HOT: Dispatch công bố hình ảnh hẹn hò của Han So Hee và Ryu Jun Yeol ở Hawaii

Sáng nay (18/3), trang săn tin số 1 Hàn Quốc Dispatch đã tung loạt hình ảnh Han So Hee và Ryu Jun Yeol hẹn hò tại Hawaii.

Hình ảnh này ngay lập tức gây bão cộng đồng mạng khi vừa được công bố.

Dispatch công bố hình ảnh hẹn hò của Han So Hee và Ryu Jun Yeol tại Hawaii

Theo đó, hình ảnh này được ghi lại chỉ 1 ngày sau khi Han So Hee và Ryu Jun Yeol chính thức công khai chuyện hẹn hò.

Han So Hee được trông thấy liên tục nhìn vào điện thoại di động của mình và quan sát ánh mắt của công chúng. Trong khi đó, Ryu Jun Yeol lại nhìn Han So Hee trong im lặng. Theo chia sẻ của cánh săn ảnh của Dispatch thì cuộc hẹn hò giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol diễn ra khá căng thẳng, không vui vẻ.

Buổi hẹn hò của Han So Hee và Ryu Jun Yeol được cho là khá căng thẳng

Han So Hee liên tục nhìn vào điện thoại

Ryu Jun Yeol trông cũng khá căng thẳng

Chiều nay (17/3), Ryu Jun Yeol - bạn trai tài tử của Han So Hee đã có mặt tại Sân bay Quốc tế Incheon, Hàn Quốc sau chuyến đi dài ngày đầy ồn ào ở Hawaii.

Được biết, một nguồn tin tiết lộ rằng, Ryu Jun Yeol đã cố tình thay đổi chuyển bay để trở về trước Han So Hee, do không muốn vụ việc thêm ồn ào.