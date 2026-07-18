Người phụ nữ Việt được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Cuộc hôn nhân bí ẩn và lần hiếm hoi nói về mẹ chồng

Việc Paris Tiên được đề cử vào danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler khiến nhiều người bất ngờ nhưng cũng được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho một trong những biểu tượng phong cách đời đầu của Việt Nam. Ở tuổi 52, cựu tiếp viên hàng không vẫn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, gu thời trang thanh lịch cùng cuộc sống sang trọng tại Australia.

Thế nhưng, điều khiến Paris Tiên khác biệt không chỉ nằm ở nhan sắc. Trong khi nhiều người nổi tiếng biến đời tư thành nội dung để thu hút sự quan tâm, cô lại gần như đi theo hướng ngược lại. Chồng là "ẩn số", cuộc hôn nhân kín tiếng suốt nhiều năm và điều cô dành nhiều tâm huyết nhất trên mạng xã hội lại là... những câu chuyện về các con.

Có lẽ cũng vì thế, khi tên tuổi bất ngờ được nhắc đến nhiều hơn sau đề cử của TC Candler, công chúng không chỉ tò mò về vẻ đẹp không tuổi mà còn muốn biết người phụ nữ ấy thực sự sống như thế nào phía sau ánh hào quang.

Cuộc hôn nhân gần như là "bí mật": Không phải giấu, mà là chọn giữ cho riêng mình

Theo dõi Paris Tiên đủ lâu, nhiều người sẽ nhận ra một điều khá đặc biệt: cô gần như không chia sẻ về chồng.

Dù thường xuyên xuất hiện với cuộc sống đủ đầy, những chuyến du lịch khắp thế giới hay những chiếc nhẫn kim cương gây chú ý, Paris Tiên hiếm khi đăng ảnh ông xã, càng không kể những câu chuyện tình yêu hay những màn thể hiện tình cảm trước công chúng.

Điều đó từng khiến không ít người tò mò: phải chăng cô quá kín tiếng, hay đơn giản muốn "giấu" cuộc hôn nhân của mình?

Có lẽ, đáp án nằm ở chính cách sống mà Paris Tiên lựa chọn.

Trong thời đại mạng xã hội, không ít cặp đôi xem hôn nhân là nội dung để chia sẻ mỗi ngày. Những bữa cơm, món quà, chuyến du lịch hay cả những cuộc cãi vã đều có thể trở thành đề tài thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Paris Tiên lại đi theo hướng ngược lại. Cô để mạng xã hội là nơi chia sẻ sở thích, thời trang, những chuyến đi, các con và những suy ngẫm về cuộc sống, thay vì biến chồng thành nhân vật chính trong mọi bài đăng.

Đó không phải là né tránh hay che giấu. Đó là một lựa chọn.

Một lựa chọn mà ngày càng nhiều phụ nữ hiện đại đồng tình: không phải mọi hạnh phúc đều cần được chứng minh trước công chúng.

Thực tế, rất nhiều nghiên cứu về tâm lý hôn nhân cho rằng những cặp đôi biết giữ ranh giới giữa đời sống riêng và mạng xã hội thường ít chịu áp lực từ dư luận hơn. Khi không phải liên tục "trình diễn" hạnh phúc, họ cũng có nhiều không gian hơn để vun đắp mối quan hệ.

Paris Tiên chưa từng lên tiếng rằng đó là bí quyết giữ gìn hôn nhân. Nhưng hơn hai thập kỷ chung sống bình yên, hiếm scandal và chưa từng để đời tư trở thành chủ đề bàn tán, có lẽ đã phần nào nói lên quan điểm sống của cô.

Không phải chồng, đây mới là nhân vật Paris Tiên dành những lời đặc biệt

Điều đáng chú ý là dù gần như không chia sẻ về chồng, Paris Tiên lại nhiều lần dành những lời đầy tình cảm cho gia đình nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng.

Người phụ nữ của gia đình

Trong một bài đăng gần đây, cô gọi mẹ chồng đơn giản bằng hai tiếng "Mẹ" đầy gần gũi, thay vì cách xưng hô tạo khoảng cách.

"Mẹ của chồng nhưng với con, mẹ luôn và mãi mãi là mẹ của con".

Paris Tiên chia sẻ rằng cô biết ơn vì suốt nhiều năm qua, mẹ chồng luôn dành rất nhiều tình yêu thương cho các con cháu. Khi tuổi cao khiến trí nhớ của bà không còn trọn vẹn, có lúc nhận ra con cháu, có lúc lại quên, điều khiến cô xúc động nhất là trong ký ức của mẹ vẫn còn nguyên những kỷ niệm đẹp về người chồng đã khuất và những người thân trong gia đình.

