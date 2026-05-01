Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa ( Quảng Trị ) cho biết, đang tiếp nhận, điều trị nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Tân Lập.

Theo đó, từ 6h30 ngày 29/4 đến 9h30 ngày 1/5, đơn vị ghi nhận 55 ca nhập viện điều trị nội trú tại 2 khoa gồm Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc (5 ca), Khoa Truyền nhiễm (50 ca).

Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc đang được thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị). (Ảnh: Hưng Thơ)

Các bệnh nhân có triệu chứng chủ yếu như sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, nôn ói, đi ngoài nhiều lần, mệt mỏi và có dấu hiệu mất nước. Qua khai thác bệnh sử, các ca bệnh đều ăn bánh mì tại xã Tân Lập.

Trong số các bệnh nhân, đa số ở độ tuổi 11 đến 15. Người nhỏ tuổi nhất 28 tháng tuổi, lớn tuổi nhất 87 tuổi.

Bác sĩ Nguyễn Việt Đức - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận, đơn vị huy động nhân lực hỗ trợ, bổ sung giường bệnh, cấp thêm thuốc, dịch truyền, vật tư y tế. Đồng thời lấy mẫu phân, chất nôn gửi xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nặng phải chuyển tuyến trên. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn sốt cao, đau bụng, tiêu chảy và mệt mỏi.

Bà Hồ Thúy Vinh - Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, các bệnh nhân chủ yếu là học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc, trú tại các thôn Ra Ty, Pa Xía, Của và một số người dân ở thôn Tân Sơn, Tân Tài.

" Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo địa phương có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi bệnh nhân và nắm tình hình.

Do nghi ngờ các trường hợp này bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì, xã rà soát những người từng mua bánh tại tiệm bánh ở thôn Tân Sơn. Những trường hợp có triệu chứng, dù nặng hay nhẹ, đều được đưa đến bệnh viện kiểm tra, điều trị" , bà Vinh nói.