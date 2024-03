Phía Hyeri chính thức lên tiếng về story “cà khịa” Han So Hee, netizen đồng loạt: “Sao không nói chúng tôi cũng thấy thú vị”

Mọi sự chú ý của cư dân mạng hiện tại đều đổ dồn vào drama tình ái tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri. Ban đầu, Han So Hee và Ryu Jun Yeol phủ nhận hẹn hò vào ngày 15/3. Nhưng drama đã thổi bùng lên khi Hyeri đăng story ẩn ý "Thật thú vị". Han So Hee nhanh chóng đáp trả gay gắt, cà khịa lại Hyeri nhưng sau đó đành phải xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol, xóa story và hứa xin lỗi Hyeri.

Đến ngày 17/3, phía Hyeri đã có động thái đầu tiên sau 2 ngày sóng gió. Trả lời OSEN , đại diện công ty quản lý Creative Group ING đưa ra quan điểm chính thức về story ẩn ý của Hyeri: "Chúng tôi không có gì để nói về bài đăng của cô ấy" . Dù "không có gì để nói", nhưng động thái từ phía Hyeri cũng đủ làm dân tình dậy sóng.

Công ty quản lý "không có gì để nói" về story ẩn ý của Hyeri

Drama tình tay 3 đang là tâm điểm showbiz Hàn

Nhiều netizen bày tỏ sự tán thành với động thái này của Hyeri, cho rằng đây là bước đi khôn ngoan hơn nhiều so với chuyện "em càng nói em càng sai" của Han So Hee. Hyeri chỉ đăng story ẩn ý, còn chưa rõ nói về ai thì Han So Hee đã lên hàng loạt bài giãi bày, để rồi bị phát hiện nhiều chi tiết bất hợp lý, bị cư dân mạng chỉ trích là kẻ dối trá và buộc phải xóa hết đi.

Những bình luận nhận được nhiều sự hưởng ứng của cư dân mạng nhất gồm có: "3 chữ của Hyeri thắng 1 đống chữ của Han So Hee", "Kèo này Hyeri đỉnh, đăng story 3 chữ đủ làm cô kia giật mình nhảy đong đỏng rồi tự đâm đầu vào đường cùng. Hyeri đại thắng", "Sao không nói chúng tôi cũng thấy thú vị", "Han So Hee có tật giật mình, chưa đánh đã khai", "Dự là 'thú vị' sẽ trở thành trend", "Có thể cô ấy chỉ muốn nói cây dừa, bầu trời thú vị, còn Han So Hee và chúng ta lại bị overthinking"...

Tuy nhiên story ẩn ý cũng khiến Hyeri gặp phải 1 số rắc rối. Nhiều người chỉ trích Hyeri "tâm cơ", ẩn ý hướng cư dân mạng tấn công tình cũ Ryu Jun Yeol và bạn gái mới của anh. Với nhiều năm trong showbiz, Hyeri thừa hiểu danh tiếng quan trọng thế nào với người nổi tiếng và hành động của cô có thể gây ảnh hưởng tới Ryu Jun Yeol - Han So Hee. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Hyeri chính là người sai nhất trong drama tình ái này: "Hyeri vô tội ư? Chẳng phải cô ấy đã phạm 1 sai lầm lớn sao. Cô là người bắt đầu mọi chuyện", "Nếu phải chọn 1 người làm sai, tôi sẽ chọn Hyeri", "Vụ drama này không phải do Hyeri gây ra sao?". Tuy nhiên đến giờ, phe Hyeri vẫn đang chiếm thế áp đảo trong drama này.

Phe Hyeri đang thắng thế phe của Han So Hee

Nguồn: Osen