Hot girl Trần Thanh Tâm chi gần 1 tỷ đồng làm thôi nôi cho con gái: Bao trọn du thuyền 3 tầng, váy em bé cũng được thiết kế riêng

Mới đây, hot girl Trần Thanh Tâm đã chia sẻ đoạn video tổng hợp chi tiết toàn bộ chi phí chuẩn bị cho bữa tiệc thôi nôi của con gái cưng tên Bún. Không ngần ngại chi mạnh tay, cô đã biến ngày trọng đại của con gái thành một đêm tiệc cổ tích ngập tràn cảm xúc trên du thuyền sang trọng. Từ khâu trang trí, xe kem, tiệc trà, quay phim chụp ảnh cho đến quà tặng cho hàng trăm khách mời, tất cả đều được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ và chu đáo. Qua những con số được cô tiết lộ, mức độ đầu tư cho ngày đặc biệt của gia đình khiến không ít người bất ngờ.

Nguồn: Trần Thanh Tâm

Riêng tiền thuê du thuyền đã gần 500 triệu đồng

Trong video, Trần Thanh Tâm cho biết gia đình thuê du thuyền Elite Saigon với ba khu vực, gồm tầng 1, tầng 3 và tầng 2 dự phòng. Tổng chi phí cho hạng mục này là 473 triệu đồng, trở thành khoản chi lớn nhất trong toàn bộ buổi tiệc.

Nguồn: Trần Thanh Tâm

Không gian sự kiện được trang trí bởi Homi Decor với chi phí 125 triệu đồng. Tông màu hồng chủ đạo cùng cách bài trí ngọt ngào giúp bữa tiệc mang dáng dấp một thế giới cổ tích dành riêng cho bé Bún.

Các hạng mục khác cũng được chuẩn bị khá công phu. Chi phí cho xe kem, tiệc trà và mâm cúng tại các đơn vị được lựa chọn vào khoảng 23 triệu đồng. Dịch vụ tổ chức, điều phối sự kiện của The Heartist Planner có giá 20 triệu đồng, trong khi photobooth của Moodbooth Saigon tiêu tốn thêm 10 triệu đồng.

Nguồn: Trần Thanh Tâm

Với hơn 130 khách mời, Trần Thanh Tâm dành khoảng 50 triệu đồng để chuẩn bị quà tặng được lựa chọn và đặt riêng. Trang phục cùng chi phí trang điểm cho bé Bún và ê-kíp là 35 triệu đồng, bao gồm những bộ váy được thiết kế riêng cho dịp đặc biệt.

Nguồn: Trần Thanh Tâm

Một khoản chi đáng kể khác nằm ở khâu lưu giữ kỷ niệm. Theo danh sách cô chia sẻ, dịch vụ chụp ảnh thôi nôi và quay chụp sự kiện của Đạt Phạm cùng Ticado Company có tổng chi phí 115 triệu đồng. Ngoài ra, các khoản phát sinh như thiệp, khăn bàn và phụ kiện vào khoảng 35 triệu đồng.

Nguồn: Trần Thanh Tâm

Cộng các khoản được liệt kê, tổng chi phí ước tính khoảng 886 triệu đồng, chưa tính những hạng mục khác nếu có. Như vậy, con số gần 900 triệu đồng đã cho thấy mức đầu tư đáng kể của nữ TikToker cho ngày thôi nôi của con gái.

Nguồn: Trần Thanh Tâm

Trần Thanh Tâm nói gì về quyết định chi mạnh tay cho con?

Bên cạnh bảng chi phí, câu chuyện phía sau quyết định tổ chức một bữa tiệc quy mô lớn cũng thu hút sự chú ý. Trần Thanh Tâm chia sẻ rằng đám cưới trước đây do phía nhà trai lo liệu nên cô không có nhiều cơ hội tham gia vào quá trình chuẩn bị. Vì thế, khi con gái tròn một tuổi, cô muốn tự tay lên kế hoạch và chăm chút cho ngày đặc biệt này trong khả năng của mình.

Nguồn: Trần Thanh Tâm

Nhìn lại buổi tiệc, nữ TikToker bày tỏ sự hài lòng khi công sức chuẩn bị được đền đáp bằng những khoảnh khắc đáng nhớ. Cô cũng nhắc đến một điều may mắn là thời tiết thuận lợi, không có mưa nên gia đình còn có thể tổ chức màn pháo hoa như dự kiến.

Nguồn: Trần Thanh Tâm

Với Trần Thanh Tâm, tiệc thôi nôi không chỉ là dịp mừng con gái bước sang tuổi mới mà còn là cơ hội để gia đình, bạn bè cùng chia sẻ niềm vui. Những khoản đầu tư lớn cho không gian, hình ảnh và trải nghiệm của khách mời đã góp phần tạo nên một sự kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Bữa tiệc của bé Bún vì thế trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội, không chỉ bởi con số cả tỷ đồng mà còn bởi cách Trần Thanh Tâm dành tâm sức cho cột mốc đầu đời của con gái.