Hôn nhân suýt rạn nứt chỉ vì một hộp sữa, nguyên nhân sâu xa còn khiến người ta ngỡ ngàng hơn

Sau vài năm kết hôn, tôi nhận ra tình yêu chỉ là một phần, điều khiến nhiều gia đình có hạnh phúc hay không, lại là ở lối sống phù hợp và góc nhìn tài chính. Có người sẵn sàng nhịn ăn nhịn mặc để đổi lấy một tương lai ổn định. Cũng có người cho rằng hôm nay sống tử tế, thoải mái mới là điều quan trọng nhất. Khi hai quan điểm ấy cùng tồn tại trong một mái nhà mà không ai chịu nhường ai, những mâu thuẫn nhỏ sẽ tích tụ thành khoảng cách rất lớn.

Tiết kiệm cho ngày mai hay sống cho hôm nay?

Câu chuyện của Hồng rất đáng suy ngẫm:

"Tôi là Hồng, làm kế toán cho một xí nghiệp trong khu công nghiệp. Mỗi tháng tôi nhận khoảng 12 triệu đồng, thỉnh thoảng được thưởng thêm 2-3 triệu nếu xí nghiệp đạt chỉ tiêu. Chồng tôi là Lương, thu nhập khoảng 19 triệu mỗi tháng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng không phải quá thấp, cũng không đến mức dư dả, nhưng nếu biết cân đối thì vẫn có thể nuôi con và dành dụm được một khoản. Điều khiến chúng tôi không bao giờ thống nhất được là mục tiêu sử dụng số tiền ấy.

Lương luôn mơ một ngày mua được căn nhà trên thành phố. Anh tính toán rất chi li, từ tiền điện, tiền nước cho đến từng cốc cà phê. Với anh, bất cứ khoản nào không thật sự cần thiết đều nên cắt bỏ để dồn tiền tiết kiệm.

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Còn tôi lại nghĩ khác. Nhà thuê thì vẫn là một mái nhà. Con còn nhỏ, sức khỏe của cả gia đình, những bữa ăn đủ chất hay vài chuyến đi chơi ngắn cuối tuần đều là những điều đáng để chi. Tôi không muốn tuổi trẻ của hai vợ chồng chỉ xoay quanh hai chữ "để dành", rồi đến lúc có tiền thì sức khỏe và thời gian cũng chẳng còn như trước.

Ban đầu chúng tôi còn ngồi lại bàn bạc. Nhưng càng nói càng cãi. Tôi mua cho con một hộp sữa loại tốt hơn một chút thì anh bảo tốn kém. Tôi nấu mâm cơm có thêm ít hải sản cuối tuần thì anh hỏi sao không ăn món rẻ hơn. Thậm chí có lần con đòi đổi sang loại sữa mới, anh vẫn chần chừ vì giá cao hơn vài chục nghìn một hộp. Tôi nhìn con rồi nhìn chồng, trong lòng vừa thương vừa bực.

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách đơn giản nhất nhưng cũng lạnh lùng nhất.

Chồng tự giữ tiền của anh. Tôi giữ tiền của tôi. Tiền sinh hoạt chia nhau đóng theo tỷ lệ đã thống nhất. Sau đó ai muốn tiêu hay tiết kiệm thế nào thì tự quyết.

Nhưng từ ngày đó, tôi nhận ra vấn đề giữa hai vợ chồng không còn nằm ở số tiền nữa, mà là việc cả hai đều cảm thấy người kia đang sống sai với những điều mình tin là đúng.

Đâu là cách quản lý tiền phù hợp?

Thực tế, cả Lương và Hồng đều không hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. Họ chỉ đang ưu tiên những mục tiêu khác nhau.

Quan điểm của Lương – ưu tiên tích lũy

Đặt mục tiêu dài hạn như mua nhà giúp gia đình có động lực tiết kiệm.

Chi tiêu có kế hoạch, hạn chế mua sắm theo cảm hứng.

Có quỹ dự phòng lớn sẽ giảm áp lực khi xảy ra biến cố như mất việc, ốm đau hoặc lãi suất tăng.

Tuy nhiên, nếu tiết kiệm quá mức, cắt giảm cả những khoản phục vụ sức khỏe, dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống thì rất dễ tạo cảm giác căng thẳng cho cả gia đình.

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Quan điểm của Hồng – ưu tiên chất lượng cuộc sống hiện tại

Chấp nhận ở nhà thuê nếu điều đó giúp cuộc sống bớt áp lực.

Sẵn sàng đầu tư cho bữa ăn, sức khỏe, con cái và những trải nghiệm của gia đình.

Cân bằng giữa làm việc và tận hưởng thành quả lao động.

Nhưng nếu chỉ tập trung vào hiện tại mà không xây dựng quỹ tích lũy thì sẽ khó đạt được các mục tiêu lớn như mua nhà hoặc nghỉ hưu an toàn.

Một giải pháp dung hòa có thể áp dụng cho nhiều gia đình là chia thu nhập thành các nhóm rõ ràng:

50–60% dành cho chi phí sinh hoạt thiết yếu.

20–30% dành cho tiết kiệm và đầu tư theo mục tiêu dài hạn như mua nhà.

10–20% dành cho nhu cầu cá nhân, giải trí và những khoản chi khiến cuộc sống dễ chịu hơn.

Quan trọng hơn cả là vợ chồng cần thống nhất mục tiêu tài chính chung trước khi quyết định cách tiêu tiền.

Tiền bạc không chỉ là những con số, mà còn phản ánh giá trị sống của mỗi người. Khi biết lắng nghe và chấp nhận sự khác biệt, việc quản lý tài chính sẽ trở thành công cụ gắn kết thay vì nguyên nhân khiến hôn nhân rạn nứt.