showbiz và trở thành cái tên thường xuyên làm nóng showbiz bởi những phát ngôn, lùm xùm đời tư.

Tại The New Mentor năm nay, Hương Giang không giành được chiến thắng cuối cùng dù cô có đến 3 học trò vào Chung kết. Dẫu vậy, Hương Giang vẫn gửi lời chúc mừng đến Lan Khuê và Lê Thu Trang (Quán quân The New Mentor).

Dù có đến 3 thí sinh vào Chung kết nhưng đội Hương Giang lại không giành chiến thắng cuối cùng

Hương Giang bày tỏ: "Chúc mừng Top 5 dù Vũ Thúy Quỳnh và Hương Giang chỉ dừng chân ở chức Á quân 3 và 2 nhưng thực sự xem bọn e thuyết trình trên sân khấu chị rất là tự hào. Trà My ơi, em đừng buồn, trong mắt chị Fashion Video của em là đẹp nhất, em lên ý tưởng, em chỉ đạo luôn đại cảnh cờ người tuyệt đẹp, giải thưởng Best Video cho em là vô cùng xứng đáng, có thể là người mẫu mở màn thuyết trình đầu tiên nên hơi run xíu thôi nhưng nội dung thuyết trình cũng ấn tượng lắm rùi.

Cho phép cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người đã cùng nhau tham gia vào The New Mentor và support cho team Hương Giang, nếu có bất kì điều gì sơ xuất mong mọi người sẽ thấu hiểu cho".