Hồng Nhung: "Người ta bảo tôi ghê gớm, quái ác, làm đủ thứ trò"

Sau khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 với vai trò thí sinh, thông tin về Hồng Nhung xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội. Mới đây, đoạn clip phỏng vấn Hồng Nhung trong đợt phát hành sản phẩm âm nhạc được chia sẻ lại và thu hút sự quan tâm của công chúng.

Trong clip, Hồng Nhung thú nhận rằng chị vướng nhiều tin đồn quái ác. Một số người cứ hay truyền tai nhau thông tin rằng Hồng Nhung là người ghê gớm, quái ác, làm đủ thứ trò.

Hồng Nhung nói: "Chị ở không hiền lắm mà vẫn gặp lành. Không hiền lắm nghĩa là gì à (Cười). Thì bọn nó chả bảo chị ghê gớm, quái ác đấy còn gì. Nó bảo chị nào là có bài vở hết rồi, còn cái gì nữa đấy, làm đủ thứ trò.

Thôi kệ, làm thế nào được. Bây giờ cái chuyện người ta nói thế nào bên ngoài ấy thì mình cũng kệ. Quan trọng là tác phẩm ấy, mình làm được cho mình trước. Mình cứ nói rõ quan điểm ích kỷ đã. Mình đang làm cái điều này cho mình, mình cảm thấy đang được sống nữa. Nhưng nó vất vả cái gì mà dã man luôn. Mình cảm thấy tim đang đập uỳnh uỳnh, máu chảy giần giật, đấy chính là sự sung sướng của người nghệ sĩ mà.

Sau đó, nếu tác phẩm mình làm ra khiến cho vài người có niềm vui thì đấy gọi là phúc đức. Mình phải chấp nhận khi nổi tiếng sẽ có đủ thứ, chắc chắn mình không thể hiền được", Hồng Nhung nói.

Hồng Nhung sinh năm 1970, đến nay đã được 53 tuổi. Trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng , Hồng Nhung kể chị đã đi hát hơn 40 năm, bây giờ chỉ muốn dạo chơi và làm điều bản thân thích chứ không hào hứng tự ứng cử làm trưởng nhóm.

Trong tập 2 vừa lên sóng, Hồng Nhung chọn ca khúc Fly me to the moon (In other words) để trình diễn. Không cần bàn cãi, Hồng Nhung có màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Lúc nhận điểm số, Hồng Nhung ngạc nhiên vì bản thân bị chấm điểm. "Chị còn được chấm cả điểm à. Từ hồi 15 tuổi đến giờ mới có người chấm điểm chị đấy" – Hồng Nhung nói trên sân khấu. Tổng số điểm mà Hồng Nhung nhận được là 88 điểm.

Nói về Hồng Nhung, cố vấn Trần Thành Trung chia sẻ: "Chị vẫn rất là năng lượng như ngày nào, chị là người chịu khó làm mới bản thân khi cover những bài hát của giới trẻ mà không ngại so sánh, cũng như đầu tư cho mình các màn trình diễn công phu. Vì vậy chị đã là thần tượng của bao nhiêu thế hệ, em muốn chị hãy duy trì và phát huy nó để tiếp tục là thanh xuân, thần tượng của những bạn trẻ".