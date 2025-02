Xoài Non hớn hở ra mặt khui quà từ “anh yêu” Gil Lê, 1 giây cuối khiến hội FA khóc ròng!

Vào ngày Lễ tình nhân 14/2, Gil Lê và Xoài Non khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên cạnh nhau trên mạng xã hội. Trong bức hình, hot girl gen Z thơm má Gil Lê đầy ngọt ngào. Xoài Non còn viết dòng chú thích khẳng định chuyện tình cảm: "Anh là phần ngọt ngào nhất cuộc đời em. Chúc mừng Ngày Lễ Tình Nhân!".

Mới đây, Xoài Non đã đăng tải đoạn clip khui quà nhận được từ Gil Lê: "Quà của anh. I love you (Tạm dịch: Em yêu anh)". Hot girl sinh năm 2002 hào hứng khoe món quà gồm hoa tươi, dâu tây, nước hoa. Khuôn mặt của Xoài Non thể hiện rõ niềm vui và sự hạnh phúc. Cuối clip, Xoài Non còn gọi Gil Lê bằng cách đặc biệt là "em bé ơi". Cả hai còn ôm nhau thắm thiết, Xoài Non thơm má nửa kia ngọt ngào. Nhiều người cho rằng hội FA sẽ tức phát khóc khi nhìn thấy khoảnh khắc cặp đôi liên tục phát cẩu lương bên nhau không ngừng.

Xoài Non chia sẻ clip khui quà Valentine nhận được từ Gil Lê

Hot girl sinh năm 2002 hạnh phúc ra mặt, liên tục nở nụ cười tươi rạng rỡ

Cuối clip, cả hai còn bày tỏ tình cảm bằng cách ôm nhau thắm thiết

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp "khóa môi" trên sân pickleball vào tháng 8/2024. Kể từ đó, cả hai ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau hơn. Tại sự kiện ra mắt Chị Đẹp mùa 2, Xoài Non đến ủng hộ Gil Lê và được chính Gil Lê giới thiệu là "người yêu" với đàn chị. Không những vậy, suốt hành trình Gil Lê tham gia ghi hình, Xoài Non mang food truck để tiếp sức. Trước đó, cả hai cũng từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở trường quay.

Xoài Non cũng thường xuyên đăng story bên Gil Lê và một vài khoảnh khắc đời thường của cả hai. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cả hai trông đầy hạnh phúc. Có lần, Xoài Non thậm chí nói: "Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em" khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là "vợ". Thỉnh thoảng, cả hai thay đổi cách xưng hô, Gil Lê gọi Xoài là "bé", còn hot girl gọi hàng xóm là "anh"...

Thời gian qua, Xoài Non và Gil Lê liên tục chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên cạnh nhau

Gil Lê có tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991 tại TP.HCM, là một nghệ sĩ đa năng. Gil bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi ở công ty Wepro và tham gia vào showbiz với vai trò MC. Từ năm 2011 - 2013, Gil Lê là trưởng nhóm của nhóm nhạc X5 và nhanh chóng ghi dấu ấn với hình ảnh phi giới tính.

Sau khi X5 tan rã, Gil Lê tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân, tham gia nhiều hoạt động giải trí. Về Gil Lê, cô đã có thâm niên hoạt động âm nhạc hơn 10 năm nhưng chưa thực sự có hit đáng kể. Những ca khúc quen thuộc của Gil Lê có thể kể đến như Nơi Con Tim Bình Yên, Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau, Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình... Thời gian qua, Gil Lê gây chú ý khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Xoài Non có tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002, là một trong những hot girl đình đám nhất thời điểm hiện tại. Kể từ khi công khai chuyện hẹn hò, cả 2 nhận về nhiều lời khen vì đẹp đôi, mỗi lần chung khung hình đều gấp đôi visual.