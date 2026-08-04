Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là Huấn "Hoa Hồng") sinh năm 1985, quê Yên Bái cũ. Huấn Hoa Hồng được nhiều người biết đến, nhất là giới trẻ, thông qua các video livestream, kênh YouTube.

Trang Facebook của Huấn Hoa Hồng hiện có hơn 3,7 triệu người theo dõi, ngoài ra, "giang hồ mạng" này cũng sở hữu kênh YouTube, TikTok hàng triệu người theo dõi.

Trong nhiều video trước đây do Huấn đăng tải trên mạng, người này tỏ ra ngông nghênh, xem thường pháp luật. Các video từng ghi lại cảnh Huấn phóng xe trên đường không đội mũ bảo hiểm, thách thức lực lượng chức năng khi bị dừng xe kiểm tra, thậm chí còn ngang nhiên sử dụng ma túy tại nhà... Không những thế, Huấn Hoa Hồng còn khoe có mối quan hệ rộng rãi với nhiều "giang hồ mạng" thường xuyên chụp ảnh, livestream với những đối tượng này để đăng tải lên mạng xã hội.

Bùi Xuân Huấn hay còn gọi là Huấn Hoa Hồng - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, ít ai biết Huấn Hoa Hồng còn sở hữu hệ sinh thái kinh doanh ở nhiều ngành nghề khác nhau. Từ đó, giúp Huấn thu về khối tài sản “khổng lồ”.

Kinh doanh đa ngành nghề

Từ năm 2022, Huấn Hoa Hồng cùng vợ chuyển hướng sang kinh doanh online, thường xuyên livestream bán hàng trên mạng xã hội. Các sản phẩm được quảng cáo đa dạng, từ nước hoa, mỹ phẩm đến các loại "tăng cường sinh lý", trong đó nổi bật là các dòng nước hoa “giá rẻ bất ngờ” được quảng cáo rầm rộ.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bùi Xuân Huấn còn hiện diện trong nhiều công ty hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau.

Thông tin về Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group - Ảnh chụp màn hình

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group được thành lập từ tháng 2/2022. Huấn Hoa Hồng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật.

Vốn điều lệ doanh nghiệp là hơn 99,99 tỷ đồng, trụ sở đặt tại phường Dương Nội, TP Hà Nội. 3 cổ đông sáng lập gồm Bùi Xuân Huấn góp hơn 54,9 tỷ đồng (tương đương 55% vốn) và Phạm Thị Ngọc Linh góp 39,9 tỷ đồng (40% vốn), cổ đông còn lại là Nguyễn Văn Tâm góp hơn 4,9 tỷ đồng, nắm giữ 5%.

Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group - Ảnh chụp màn hình

Công ty này có 10 mã ngành nghề kinh doanh, trong đó có bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ trở xuống), đại lý ô tô và xe có động cơ khác, bán phụ tùng ô tô... Ngành nghề chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm... Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Huấn chia sẻ các hình ảnh, video làm từ thiện với số tiền lớn - Ảnh: FBNV

Chưa hết, Bùi Xuân Huấn còn là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Dịch vụ 168 thành lập vào tháng 3/2018, có trụ sở tại phường An Lạc, TPHCM. Ngành nghề chính là vệ sinh nhà cửa, vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông bao gồm Bùi Xuân Huấn góp 600 triệu đồng (30% vốn), Nguyễn Duy Nhất góp 1 tỷ đồng (50% vốn) và Tăng Thị Kim Liên góp 400 triệu đồng (20% vốn). Đến tháng 4/2019, công ty tăng mạnh vốn lên 20 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ góp vốn không được công bố.

Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng cũng góp vốn thành lập Công ty cổ phần dịch vụ FB châu Á trụ sở tại phường An Lạc, TPHCM. Doanh nghiệp thành lập tháng 7/2018, ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo. Vợ ông Huấn - bà Phạm Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997), hiện là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 8 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Duy Nhất góp 4 tỷ đồng (50% vốn), Bùi Xuân Huấn góp 2,4 tỷ đồng (30% vốn) và Tăng Thị Kim Liên góp 1,6 tỷ đồng (20% vốn). Tuy nhiên, hiện nay, doanh nghiệp này cũng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bùi Xuân Huấn là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Dịch vụ 168

Đáng chú ý, Huấn Hoa Hồng còn góp vốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản. Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Bất động sản Hoa Hồng Land được thành lập vào tháng 9/2022, trụ sở tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Bùi Xuân Huấn góp 800 triệu đồng (40% vốn), ông Vũ Bình Long góp 120 triệu đồng (6% vốn), bà Nguyễn Thị Thu Hằng góp 480 triệu đồng, nắm giữ 24%, ông Đào Vũ Định góp 100 triệu đồng (5% vốn) và bà Nguyễn Thị Thái nắm giữ 25% vốn còn lại. Bà Thái cũng là Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc của công ty.

Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng còn góp 1,1 tỷ đồng (tương đương 55% vốn) để thành lập Công ty cổ phần Huấn Hoa Hồng (xã Gia Lâm, TP Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo từ tháng 2/2023. Doanh nghiệp do ông Vũ Bình Long (SN 1984) làm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Khối tài sản cực khủng của Huấn Hoa Hồng

Trên các kênh MXH cá nhân, Huấn Hoa Hồng thường xuyên thể hiện lối sống xa hoa, chịu chơi.

Huấn Hoa Hồng khoe dàn xe sang, siêu xe có trị giá hàng tỷ đồng - Ảnh: FBNV

Theo VietNamnet, Huấn Hoa Hồng từng xuất hiện cùng dàn xe sang đắt tiền: Range Rover Sport gần 6 tỷ, Porsche Panamera 7 tỷ, Mercedes-Maybach S450 5 tỷ, McLaren 720S hơn 15 tỷ và Rolls-Royce Wraith từng có giá khoảng 19 tỷ đồng và hai mô tô phân khối lớn Kawasaki Z1000 và Ducati Diavel có trị giá vài trăm triệu đồng.

Giai đoạn trước thời điểm áp dụng quy định đấu giá biển số ô tô (15/08/2023), Huấn thường khoe trên trang cá nhân thú chơi xe gắn biển số đẹp, ví dụ như xe Mercedes đời cũ biển 30F-888.88, Mazda CX-5 biển số ngũ quý 8, xe máy Honda SH biển ngũ quý 9...

Trên mạng xã hội, Huấn cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh sinh hoạt và livestream ngay trong căn biệt thự được cho là tọa lạc tại khu đô thị Dương Nội (Hà Đông) - cũng là địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn HL Group.

Cùng với đó, Huấn Hoa Hồng hiện sở hữu thêm căn nhà tại khu chung cư cao cấp thuộc Gia Lâm, Hà Nội.

Năm 2023, trên kênh Youtube Thiên Định TV từng đăng tải video tham quan không gian sống tại nhà của Huấn Hoa Hồng.

Nhà của Huấn Hoa Hồng - Ảnh: Thiên Định TV

Bên trong là nội thất dát vàng từ tay vịn cầu thang đến các chi tiết trang trí. Ngoài ra, căn nhà còn bài trí “cụ cóc khổng lồ” trị giá 500 triệu đồng cạnh bàn thờ và con bò dát vàng trước nhà có giá khoảng 2 tỷ đồng.

Căn nhà 5 tầng với diện tích sàn hơn 100 m² còn được trang bị thang máy để di chuyển giữa các tầng, với tổng giá trị lên tới khoảng 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huấn còn đặt riêng phòng thờ lớn trên tầng cao nhất, được bài trí sang trọng với nhiều đồ gỗ quý, đặc biệt là cặp lục bình mạ vàng 24k.