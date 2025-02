Gil Lê đang làm gì giữa lúc Xoài Non và chồng cũ rầm rộ thị phi?

Sau gần 1 năm ly hôn, Xoài Non và chồng cũ là streamer Xemesis lại bị réo gọi vào những ồn ào trên mạng xã hội. Cụ thể, sau khi Bò Chảnh - bạn gái tin đồn của Xemesis lên tiếng cho biết vừa kết thúc một mối quan hệ, tổn thương vì bị nói dối thì những thông tin liên quan đến chuyện đời tư của nam streamer bị đào lại. Tại thời điểm sự việc đang có những diễn biến căng thẳng, netizen càng thêm xôn xao khi phát hiện Xemesis hiện vẫn theo dõi tài khoản MXH của Xoài Non dù cả hai đã ly hôn. Ngay lập tức, cư dân mạng đặt ra những "kịch bản" về chuyện "cưa cẩm lại vợ cũ" và đặt nghi vấn về mối quan hệ hiện tại của Xemesis và Xoài Non. Sau đó, Xemesis đã lên tiếng cho biết chưa từng huỷ theo dõi người cũ, bức xúc khi bị dính vào những bàn tán đời tư.

Giữa lúc Xoài Non và Xemesis lại "náo loạn" mạng xã hội, động thái của Gil Lê cũng gây chú ý. Theo đó, từ tối 17/2 đến hiện tại, Gil Lê vẫn "im hơi lặng tiếng" trên mạng xã hội, thái độ không quan tâm để việc người yêu đang dính vào thị phi với chồng cũ. Hành động này của Gil Lê cũng được cho là phù hợp, tránh để sự việc thêm rắc rối và ồn ào. Về phía Xoài Non, cô cũng giữ thái độ không để ý đế những thị bủa vây, thay vào đó chỉ cập nhật ảnh đời thường vui vẻ. Bài đăng gần nhất của Xoài Non trên trang cá nhân là "flex" được Gil Lê hôn và tặng quà vào ngày Valentine.

Gil Lê không cập nhật bất kỳ bài đăng nào trên mạng xã hội sau khi Xoài Non và chồng cũ dính vào ồn ào

Trong khi đó, Xoài Non không quan tâm đến thị phi, vui vẻ đăng tải khoảnh khắc đời thường

Xemesis và Xoài Non từng là cặp đôi nổi đình nổi đám trên MXH. Cả hai về chung nhà vào năm 2020, nhưng vẫn gặp nhiều vấn đề trong hôn nhân như khoảng cách tuổi tác, chuyện con cái... Đến tháng 6/2024, cặp đôi thông báo ly hôn sau một thời gian dài rộ nghi vấn. Chỉ sau 1 tháng thông báo hôn nhân tan vỡ, Xoài Non bị bắt gặp ôm hôn tình tứ với Gil Lê trên sân pickleball.

Về mối quan hệ với người cũ, trong 1 livestream, Xoài Non nói: "Mình với anh Xemesis chia tay trong hòa bình. Đến ngày hôm nay tụi mình vẫn ngồi nói chuyện với nhau, vẫn nhắn tin và facetime bình thường luôn".

Xoài Non và Xemesis đã ly hôn gần 1 năm nhưng sơ hở là bị réo tên chung

Xemesis cho biết chưa từng huỷ theo dõi Xoài Non dù cả hai đã đường ai nấy đi

Từ hồi xác nhận mối quan hệ với Gil Lê, Xoài Non thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm. Công chúng nhận ra cả Gil Lê và Xoài Non đều toát ra nguồn năng lượng vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau. Cả hai cũng không ngại thể hiện tình cảm trước mặt gia đình 2 bên, hay ở các sự kiện đông người.

Xoài Non cũng thường xuyên đăng story bên Gil Lê và một vài khoảnh khắc đời thường của cả hai. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cả hai trông đầy hạnh phúc. Có lần, Xoài Non thậm chí nói: "Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em" khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là "vợ". Thỉnh thoảng, cả hai thay đổi cách xưng hô, Gil Lê gọi Xoài là "bé", còn hot girl gọi hàng xóm là "anh"... Trong dịp 14/2 vừa qua, Xoài Non còn nhắn nhủ đến Gil Lê: "Anh là phần ngọt ngào nhất cuộc đời em".