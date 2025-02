HÓNG: Gil Lê hủy theo dõi Xoài Non?

Sau lễ thành đôi rầm rộ của Vũ Cát Tường và vũ công Thu Trang thì cặp đôi được mong chờ báo hỷ sự tiếp theo chính là Xoài Non và Gil Lê. Có thể thấy, từ khi chính thức công khai mối quan hệ, cả hai đã ra mắt gia đình đối phương, thoải mái phát "cẩu lương" trên mạng xã hội. Thậm chí, Xoài Non còn để lộ chuyện cả hai sống chung, xưng hô "vợ - chồng" với nhau.

Cách đây ít ngày, Xoài Non bị đào lại cuộc hôn nhân trong quá khứ với streamer Xemesis, nguồn cơn là do netizen phát hiện cô vẫn được người cũ theo dõi trên MXH. Giữa lúc "nửa kia" dính thị phi tình ái, Gil Lê không có bất kỳ động thái liên quan nào.

Tuy nhiên, vào tối 19/2, trên các diễn đàn showbiz xuất hiện bài đăng nghi ngờ Xoài Non - Gil Lê đang gặp trục trặc. Bằng chứng được netizen soi ra chính là Gil Lê theo dõi 157 tài khoản nhưng không theo dõi Instagram cá nhân của người quan trọng là Xoài Non. Nhiều cặp đôi Vbiz cũng từng bị phát hiện dấu hiệu rạn nứt thông quá việc không còn tương tác, theo dõi nhau trên mạng xã hội. Vì thế, Xoài Non và Gil Lê cũng nhanh chóng dính vào nghi vấn.

"Thánh soi" nghi Xoài Non và Gil Lê đường ai nấy đi khi huỷ theo dõi nhau trên mạng xã hội

Thế nhưng, một số người dõi theo sát sao những diễn biến của cuộc tình này đã tiết lộ thông tin bất ngờ. Cư dân mạng cho biết từ khi hẹn hò đến nay, Gil Lê chưa từng theo dõi Instagram của Xoài Non nên không có chuyện bất thình lình huỷ theo dõi. Về phía Xoài Non, cô có theo dõi Gil Lê và vẫn đều đăng ảnh tình tứ để "đánh dấu chủ quyền".

Trong dịp Valentine vừa qua, Xoài Non còn tung ảnh hôn và khoe quà nhận từ Gil Lê

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp "khóa môi" trên sân pickleball vào tháng 8/2024. Kể từ đó, cả hai ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau hơn. Tại sự kiện ra mắt Chị Đẹp mùa 2, Xoài Non đến ủng hộ Gil Lê và được chính Gil Lê giới thiệu là "người yêu" với đàn chị. Không những vậy, suốt hành trình Gil Lê tham gia ghi hình, Xoài Non mang food truck để tiếp sức. Trước đó, cả hai cũng từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở trường quay. Kể từ khi ngầm thừa nhận quan hệ vào tháng 10/2024, Gil Lê và Xoài Non đã đồng hành cùng nhau trong cả công việc và cuộc sống.

Từ hồi yêu Xoài Non, Gil Lê thường xuyên đăng ảnh tình tứ hơn hẳn so với những mỹ nhân từng vướng tin đồn trước đó