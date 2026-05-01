Theo Healthline, dưới đây là những mẹo ăn uống bạn nên thử để khuôn mặt thon gọn:

1. Uống nhiều nước hơn

Uống nước rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và có thể đóng vai trò trong việc giảm mỡ mặt.

Một nghiên cứu tổng quan năm 2019 cho thấy, 3 mẹo uống nước sau đây đã góp phần giảm trung bình 5,15% trọng lượng sau 12 tuần:

Uống nhiều nước hơn trong suốt cả ngày

Thay thế đồ uống có calo bằng nước

Uống nước trước bữa ăn

Các tác giả lưu ý rằng, thay thế đồ uống có calo bằng nước là biện pháp giảm cân hiệu quả nhất, nhưng nhìn chung, cần nhiều nghiên cứu hơn về hiệu quả của việc uống nhiều nước hơn để giảm mỡ.

Một nghiên cứu nhỏ năm 2018 cho thấy, uống nước trước bữa ăn làm giảm lượng calo tiêu thụ trong bữa ăn. Ăn ít calo hơn trong ngày có thể giúp bạn duy trì thâm hụt calo, điều này rất quan trọng để giảm cân.

2. Hạn chế tiêu thụ rượu

Thỉnh thoảng thưởng thức đồ uống có cồn thì không sao, nhưng nghiên cứu năm 2022 cho thấy uống quá nhiều rượu có thể góp phần làm tăng cân và tích tụ mỡ.

Rượu chủ yếu chứa “calo rỗng”, nghĩa là nó giàu calo nhưng thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin và khoáng chất.

Nó cũng hoạt động như một chất lợi tiểu, một chất làm tăng lượng nước tiểu, có thể dẫn đến mất nước và giữ nước.

Hạn chế tiêu thụ rượu có thể là cách tốt nhất để tránh đầy hơi và tăng cân do rượu gây ra. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) định nghĩa uống rượu điều độ là tối đa 2 ly mỗi ngày đối với nam giới và tối đa 1 ly mỗi ngày đối với nữ giới.

3. Giảm lượng tinh bột tinh chế

Thực phẩm chứa tinh bột tinh chế, chẳng hạn như bánh quy, bánh cracker và mì ống, là những thủ phạm phổ biến gây tăng cân và tăng tích trữ chất béo.

Tinh bột tinh chế được chế biến nhiều, loại bỏ các chất dinh dưỡng có lợi và chỉ còn lại đường và calo.

Chưa có nghiên cứu nào xem xét tác động của tinh bột tinh chế đối với mỡ mặt. Tuy nhiên, nghiên cứu năm 2021 cho thấy ngũ cốc nguyên hạt ít có khả năng làm tăng vòng eo, lượng mỡ cơ thể và một số chỉ số chuyển hóa trong khoảng thời gian 4 năm hơn so với tinh bột tinh chế.

Thay thế tinh bột tinh chế: Việc bổ sung ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp tăng cường hiệu quả giảm cân tổng thể, từ đó cũng hỗ trợ giảm mỡ mặt. Hãy cân nhắc thay thế tinh bột tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như yến mạch, gạo lứt và quinoa.

4. Kiểm soát lượng natri nạp vào

Muối ăn là nguồn natri chính trong chế độ ăn của hầu hết mọi người. Bạn có thể thêm natri vào thức ăn từ bình lắc, nhưng hơn 75% lượng natri hấp thụ qua chế độ ăn uống đến từ thực phẩm chế biến sẵn.

Một triệu chứng đặc trưng của việc tiêu thụ quá nhiều natri là giữ nước (phù nề), xảy ra do natri khiến cơ thể giữ lại lượng nước dư thừa.

Phù nề thường gây sưng phù ở mắt cá chân, cánh tay và chân, nhưng cũng có thể góp phần gây sưng phù mặt.

Hãy cân nhắc thay thế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn vặt mặn và thịt chế biến sẵn bằng thực phẩm nguyên chất để giúp giảm lượng natri hấp thụ và có thể làm cho khuôn mặt trông thon gọn hơn.

