Cùng diện váy cưới: Song Hye Kyo ưa truyền thống, Han So Hee mới mẻ

Không sai khi nói Han So Hee và Song Hye Kyo là 2 gương mặt diễn viên nữ xứ Hàn được săn đón nhất nhì thời điểm hiện tại.

Từ tài năng diễn xuất, tính cách đời thường cho đến sắc vóc, tầm ảnh hưởng trong làng thời trang... cả 2 nàng mỹ nhân đều khiến công chúng đổ dồn sự quan tâm. Tuy chưa từng đóng chung tác phẩm điện ảnh, thế nhưng cả Han So Hee và Song Hye Kyo đã nhiều lần được đặt lên bàn cân so sánh.

Mới đây, trang mạng Koreaboo đã so sánh sắc vóc của cả 2 nữ diễn viên khi họ diện váy cưới. Chủ đề này lập tức thu hút đông đảo sự quan tâm từ phía netizen.

Song Hye Kyo

Trong Gió Đông Năm Ấy, Song Hye Kyo từng gây sốt với nhan sắc xinh đẹp khi diện váy cưới. Nữ diễn viên mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, trông rất phù hợp với một đám cưới theo concept cổ tích. Thiết kế váy cưới này của Song Hye Kyo được cắt may rất tinh tế, đến giờ nhìn lại vẫn thấy rất sang và ngọt ngào. Váy có thân trên đính kết từ nhiều lớp vải tullet layer với nhau, đi kèm với màn che mặt truyền thống. Bà Song hồi đó còn để tóc mái bằng, makeup tông hồng nên lại càng dịu dàng, nữ tính

Làm đám cưới với Bi Rain trong tựa phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc đình đám, Song Hye Kyo trông lại đơn giản và trưởng thành hơn. Cô diện váy cưới dáng ngắn, được may từ nhiều lớn vải ren xếp chồng lên nhau. Song Hye Kyo lúc đó đeo khăn che mặt dài, đầu đội vương miện size nhỏ gợi nên nét tinh tế truyền thống. Vương miện và chiếc khăn là 2 phụ kiện giúp nâng tầm chiếc váy cưới khá tốt

Trong Chuyến Tàu Định Mệnh, Song Hye Kyo chọn váy cưới truyền thống, phù hợp với bộ phim dựa trên thảm kịch chìm tàu Taiping năm 1949. Phần thân trên với vai phồng, các chi tiết tối giản đi cùng phụ kiện ngọc trai khiến nữ diễn viên nhìn khá giống các nàng công chúa trong cung điện hoàng gia ngày xưa. Song Hye Kyo cũng để tóc xoăn cổ điển, tối giản makeup mà vẫn rất xinh

Han So Hee

Hóa thân thành cô dâu, Song Hye Kyo thường nhận vai tích cực còn Han So Hee lại nổi tiếng hơn cả với vai 'tiểu tam' trong Thế giới hôn nhân. Trong Thế giới hôn nhân - bộ phim bệ phóng chog tên tuổi của Han So Hee, cô diện váy cưới bó sát dáng trễ vai vô cùng xinh đẹp. Dáng váy trumpet giúp tôn lên vóc dáng của nữ diễn viên một cách hoàn hảo, khiến người xem khó mà ghét bỏ nhân vật của cô

Vì tuổi đời còn trẻ, sự nghiệp diễn xuất của Han So Hee rõ là có phần khiêm tốn hơn hẳn so với đàn chị, và số lần cô nàng diện váy cưới lên phim cũng ít hơn. Tuy nhiên, Han So Hee đổi lại từng có thời gian làm người mẫu, nên cô nàng cũng có kha khá các photoshoot diện váy cưới trong quá khứ. Han So Hee từng có 1 bức ảnh thử váy cưới truyền thống siêu ngọt ngào và trẻ trung. Cô diện váy cưới dáng xòe với thân trên đính ren, đầu đội vương miện xinh như cô công chúa nhỏ

Tuy nhiên, đáng nói hơn cả vẫn là bức hình Han So Hee hắc hóa, trở nên cá tính và phóng khoáng trong chiếc váy cưới tối giản dáng quây. Han So Hee để tóc ngắn, phá cách trong cách mix&match: phối váy cưới với dây chuyền to bản, găng tay đen và dép đính ngọc trai. Giống như những hình xăm trên cơ thể, Han So Hee không bao giờ ngại thể hiện phong cách và cá tính riêng của mình. Điều đó dường như được thể hiện rõ nét qua trang phục của cô

Nguồn: Koreaboo