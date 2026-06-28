Tối 27/6, tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), hơn 20.000 khán giả đã tham dự Concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức, Trung ương Đoàn chỉ đạo. Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, quy tụ gần 20 ca sĩ, nghệ sĩ cùng hàng trăm diễn viên, vũ công, hợp xướng, sinh viên và thiếu nhi.

Concert Thanh Xuân được xây dựng theo ba chương: Ngọn lửa Thanh xuân, Khát vọng Thanh xuân và Thanh xuân rực rỡ. Mỗi chương mang một sắc thái riêng, nhưng cùng hướng về một điểm chung: tôn vinh lý tưởng sống đẹp, tinh thần cống hiến và khát vọng dựng xây đất nước của tuổi trẻ Việt Nam.

Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Hòa Minzy, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Hà Myo, Bùi Trường Linh, Quang Hùng MasterD, CONGB, Muộii, Trần Ngọc Ánh... với các tiết mục kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại.

Chương I đưa khán giả trở về với ngọn lửa cống hiến của những thế hệ thanh niên đi trước

Chương II mở ra bức tranh về tuổi trẻ Việt Nam hôm nay

Chương III mở ra không gian gần nhất với hơi thở của một đại nhạc hội đương đại

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của Quang Hùng MasterD với các ca khúc "Tình đầu quá chén", "Catch Me If You Can", mashup "Đừng khóc một mình - Chân thành" và "Thủy triều". Ngay từ khi nam ca sĩ bước lên sân khấu, cả khán đài như bùng nổ trong tiếng reo hò, hàng nghìn lightstick, banner LED và phụ kiện cổ vũ đồng loạt được thắp sáng.

Hơn 20.000 khán giả vỡ òa cùng Quang Hùng MasterD

Chương trình khép lại bằng liên khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này" với sự tham gia của các ca sĩ, dàn hợp xướng, vũ công và thiếu nhi.

Hơn 20.000 khán giả cùng vẫy cờ Tổ quốc, hòa giọng theo các ca khúc trước khi thưởng thức màn pháo hoa tầm thấp kéo dài gần 15 phút. Sau phần biểu diễn chính, DJ/Producer Hoaprox tiếp tục khuấy động không khí bằng phần DJ set sôi động.

Theo Ban Tổ chức, Concert Thanh Xuân không chỉ là một đại nhạc hội mà còn là hành trình nghệ thuật kết nối các thế hệ thông qua âm nhạc, tôn vinh tinh thần cống hiến, khát vọng sáng tạo và hội nhập của tuổi trẻ Việt Nam.



