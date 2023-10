Bắt trọn khoảnh khắc Hương Giang quẩy cực sung, thân thiết ngồi vào lòng 1 chàng trai sau khi chia tay Matt Liu

Vào ngày 16/10, Hương Giang đã xuất hiện tham gia buổi Thanks Party sau khi Chung kết The New Mentor diễn ra thành công. Tại đây, các thí sinh như Cao Ngân, Ngọc Ánh, Chúng Huyền Thanh… còn tự tin thể hiện giọng hát của mình trên sân khấu.



Đáng chú ý, netizen mới đây rần rần trước đoạn clip trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc quẩy nhiệt tình của Hương Giang. Người đẹp sinh năm 1991 mặc trang phục tông màu vàng nổi bật, ôm sát cơ thể. Hương Giang có hành động hài hước, thoải mái pha trò với các khách mời.

Đặc biệt, người đẹp 9x còn nhún nhảy tưng bừng và ngồi vào lòng một chàng trai trong bữa tiệc. Netizen đã phát hiện ra ngay người đàn ông này chính là Matoom - nam DJ, diễn viên nổi tiếng người Thái Lan. Trong chương trình The New Mentor - Người mẫu toàn năng, Matoom đảm nhận vai trò giám khảo khách mời.

Hương Giang quậy tưng bừng tại sự kiện Thanks Party của chương trình The New Mentor

Cô liên tục pha trò với khách mời, cười tươi rạng rỡ

Người đẹp sinh năm 1991 cực thân thiết, ngồi vào lòng nam diễn viên người Thái Lan

Matoom từng xuất hiện tại chương trình The New Mentor với vai trò giám khảo khách mời

Hoa hậu Hương Giang từng có mối tình đẹp với Matt Liu. Cả hai nên duyên qua chương trình Người Ấy Là Ai. Trải qua 2 năm gắn bó, vượt qua không ít thị phi nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn đi đến thông báo chia tay đầy tiếc nuối vào tháng 8/2022.



Cụ thể, giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh viết: “Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. Always beside you my special man (Tạm dịch: Luôn bên cạnh anh, người đàn ông đặc biệt của em)”.

Về phía Matt Liu, anh nhắn nhủ đến giọng ca 9x: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới”.

Hương Giang thông báo chia tay với Matt Liu vào tháng 8/2022