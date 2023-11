Lệ Quyên nhắc Mỹ Linh giữ “hình ảnh” trên sóng truyền hình, phản ứng của nữ Diva gây chú ý

Tập 2 của chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 vừa lên sóng cùng với loạt tình tiết hấp dẫn.

Trong tập này, 25/30 chị đẹp còn lại tiếp tục mang đến những màn trình diễn cá nhân đầy màu sắc. Vì chờ đợi mãi mà chưa đến tiết mục của mình, "Phù Vân giáo chủ" Mỹ Linh đã ngủ gục. Thấy Mỹ Linh ngủ, các đàn em thế hệ trẻ không ai dám nhắc. Chỉ riêng Lệ Quyên thì lập tức "yêu cầu" Mỹ Linh đừng ngủ nữa: "Này này buồn ngủ này, cô giáo lên đây. Sao người cứ ngồi trong vô tịch rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ vậy. Cô giáo mau lên đây buôn chuyện đi".

Mỹ Linh bị soi vì có khoảnh khắc suýt ngủ gục trên sóng truyền hình

Lệ Quyên lập tức nhắc khéo Mỹ Linh không được ngủ gục

Bị Lệ Quyên chọc ghẹo, Mỹ Linh hài hước đáp lại vì đợi quá lâu nên mới có cảm giác buồn ngủ: "Cô giáo đang buồn ngủ lắm rồi". Lệ Quyên liền tiếp lời khuyên Mỹ Linh phải chịu khó buôn chuyện thật nhiều thì mới không buồn ngủ.

Trước đó không lâu, Mỹ Linh còn khiến khán giả bất ngờ vì màn chạy ra giữa khu vực giữa sân khấu để học vũ đạo cùng Trang Pháp và Thanh Ngọc.

Mỹ Linh đáp lại rằng chị đã buồn ngủ đến mức không chịu được rồi

Trang Pháp hướng dẫn cho Thanh Ngọc cách thực hiện vũ đạo nằm dài trên sàn nhà, Mỹ Linh vừa nhìn thấy đã chạy ra làm theo. Đây là lần đầu tiên khán giả màn ảnh nhỏ được thấy cảnh Mỹ Linh nằm dài trên sân khấu.

Trang Pháp dạy cho Mỹ Linh và Thanh Ngọc nhảy

Trang Pháp mở màn những phần trình diễn cá nhân ở tập 2 của chương trình. Cô chọn thể hiện bản mashup hai ca khúc do bản thân tự sáng tác mang tên Chỉ là – Down for bad for love. Trước khi lên sân khấu, Trang Pháp cảm thấy rất hồi hộp và vội xin "vía" các chị đẹp như Lệ Quyên, Thanh Ngọc để hát hay.

Trang Pháp có tiết mục bùng nổ trên sân khấu, cô nhận về 88 điểm

Không chỉ thể hiện khả năng vũ đạo ấn tượng, Trang Pháp còn chiếm cảm tình người xem với màn đánh piano điêu luyện. Chia sẻ về màn dàn dựng độc đáo này, giọng ca sinh năm 1988 tiết lộ đây là cây đàn ba mẹ mùa tặng cô vào năm 2000, là cây đàn piano đầu tiên và duy nhất mà cô có ở thời điểm hiện tại.

Tổng số điểm mà Trang Pháp nhận được từ ban cố vấn là 88. Trước những lời khen có cánh, Trang Pháp xúc động và trải lòng về suy tư và quyết định mang cây đàn kỷ niệm lên sân khấu vòng trình diễn cá nhân tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

"Hôm nay, em muốn mang chiếc đàn này để biểu diễn vì nó như một lời cảm ơn dành cho ba mẹ. Em biết ba mẹ em không hoàn toàn ủng hộ con đường nghệ thuật của em. Mặc dù thể hiện như vậy nhưng vẫn cho em đi học đàn, tặng cho em chiếc đàn này" – Cô nói.