Phim bạo lực học đường đỉnh nhất 2026 đang chiếm top 1 toàn cầu: Cảnh bắt nạt trong nhà tắm gây phẫn nộ, cái kết quá hả hê

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ khi tiểu thuyết gốc ra mắt, Carrie một lần nữa trở lại màn ảnh với phiên bản truyền hình năm 2026 do Mike Flanagan phát triển. Không chỉ tái hiện câu chuyện kinh điển của nhà văn Stephen King, bộ phim còn khoác lên tác phẩm một diện mạo hiện đại, biến những trò bắt nạt học đường tưởng chừng quen thuộc thành nỗi ám ảnh dai dẳng trong thời đại mạng xã hội. Ngay khi lên sóng Prime Video ngày 7/10, series đã nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả. Trên Rotten Tomatoes, phim hiện đạt 84% đánh giá tích cực từ giới phê bình và 82% điểm từ khán giả, cho thấy sức hút đáng kể của màn tái khởi động thương hiệu đình đám này.

Phim hiện đứng top 1 toàn cầu trên Prime

Nhận điểm số cao xuyên suốt 8 tập

Câu chuyện xoay quanh Carrie White (Summer H. Howell), nữ sinh tuổi teen sống cùng người mẹ Margaret White (Samantha Sloyan). Sau khi mất cha, Carrie phải rời khỏi cuộc sống khép kín mà mẹ áp đặt để đến học tại trường trung học Chamberlain. Vốn thiếu kinh nghiệm giao tiếp và không được tiếp cận đầy đủ với những kiến thức thông thường về tuổi dậy thì, Carrie gặp vô vàn khó khăn khi hòa nhập với bạn bè. Trong khi cô chỉ mong có thể sống bình thường, những khác biệt của mình lại khiến cô trở thành mục tiêu để các học sinh khác chế giễu. Ở nhà, Margaret cũng không đem lại cho con gái sự tự do cần thiết, khiến Carrie liên tục mắc kẹt giữa áp lực gia đình và sự tàn nhẫn nơi trường học.

Tại trường, Chris Hargensen (Alison Thornton) là một trong những nhân vật trực tiếp khiến cuộc sống của Carrie trở nên khốn khổ. Chris cùng những người xung quanh liên tục biến cô thành trò tiêu khiển, trong khi Sue Snell (Siena Agudong) là nhân vật có vị trí phức tạp hơn trong câu chuyện. Bên cạnh đó, Tommy Ross (Joel Oulette) cũng đóng vai trò quan trọng khi Carrie bắt đầu có cơ hội trải nghiệm những rung động đầu đời.

Mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát khi Carrie phát hiện bản thân sở hữu năng lực tâm linh, có thể di chuyển và điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ. Trong khi cô còn chưa hiểu rõ sức mạnh của mình, những áp lực từ gia đình và trường học liên tục đẩy cô đến giới hạn chịu đựng. Đặc biệt, những trò bắt nạt ngày càng tàn nhẫn khiến Carrie không còn nơi nào để tìm kiếm sự an ủi. Cô vừa phải đối mặt với những người bạn học coi mình như trò tiêu khiển, vừa phải sống trong nỗi sợ hãi do chính người mẹ tạo ra.

Một trong những phân đoạn khiến khán giả phẫn nộ nhất chính là vụ bắt nạt trong phòng tắm trường học. Khi Carrie lần đầu trải qua kỳ kinh nguyệt và hoảng loạn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những nữ sinh xung quanh không hề giúp đỡ mà còn cười nhạo, ném băng vệ sinh về phía cô. Đây vốn là tình tiết nổi tiếng trong nguyên tác, nhưng phiên bản năm 2026 còn khai thác thêm một khía cạnh đáng sợ của thời đại số: hành vi bắt nạt không dừng lại sau cánh cửa phòng tắm mà còn có thể bị ghi hình, phát tán và biến thành đề tài chế giễu trên mạng. Nỗi nhục của Carrie vì thế không chỉ đến từ những người trực tiếp có mặt, mà còn bị khuếch đại bởi đám đông không ngừng chia sẻ và bình phẩm.

Đến đêm dạ hội, Carrie tưởng như cuối cùng cũng có cơ hội tận hưởng một khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ. Thế nhưng, Chris và Billy Nolan (Logan Allen) lại đứng sau trò chơi khăm tàn nhẫn liên quan đến máu lợn, biến giây phút được chú ý của Carrie thành một màn làm nhục công khai. Sau nhiều tháng bị bắt nạt, cô hoàn toàn mất kiểm soát và giải phóng sức mạnh, khiến buổi dạ hội biến thành thảm kịch.

Con số thương vong được nhắc đến là khoảng 200 người chết trong đêm dạ hội, theo lời kể của Sue Snell. Đáng chú ý, không phải tất cả đều bị Carrie trực tiếp sát hại: thảm kịch có sự góp mặt của năng lực siêu nhiên, vụ hỏa hoạn và những tình huống ngoài tầm kiểm soát. Những nhân vật chuyên bắt nạt Carrie từ tập đầu đến cuối đều "bay màu" trong đêm dạ hội đẫm máu. Dù đã biết cái kết này rồi cũng sẽ xảy ra, khán giả không khỏi hả hê và thích thú khi Carrie đã trả thù được những kẻ đẩy cô vào bi kịch.

Điểm khác biệt lớn của phiên bản mới nằm ở chỗ Carrie không chết sau đêm thảm sát như trong nhiều phiên bản trước. Sau cuộc đối đầu với Margaret, ngôi nhà của hai mẹ con sụp đổ, nhưng Carrie được Emaline, cô gái bí ẩn do Thalia Dudek thủ vai, cứu sống. Trong khi đó, Katee Sackhoff xuất hiện với vai Adelaide, nhân vật có liên quan đến một mạng lưới những người sở hữu năng lực đặc biệt. Câu chuyện vì thế mở rộng khỏi bi kịch của một nữ sinh, gợi mở rằng Carrie có thể còn liên quan đến một thế giới siêu nhiên lớn hơn. Cái kết vừa đem lại cảm giác giải thoát cho nhân vật chính, vừa để lại nhiều câu hỏi về mùa phim tiếp theo.