5. Ăn nhiều chất xơ

Một lời khuyên phổ biến để quản lý cân nặng tổng thể và có thể giảm mỡ mặt là tăng cường lượng chất xơ trong chế độ ăn uống.

Chất xơ là một chất có trong thực phẩm thực vật mà cơ thể không hấp thụ sau khi ăn. Thay vào đó, nó di chuyển chậm qua đường tiêu hóa, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Bằng cách này, nó có thể giúp hạn chế cảm giác thèm ăn và giảm sự thèm ăn.

Một đánh giá năm 2020 về 62 nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều chất xơ hòa tan có thể giúp giảm cân và vòng eo, ngay cả khi bạn không hạn chế lượng calo nạp vào.

Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ khuyến nghị người lớn nên tiêu thụ từ 28 đến 34 gam chất xơ mỗi ngày.

Chất xơ là thành phần tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm: T rái cây, rau củ, các loại hạt, hạt giống, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu...

Ngoài mẹo ăn uống, những cách dưới đây cũng giúp bạn thon gọn mặt hiệu quả mà không cần phẫu thuật:

1. Tập thể dục cho khuôn mặt

Các bài tập cho khuôn mặt có thể giúp cải thiện vẻ ngoài của khuôn mặt, chống lão hóa và tăng cường sức mạnh cơ bắp.

Một nghiên cứu tổng quan năm 2021 cũng cho thấy, các bài tập cho khuôn mặt có thể giúp làm săn chắc cơ mặt, tăng độ đầy đặn ở má và cải thiện sự trẻ hóa khuôn mặt. Những tác dụng này có thể góp phần tạo nên vẻ ngoài khuôn mặt thon gọn hơn.

Mặc dù vậy, vẫn còn ít nghiên cứu về hiệu quả của các bài tập cho khuôn mặt trong việc giảm mỡ. Cần nhiều nghiên cứu hơn để đánh giá xem các bài tập này có thể ảnh hưởng đến mỡ mặt như thế nào.

Một số bài tập thể dục cho khuôn mặt phổ biến có thể bao gồm:

Phồng má và đẩy không khí từ bên này sang bên kia

Mím môi luân phiên hai bên

Giữ nụ cười trong khi nghiến răng trong vài giây

2. Thêm tập cardio vào thói quen của bạn

Bài tập cardio, hay bài tập aerobic, là bất kỳ loại hoạt động thể chất nào làm tăng nhịp tim của bạn.

Một nghiên cứu năm 2023 trên 60 phụ nữ đã xem xét tác động của chương trình tập thể dục aerobic kéo dài 12 tuần đối với thành phần cơ thể.

Sau 12 tuần, những người tham gia chương trình tập thể dục aerobic đã giảm đáng kể tỷ lệ mỡ cơ thể, cân nặng và chu vi vòng eo, đồng thời tăng khối lượng cơ nạc.

Nghiên cứu từ năm 2022 cũng cho thấy rằng tập thể dục aerobic thậm chí còn có lợi hơn khi kết hợp với tập luyện sức mạnh và ăn uống cân bằng.

CDC khuyến nghị người lớn nên tập thể dục aerobic cường độ vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần và tập luyện sức mạnh hai ngày một tuần.

Một số ví dụ phổ biến về bài tập tim mạch bao gồm: C hạy bộ, nhảy múa, đi bộ, đạp xe, bơi lội...

3. Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc đóng vai trò quan trọng trong hành trình giảm mỡ tổng thể của bạn.

Các chuyên gia cho rằng thiếu ngủ có thể góp phần làm tăng cân và tích trữ mỡ theo nhiều cách, chẳng hạn như:

- Ả nh hưởng đến các hormone liên quan đến việc kiểm soát cơn đói, chẳng hạn như cortisol, leptin và ghrelin

- Giảm cảm giác no

- Tăng khả năng ăn vặt, dẫn đến tiêu thụ thêm calo

- Giảm tỷ lệ trao đổi chất và quá trình oxy hóa chất béo

Thiếu ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì giảm cân thành công của bạn.

CDC khuyến cáo người lớn nên ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm, điều này có thể giúp kiểm soát cân nặng.