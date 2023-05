Song Hye Kyo - Han So Hee hợp tác bất thành

Theo báo chí Hàn Quốc, không chỉ Song Hye Kyo, Han So Hee mà nhà sản xuất Shim Na Yeon cũng đều rút khỏi dự án The Price of Confession. Trước đó, đại diện của hai nữ nghệ sĩ đều tuyên bố họ đang xem xét tích cực về việc tham gia dự án.

Theo nguồn tin này, cuộc thảo luận giữa công ty quản lý và nhà sản xuất lại không thành công do những bất đồng về quan điểm. Dù không thể hợp tác cùng nhau nhưng hai nữ nghệ sĩ vẫn luôn cổ vũ sự nghiệp của đối phương và là những đồng nghiệp thân thiết.

Trong khi đó, công ty quản lý của Han So He đã bất ngờ tiết lộ rằng chỉ nhận được thông tin nữ nghệ sĩ rút lui khỏi dự án phim từ báo chí mà không có thông báo chính thức nào từ nhà sản xuất. "Chúng tôi cũng phát hiện ra sau khi đọc các bài báo. Chúng tôi hiện đang xem xét chi tiết", đại diện công ty nói.

Về phía nhà sản xuất The Price of Confession, công ty này cho hay việc tuyển diễn viên cho bộ phim do một bên thứ 3 thực hiện. Chính nhà sản xuất phim cũng đang xác minh làm rõ thông tin này.

The Price of Confession là tác phẩm xoay quanh 2 người phụ nữ bị cuốn vào một vụ án giết người. Việc chọn Song Hye Kyo và Han So Hee vào vai chính đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Sự thay đổi bất ngờ này khiến fans vô cùng nuối tiếc.