"Tuy có những ngày trí nhớ của mẹ không còn vẹn nguyên, có lúc chúng con trở nên xa lạ trong mắt mẹ, rồi chỉ thoáng sau mẹ lại nhớ rồi lại quên... nhưng trong sâu thẳm, mẹ vẫn giữ được những ký ức đẹp về cuộc đời của mình".

Khép lại bài viết, Paris Tiên viết: "Con cũng cảm nhận được rằng, đâu đó trong trái tim mẹ vẫn còn lưu giữ những ký ức tốt đẹp về con. Cảm ơn mẹ, vì tất cả. Mẹ hãy luôn vui tươi như vậy và bình an bên con cháu thật lâu mẹ nhé".

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm bởi cách cô nói về mẹ chồng không mang cảm giác "làm dâu", mà giống như một người con trong gia đình. Có lẽ đó cũng là lý do, dù gần như không kể về cuộc sống hôn nhân, người ta vẫn phần nào cảm nhận được bầu không khí bình yên trong gia đình Paris Tiên qua cách cô đối xử với những người thân của chồng.

Ở một góc nhìn khác, điều Paris Tiên chia sẻ cũng phản ánh xu hướng của nhiều phụ nữ hiện đại: không nhất thiết phải công khai tình cảm với bạn đời mỗi ngày để chứng minh hôn nhân hạnh phúc. Đôi khi, cách một người cư xử với gia đình hai bên, đặc biệt là cha mẹ, lại nói nhiều hơn bất kỳ bức ảnh ngọt ngào nào trên mạng xã hội.

Điều khiến Paris Tiên tự hào nhất lại không phải nhan sắc

Nếu công chúng biết đến Paris Tiên bởi vẻ đẹp không tuổi, những bộ trang phục sang trọng hay phong thái của một fashionista, thì với chính cô, điều đáng tự hào nhất dường như lại nằm ở một vai trò rất khác: làm mẹ.

Không khó để nhận ra điều đó khi nhìn vào trang cá nhân của Paris Tiên.

Bài viết được cô ghim ở đầu trang không nói về những chuyến du lịch, không phải hình ảnh hàng hiệu hay những cột mốc sự nghiệp. Đó là một dòng tâm sự về con.

Trong bài đăng mới đây, Paris Tiên kể rằng Facebook bất ngờ nhắc lại bức ảnh của con gái từ 15 năm trước.

"Trên đường về nhà tự nhiên Facebook nhắc lại tấm hình viên kẹo của mẹ 15 năm trước. Thời gian trôi nhanh mẹ vẫn chưa quen với cảm giác em không còn thường xuyên lẽo đẽo theo mẹ như ngày xưa. Em nay đã lớn, công việc học hành bận rộn, mẹ càng quý hơn những lúc tranh thủ được bên nhau".

Điều khiến nhiều người đồng cảm không phải vì những lời lẽ hoa mỹ, mà bởi cảm giác ấy rất quen thuộc với bất kỳ người mẹ nào có con đang lớn.

Ngày còn bé, cha mẹ chỉ mong con nhanh lớn để đỡ vất vả. Nhưng đến khi con thực sự trưởng thành, lại bắt đầu nhớ những ngày tiếng cười ríu rít quanh nhà, nhớ đôi chân nhỏ chạy theo mẹ trong bếp, nhớ cả những lần nghịch ngợm khiến người lớn chỉ biết dở khóc dở cười.

Paris Tiên cũng vậy.

Cô nhớ "hai cái má bầu xinh yêu" của con gái, nhớ những ngày cô bé quanh quẩn bên chiếc bếp của mẹ và cả kỷ niệm khiến cô bật cười đến tận hôm nay.

"Mẹ còn nhớ có một lần lúc em giã xong thì đáy và vành chén không còn dính với nhau nữa nha các cô chú, xong mắt đỏ hoe đỗ thừa là do đậu phộng cứng quá nó không chịu xẹp nên con phải nhấn mạnh mẽ xuống chứ không phải tại con", một câu chuyện rất nhỏ nhưng lại là thứ mà nhiều bà mẹ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được sống lại thêm một lần.

Khép lại bài viết, Paris Tiên nhắn nhủ những người đang nuôi con nhỏ:

"Các cô các chị em có con nhỏ hãy tận hưởng từng phút từng giây khi bị các em bé làm phiền mẹ nheo đáng yêu này nha".

Không có lời khuyên nuôi dạy con cầu kỳ. Chỉ là một lời nhắc nhẹ nhàng: hãy tận hưởng hiện tại, bởi rồi sẽ đến ngày ngôi nhà vẫn như cũ nhưng những đứa trẻ không còn chạy theo mẹ nữa.