Kết quả show "Chị đẹp" bị lộ trùng khớp: Hồng Nhung dẫn đầu, danh tính chị đẹp còn lại đạt 88 điểm gây sốc

Tập 2 của chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 vừa lên sóng cùng với loạt tình tiết hấp dẫn.

Ai là người cùng đạt 88 điểm với Hồng Nhung?

Trong tập này, có 2 chị đẹp cùng nhận 88 điểm, đó là Hồng Nhung và Trang Pháp. Do không tự ứng cử làm trưởng nhóm nên Mỹ Linh vẫn chưa đến lượt trình diễn (theo luật thì người tự ứng cử làm trưởng nhóm sẽ hát trước).

Tính đến hết tập 2, có 4 chị đẹp đạt 88 điểm và cùng đồng hạng nhất. 4 cái tên này là Hồng Nhung, Trang Pháp, Lệ Quyên, Thu Phương. Việc Trang Pháp nhận 88 điểm, bằng với các đàn chị đình đám gây bất ngờ cho nhiều khán giả, bởi trước đó, cô không được đánh giá cao.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về bảng điểm của các chị đẹp sau tập 2. So sánh với thông tin được hé lộ, có thể thấy kết quả hoàn toàn trùng khớp.

Hồng Nhung chọn ca khúc Fly me to the moon (In other words) để trình diễn. Không cần bàn cãi, Hồng Nhung có màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Hồng Nhung khoe giọng hát vô cùng nội lực

Lúc nhận điểm số, Hồng Nhung ngạc nhiên vì bản thân bị chấm điểm. "Chị còn được chấm cả điểm à. Từ hồi 15 tuổi đến giờ mới có người chấm điểm chị đấy" – Hồng Nhung nói trên sân khấu. Tổng số điểm mà Hồng Nhung nhận được là 88 điểm.

Nói về Hồng Nhung, cố vấn Trần Thành Trung chia sẻ: "Chị vẫn rất là năng lượng như ngày nào, chị là người chịu khó làm mới bản thân khi cover những bài hát của giới trẻ mà không ngại so sánh, cũng như đầu tư cho mình các màn trình diễn công phu. Vì vậy chị đã là thần tượng của bao nhiêu thế hệ, em muốn chị hãy duy trì và phát huy nó để tiếp tục là thanh xuân, thần tượng của những bạn trẻ".

Hồng Nhung là thần tượng, là thah xuân của rất nhiều người

Đáp lại lời của cố vấn Trần Thành Trung, Hồng Nhung nói: "Cái em muốn cũng là cái chị đang muốn". Cạnh đó, Hồng Nhung nói vui khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng để làm những điều chưa làm và hội ngộ với 29 chị, em đồng nghiệp.

Trang Pháp mở màn những phần trình diễn cá nhân ở tập 2 của chương trình. Cô chọn thể hiện bản mashup hai ca khúc do bản thân tự sáng tác mang tên Chỉ là – Down for bad for love. Trước khi lên sân khấu, Trang Pháp cảm thấy rất hồi hộp và vội xin "vía" các chị đẹp như Lệ Quyên, Thanh Ngọc để hát hay.

Trang Pháp

Không chỉ thể hiện khả năng vũ đạo trên sân khấu, Trang Pháp còn chiếm cảm tình bởi màn thể hiện tài năng đánh piano. Chia sẻ về màn dàn dựng này, giọng ca sinh năm 1988 tiết lộ đây là cây đàn ba mẹ mùa tặng cô vào năm 2000, là cây đàn piano đầu tiên và duy nhất mà cô có ở thời điểm hiện tại.

Tổng số điểm mà Trang Pháp nhận được từ ban cố vấn là 88. Sau khi biết tin mình có 88 điểm và tạm dẫn đầu cùng Lệ Quyên, Thu Phương, Hồng Nhung, Trang Pháp xúc động trải lòng về quyết định mang cây đàn kỷ niệm lên sân khấu vòng trình diễn cá nhân tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

Giang Hồng Ngọc nhận được 85 điểm

MLee nhận được 80 điểm

Hoàng Oanh nhận được 76 điểm

Lynk Lee nhận được 81 điểm

Tú Vi nhận được 83 điểm

Thái Trinh nhận được 81 điểm