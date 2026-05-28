Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu: "true Concert" hay nhất ở chỗ âm nhạc, sân khấu và cảm xúc hòa làm một

Đất làm trung tâm cảm xúc

Tiếp nối hành trình qua các chủ đề "Nước" (2019) và "Thanh âm của thiên nhiên" (2021), "true Concert 2026 - Tình Đất" lần này chọn đất làm cảm hứng xuyên suốt, đánh dấu kỷ niệm 15 năm TH true MILK và danh hiệu tập thể Anh hùng Lao động của TH. Nhưng nếu ở những mùa trước, thiên nhiên hiện lên chủ yếu qua thanh âm và không gian thì "Tình Đất" đi gần hơn vào cảm xúc con người, từ ký ức, sự gắn bó với quê hương cho tới cảm giác bình yên từ những điều giản dị thường ngày.

Chương trình được chia thành 5 phần: "Cánh đồng", "Hoa trái", "Nước", "Rừng" và "Tình đất", kết nối liền mạch qua âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động sân khấu. Bên cạnh phần trình diễn trực tiếp, ê-kíp còn đưa nhiều công nghệ và hiệu ứng hiện đại vào không gian Nhà hát Hồ Gươm như trình chiếu Mapping và tương tác màn hình LED, tạo thêm chiều sâu cho từng khoảnh khắc mà vẫn giữ được sự tiết chế cần thiết.

Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, người đã gắn bó với "true Concert" qua nhiều mùa, chia sẻ rằng cái tên "Tình Đất" gợi lên cảm giác che chở, âu yếm, giống như cách mẹ thiên nhiên luôn hiện diện để bao bọc con người. Sau quãng thời gian dài gián đoạn từ sau dịch Covid-19, sự trở lại lần này theo anh càng mang nhiều ý nghĩa hơn, khi nhắc con người biết trân quý nơi mình đang đứng, nơi trở thành điểm tựa cho sự sống.

Âm nhạc nhiều màu sắc, một tinh thần nhất quán

Dưới bàn tay của Giám đốc âm nhạc Trần Thanh Phương, phần âm nhạc của "Tình Đất" là sự pha trộn có chủ đích giữa nhiều thể loại. Dàn nhạc giao hưởng tạo cảm giác rộng lớn, hùng vĩ như núi rừng hay đại dương; jazz mang lại sự tự do, ngẫu hứng như gió và dòng nước đang chảy; rock diễn tả sức mạnh của giông bão; còn acoustic thì mộc mạc, gần gũi như cánh đồng hay những buổi chiều nhiều gió. Âm hưởng dân gian cũng được lồng ghép vào các ca khúc đương đại, tạo nên sự quen thuộc nhưng không cũ.

Dàn nghệ sĩ quy tụ nhiều thế hệ: danh ca Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Thùy Chi, Nguyễn Hùng, Oplus, Hà An Huy, Pia Linh, Marzuz. Sự xuất hiện của danh ca Bảo Yến với "Tình cây và đất" tạo nên điểm kết nối tự nhiên giữa thế hệ cũ và mới, không tạo cảm giác chênh lệch mà ngược lại, gợi lên sự tiếp nối của ký ức và những giá trị được truyền đi theo thời gian.

Phan Mạnh Quỳnh, người thể hiện "Hoa mặt trời" và "Từ đó", bày tỏ sự đồng điệu tự nhiên với tinh thần chương trình. Nam nhạc sĩ cho biết anh đặc biệt ấn tượng với cách ê-kíp tái hiện hình ảnh cánh đồng hoa hướng dương xứ Nghệ quê hương anh trên sân khấu, khiến thế giới trong bài hát được mang đến gần hơn với khán giả.

Nếu Marzuz mang đến chiều sâu đương đại với "Nước sâu" thì Hà An Huy và Thùy Chi để lại dấu ấn qua bản mashup đậm chất thơ "Ngồi tựa mạn thuyền - Người ở người về". Quán quân Vietnam Idol 2023 chia sẻ rằng "Tình Đất" không chỉ là một đêm nhạc mà còn tạo ra không gian gần gũi với thiên nhiên, nơi những thông điệp về môi trường được truyền tải nhẹ nhàng qua cảm xúc.

Khoảng lặng cần thiết giữa một đêm diễn

Một trong những tiết mục được khán giả nhắc đến nhiều sau chương trình là "Mãi nương tựa bên người" của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ, do Pia Linh và Oplus thể hiện. Giọng Pia Linh nhẹ, trong kết hợp cùng màu trầm ấm của Oplus tạo nên cảm giác bình an hiếm có. Tiết mục giống như một khoảng tĩnh cần thiết giữa dòng chảy cảm xúc của đêm diễn.

Nhạc sĩ Thanh Phương lý giải quyết định đưa một ca khúc còn khá mới vào chương trình là vì sự chân thành của nó. Tác giả không xuất thân từ giới âm nhạc chuyên nghiệp nhưng lại có những suy nghĩ rất rõ ràng về thiên nhiên và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, mang hơi hướng thiền nhẹ, trong trẻo và không bị tính toán về cảm xúc. Khi hòa âm, ê-kíp còn đưa thêm tiếng chim và tiếng gió vào nền nhạc để tạo không khí phù hợp với tinh thần chung của concert.

Pia Linh cho biết cô xem đây là một trong những tiết mục đặc biệt nhất của mình thời gian gần đây. Với cô, ca từ bài hát nhắc nhớ cảm giác sống chậm lại và dành thời gian chăm sóc những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống.

Khi concert trở thành thông điệp văn hóa

Đại tá, nhà văn Dương Bình Nguyên nhận xét rằng điều khiến ông ấn tượng nhất là chương trình không cố tạo ra sự choáng ngợp mà chọn sự dịu dàng. Giữa thời đại sân khấu ngày càng ồn ào, "Tình Đất" đi theo một hướng rất khác: tiết chế, tinh tế và đặt thiên nhiên vào vị trí trung tâm của cảm xúc nghệ thuật. Ông cho rằng mọi yếu tố trong chương trình, từ âm nhạc, dàn dựng cho đến chi tiết nhỏ như món quà chậu cây kim ngân dành cho khán giả ra về, đều tạo cảm giác chân thành.

Đó cũng chính là điểm khiến "true Concert 2026 - Tình Đất" vượt ra ngoài khuôn khổ của một đêm diễn thông thường. Trong bối cảnh con người ngày càng quen với nhịp sống nhanh và nhiều áp lực, chương trình chọn cách nhắc về thiên nhiên và những giá trị bền bỉ của đời sống bằng tinh thần mềm mại, không khẩu hiệu. Điều còn lại sau concert này, có lẽ không chỉ là âm nhạc, mà là cảm giác bình yên và sự đồng cảm mà một đêm nhạc được làm bằng tình yêu thật sự có thể mang lại.

"true Concert 2026 - Tình Đất" phát sóng trên VTV1 lúc 20h10 ngày 31/5/2026.