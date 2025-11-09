Nếu phải chọn một hình ảnh gắn liền với cái tên Huấn Hoa Hồng (Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1984), đó có lẽ là vàng.

Cụ thể, trên các tài khoản mạng xã hội, Huấn thường xuyên đăng tải hình ảnh hoặc video cho thấy mình sở hữu khối lượng lớn trang sức vàng: dây chuyền, nhẫn, vòng tay, đồng hồ,... Các trang sức này đều có đặc điểm chung là kích thước khổng lồ, to bự và kích thích sự tò mò của nhiều người về mặt giá trị.

Huấn Hoa Hồng xuất hiện với những món trang sức vàng khổng lồ

Không chỉ có phụ kiện, Huấn Hoa Hồng còn có thêm “thú vui” dát/ mạ vàng mọi thứ. Từ xe máy, ô tô đến biệt thự của “giang hồ mạng” này đều có sắc vàng, gây chói mắt nhưng cũng đủ nổi bật để Huấn đi đến đâu, người ta nhận ra đến đấy.

Chẳng hạn như chiếc Range Rover mạ vàng. Theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông, đây là chiếc xe được Huấn Hoa Hồng mua với giá 6,4 tỷ đồng vào năm 2018. Chưa kể hơn 1 tỷ đồng tiền mạ vàng và một số tiền lớn để lấy biển số đẹp. Hay thời điểm làm biệt thự 50 tỷ ở Hà Nội, Huấn Hoa Hồng cũng gây choáng khi chưng trước cửa một con trâu mạ vàng 24k nặng 2 tấn.

Từ xe máy đến ô tô của Huấn Hoa Hồng đều được mạ vàng

Con trâu vàng nặng 2 tấn trước biệt thự của Huấn Hoa Hồng

Tuy nhiên, không ai biết chính xác số vàng mà Huấn Hoa Hồng sở hữu là bao nhiêu, càng không có bằng chứng nào chứng minh giá trị thật của những món đồ mà Huấn đã khoe. Bởi phần lớn đều là hình ảnh do chính Huấn đăng tải, được các tài khoản khác chia sẻ lại không rõ nguồn gốc hay người sở hữu thật sự.

Vì vậy, cư dân mạng cũng nhiều lần đặt câu hỏi, cảnh báo về mức độ chân thực trong những hình ảnh vàng phủ kín người của Huấn Hoa Hồng: “Ai mà biết vàng đó là thật hay giả đâu”, “Không bàn chuyện thật giả nhưng tôi cứ thấy phô trương kiểu gì ấy”, “Chưa thấy người giàu thật sự nào khoe vàng kiểu này”, “Người ta có câu không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng đó mọi người ơi!”,...

Rõ ràng việc khoe vàng, khoe giàu không chỉ là một thói quen mà dường như đã trở thành cách tạo nội dung của Huấn Hoa Hồng. Hình ảnh ấy vừa gây choáng ngợp, vừa kích thích trí tò mò của người xem - thứ khiến video dễ lan truyền hơn bất kỳ chủ đề nào khác.

Việc dùng vàng, xe sang, biệt thự như đạo cụ cũng cho thấy Huấn biết cách đánh vào sự hiếu kỳ của cư dân mạng. Bởi giữa một “biển” nội dung ồn ào, những thứ lấp lánh và gây tranh cãi luôn thu hút lượng tương tác khổng lồ. Nhưng cái giá của việc duy trì hình ảnh hào nhoáng ấy là sự hoài nghi: khi không ai có thể xác minh, thì mọi thứ - từ vàng đến độ giàu có - đều chỉ là lời tự kể.

Cũng vì vậy, càng nhiều video được tung ra, dư luận lại càng cho rằng đó chỉ là chiêu trò dàn dựng để duy trì danh tiếng. Cuối cùng, giữa những tiếng bàn tán, thứ còn lại rõ nhất không phải là số vàng, mà là sự ngán ngẩm về cách một nhân vật MXH sử dụng hình ảnh của sự giàu có để nuôi dưỡng sự chú ý - dù không ai biết chắc sự giàu có đó là thật hay giả.

(Tổng hợp)