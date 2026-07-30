Tiktoker nổi tiếng với hàng loạt video triệu view

Là cái tên phủ sóng trên nhiều nền tảng mạng xã hội với các buổi livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) được biết đến như một trong những "giang hồ mạng" nổi bật tại Việt Nam.

Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1984, quê tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (nay thuộc tỉnh Lào Cai). Anh từng chia sẻ chỉ học hết lớp 7 trước khi mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau. Biệt danh "Hoa Hồng" được cho là bắt nguồn từ hình xăm hoa hồng trên cánh tay và dần trở thành cái tên gắn liền với hình ảnh của anh trên mạng xã hội.

Huấn Hoa Hồng

Khoảng năm 2015, Huấn bắt đầu nổi lên nhờ những video livestream với phong cách ngông nghênh, thường xuyên khoe tiền mặt, vàng, xe sang, đồng thời đăng tải các màn phát ngôn, thách thức các "giang hồ mạng". Hình ảnh khác biệt cùng lối nói chuyện gây tranh cãi nhanh chóng giúp cái tên Huấn Hoa Hồng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ở thời kỳ đỉnh cao, các tài khoản mạng xã hội của Huấn sở hữu hàng triệu lượt theo dõi. Bên cạnh những video ghi lại cuộc sống thường ngày, anh còn liên tục chia sẻ các đoạn clip mang màu sắc "đạo lý", xoay quanh chủ đề làm giàu, kinh doanh và động lực trong cuộc sống. Trong đó, câu nói "Có làm thì mới có ăn..." trở thành phát ngôn gắn liền với tên tuổi Huấn Hoa Hồng và được lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Sức hút trên mạng xã hội khiến Huấn Hoa Hồng nhanh chóng trở thành một hiện tượng Internet. Không ít người hâm mộ gọi anh là "thầy Huấn", trong khi những người khác lại cho rằng nội dung và hình ảnh mà nhân vật này xây dựng mang tính phô trương, gây nhiều tranh cãi. Huấn cũng từng được biết đến là có mối quan hệ thân thiết với Ngô Bá Khá (Khá "Bảnh") trước khi nhân vật này bị bắt và xử lý theo quy định của pháp luật, theo vietnamfinance.

Hàng loạt những lùm xùm pháp lý gây tranh cãi

Bên cạnh sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Huấn Hoa Hồng cũng nhiều lần trở thành tâm điểm dư luận khi liên tiếp vướng các vụ việc vi phạm và bị cơ quan chức năng xử lý.

Tháng 11/2020, Bùi Xuân Huấn bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông, thời điểm đó) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội theo Nghị định 15/2020, theo vnexpress.

Huấn Hoa Hồng tại thời điểm bị cơ quan chức năng triệu tập (Ảnh: VnExpress)

Nguyên nhân xuất phát từ việc Huấn đăng tải trên Facebook cá nhân một video có tiêu đề "Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung", sử dụng hình ảnh, logo của chương trình Chuyển động 24h (VTV) nhưng đã cắt ghép, lồng ghép thêm hình ảnh bản thân đi làm từ thiện, khiến nhiều người hiểu nhầm đây là nội dung do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Sau khi bị phản ánh, video đã được gỡ khỏi mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan chức năng, Huấn cho biết video do một người hâm mộ gửi và bản thân không biết đây là nội dung đã bị chỉnh sửa trước khi đăng tải. Nhân vật này thừa nhận việc chia sẻ video là do thiếu hiểu biết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Đây là lần thứ ba Huấn Hoa Hồng bị xử phạt hành chính chỉ trong vài tháng. Trước đó, vào tháng 8/2020, Huấn bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn sai sự thật trên mạng xã hội khi cho rằng "80% cán bộ, công chức, thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy".

Trước đó một tháng, vào tháng 7/2020, Huấn Hoa cũng bị xử phạt 17,5 triệu đồng vì tự biên tập, xuất bản và kinh doanh hai đầu sách khi chưa được cấp phép và chưa đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định.

Mặc dù liên tiếp vướng các lùm xùm và nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý, Huấn Hoa Hồng vẫn duy trì sức hút đáng kể trên mạng xã hội. Các tài khoản YouTube, TikTok và Facebook của nhân vật này đều sở hữu lượng người theo dõi lớn, trong khi nhiều video và các buổi livestream thường thu hút từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Trên mạng xã hội, Huấn Hoa Hồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa với sự xuất hiện của nhiều ô tô hạng sang, mô tô phân khối lớn, đồng hồ và trang sức giá trị.

Bên cạnh việc xây dựng hình ảnh cá nhân, vài năm gần đây, Huấn cùng vợ cũng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trực tuyến, thường xuyên livestream bán hàng trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Gần đây, Huấn Hoa Hồng tiếp tục gây chú ý khi vướng vào màn tranh luận với TikToker Vua Quạt về việc làm từ thiện. Sau khi Vua Quạt công bố đã chuyển 1 tỷ đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Huấn đăng video cho biết sẽ không thực hiện theo lời thách thức trước đó vì không muốn việc từ thiện bị hiểu là một hình thức "cá cược". Phát ngôn này nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

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