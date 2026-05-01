Nhiều người trong chúng ta thường có thói quen "né" các loại hạt vì cho rằng chúng chứa quá nhiều dầu và calo dễ gây tăng cân. Thế nhưng, các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại Mỹ lại khẳng định điều ngược lại. Mới đây, tờ Fox News đã tham vấn các chuyên gia để chọn ra 5 loại hạt tốt nhất cho cơ thể, và cái tên đứng đầu bảng chắc chắn sẽ khiến những người đang ăn kiêng phải thay đổi suy nghĩ.

1. Hạt óc chó: "Vua" của các loại hạt, dù từng bị mang tiếng gây béo

Chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục về bệnh tiểu đường đến từ Texas , Whitney Stuart, cho biết quả óc chó "dẫn đầu trong số các loại quả tốt cho sức khỏe tim mạch và não bộ".

Quả óc chó là loại hạt duy nhất chứa hàm lượng lớn ALA (axit alpha-linolenic), một loại axit béo Omega-3, giúp chống viêm và hỗ trợ chức năng nhận thức.

Chuyên gia dinh dưỡng Mackenzie Burgess chỉ ra rằng các nghiên cứu gần đây đã chứng minh quả óc chó có tác dụng tích cực trong việc cải thiện chất lượng giấc ngủ, và gợi ý nên thêm chúng vào bột yến mạch, sữa chua hoặc dùng làm món ăn nhẹ sau bữa ăn.

Lợi ích: Không chỉ giúp kháng viêm mạnh mẽ, hạt óc chó còn là "thức ăn cho não bộ", giúp tăng cường trí nhớ và bảo vệ tim mạch.

Điểm cộng: Nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng ăn óc chó điều độ còn giúp bạn ngủ ngon hơn và sâu giấc hơn.

2. Hạt dẻ cười: Người bạn đồng hành của đôi mắt và cân nặng





Trái ngược với suy nghĩ ăn hạt là khó kiểm soát lượng calo, hạt dẻ cười lại là "cứu cánh" cho những người đang giữ dáng.

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson đến từ Dallas chỉ ra rằng hạt dẻ cười có "một trong những hồ sơ dinh dưỡng cân bằng nhất".

Loại hạt này rất giàu kali, cũng như lutein và zeaxanthin (chất chống oxy hóa), rất cần thiết để bảo vệ thị lực.

Vì hạt dẻ cười thường được ăn cả vỏ, nên quá trình bóc vỏ sẽ làm chậm tốc độ ăn và giúp kiểm soát lượng tiêu thụ.

Stewart nói thêm rằng hạt dẻ cười có hàm lượng protein cao nhất trong số các loại hạt, và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng có thể cải thiện phản ứng đường huyết sau bữa ăn.

3. Hạnh nhân: "Kho báu" Vitamin E cho làn da và hệ miễn dịch

Hạnh nhân từ lâu đã quen thuộc, nhưng ít ai biết nó là nguồn cung cấp Vitamin E và chất xơ hòa tan dồi dào bậc nhất.

Hạnh nhân là lựa chọn lý tưởng để kiểm soát lượng đường trong máu và tốt cho sức khỏe tim mạch.

Goodson gọi nó là "kho báu chất xơ", đặc biệt là chất xơ hòa tan, giúp giảm cholesterol xấu (LDL). Nó cũng giàu vitamin E, hỗ trợ sức khỏe làn da và chức năng miễn dịch.

Stewart chỉ ra rằng magie trong hạnh nhân, kết hợp với chất béo lành mạnh, có thể làm chậm quá trình hấp thụ glucose và cải thiện độ nhạy insulin.

Tác dụng: Chất xơ trong hạnh nhân giúp quét sạch "cholesterol xấu" ra khỏi mạch máu. Đồng thời, hàm lượng magie cao giúp ổn định đường huyết, cực kỳ tốt cho người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ cao.

Làm đẹp: Vitamin E giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, giúp da săn chắc và chậm lão hóa.

4. Hạt Brazil: Mỗi ngày chỉ cần duy nhất... 1 hạt

Mặc dù không được biết đến rộng rãi, hạt Brazil lại có những ưu điểm vượt trội trong một số lĩnh vực dinh dưỡng.

Loại hạt này rất giàu selen. Goodson cho biết: "Chỉ cần ăn một hạt Brazil mỗi ngày là có thể đáp ứng nhu cầu selen hàng ngày của cơ thể".

Selen đóng vai trò quan trọng trong chức năng tuyến giáp, sức khỏe miễn dịch và khả năng chống oxy hóa.

Lưu ý: Vì hạt dẻ Brazil rất giàu dinh dưỡng, vui lòng tiêu thụ chúng một cách điều độ để tránh hấp thụ quá mức.

4. Hạt điều: Thuốc bổ cho xương khớp và tim mạch

Hạt điều chứa loại chất béo không bão hòa đơn tương tự như trong dầu ô liu cao cấp. Nó không chỉ ngon miệng mà còn rất thân thiện với hệ tim mạch.

Khoáng chất: Hạt điều rất giàu kẽm và magie, giúp hệ xương chắc khỏe và hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn.

Ổn định huyết áp: Ăn hạt điều thường xuyên (với lượng vừa đủ) đã được chứng minh là giúp duy trì mức huyết áp ổn định.

Dù các loại hạt này cực tốt, nhưng bí quyết nằm ở hai chữ "điều độ". Một nắm tay nhỏ (khoảng 28-30g) mỗi ngày là tiêu chuẩn vàng để bạn tận dụng mọi tinh túy dinh dưỡng mà không phải lo lắng về vấn đề cân nặng. Hãy chọn loại hạt nguyên vị, không tẩm ướp đường muối để đạt hiệu quả tốt nhất!