Hot Tiktoker Long Chun, MC Mù Tạt đi thi ca hát, Hoàng Thùy cũng quyết cầm micro như Chi Pu

Danh sách 12 thí sinh của mùa thứ 6 "Trời sinh một cặp" vừa được công bố đã gây bất ngờ cho khán giả. Trong số này, gây chú ý nhất phải kể đến Hot Tiktoker Long Chun, MC Mù Tạt và người mẫu - Á hậu Hoàng Thùy.

Ít người biết, Hoàng Thùy lớn lên và tiếp xúc thường xuyên trong môi trường âm nhạc khi có ông nội là nghệ sĩ chơi dương cầm. Top 20 Miss Universe 2019 hào hứng chia sẻ: "Vì ông là một nhạc sĩ, nhạc công nên Thùy rất hay nghe ông đánh đàn và nghêu ngao hát theo. Sau đó, Thùy có thêm cơ duyên khi được một bác hàng xóm người Nhật cho chị em Thùy rất nhiều đĩa CD ca nhạc nước ngoài".

Á hậu Hoàng Thùy bất ngờ tham gia 1 cuộc thi thiên về ca hát.

Từng theo dõi "Trời sinh một cặp" ở các mùa trước, Hoàng Thùy không giấu khỏi sự thích thú và hào hứng trước format của chương trình. Đó là lí do khi mùa thứ 6 khởi động, "nàng hậu" đã nắm bắt ngay cơ hội này để tham gia. Cô cũng thẳng thắn nói lên khó khăn khi đến với chương trình là do thời gian chuẩn bị khá gấp gáp nên chịu khá nhiều áp lực. "Đến với âm nhạc, Thùy muốn khám phá thêm về bản thân và xem thử mình có bứt phá ra khỏi vùng an toàn của mình không. Nếu sau chương trình, khán giả thích thì Thùy sẽ hát một xíu" - Hoàng Thùy vui vẻ nói.

Hoàng Thùy ở chương trình Trời sinh một cặp.

Lần đầu góp mặt trong một sân khấu với công việc "cầm mic" thay vì những bước catwalk đầy chuyên nghiệp, Hoàng Thùy thừa nhận giọng hát của mình còn khá nhiều lỗi. Đây cũng là lí do, cô nàng hi vọng vị đội trưởng sẽ giúp mình học một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Từ một anh xe ôm công nghệ thu nhập vài chục nghìn đồng/cuốc xe đến TikToker hơn 5 triệu Follower, Long Chun là cái tên đang được rất nhiều bạn trẻ ưa thích bởi sự duyên dáng và hài hước của chính mình. Trước đây từng bỏ lỡ một cuộc thi âm nhạc trên Đài truyền hình quốc gia nên có thể nói "Trời sinh một cặp" chính là bước đệm giúp Long Chung có thể phần nào nguôi ngoai niềm nuối tiếc cũng như góp phần được quay trở lại làm điều mình thích.

Long Chun.

Mù Tạt.

Từng là sinh viên Đại học Kinh tế sau đó "bén duyên" cùng nghề biên tập viên tại Đài Truyền hình Việt Nam, Mù Tạt là cái tên MC quen thuộc với khán giả qua chương trình "Bữa trưa vui vẻ". MC - Biên tập viên, Nguyễn Huyền Trang (tên thật của Mù Tạt) còn thử sức trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên.

Mù Tạt cho biết rằng: "Đây là một trải nghiệm khá thú vị trên con đường làm nghệ thuật của mình. Và nếu mình có cơ hội, có tài năng thì tại sao mình lại bỏ lỡ chứ". Ngoài ra, dàn thí sinh của chương trình năm nay còn có: Lợi Trần, Quỳnh Lý, Minh Beta, Hải Đăng Doo, Tùng Min, Ngọc Hoa, Minh Khuê, Tana Tang, Trang Moon.

