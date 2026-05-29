Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam và 1.000 khán giả lội bùn trồng rừng: Khi tấm vé concert trở thành cam kết với thiên nhiên

Ngày 29.5.2026, giữa không gian mênh mông và tĩnh lặng của đầm Vân Long, một cảnh tượng hiếm gặp trong làng giải trí Việt đã diễn ra: Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, Lâm Thanh Nhã, Maydays, DJ 2Pillz cùng 1.000 khán giả đầu tiên sở hữu vé Forestival 2026 đồng loạt đi ủng hộ, lội bùn, tự tay gieo từng mầm xanh xuống lòng đất ngập nước.

Không còn ánh đèn sân khấu, không còn phục trang lộng lẫy, ranh giới giữa ngôi sao và công chúng hoàn toàn biến mất trong tiếng cười rộn rã và những khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng rạng rỡ nụ cười.

Trồng rừng để bảo vệ loài voọc quý hiếm bậc nhất thế giới

Đây là hoạt động trồng rừng trong khuôn khổ Lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An - Ninh Bình Forestival 2026, với chủ đề "Chiến Binh Bình Minh", lấy cảm hứng từ dấu ấn khảo cổ vạn năm của cư dân Tràng An cổ. Hoạt động có sự đồng hành của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ tỉnh Ninh Bình.

Khác với mục tiêu phủ xanh đơn thuần của mùa đầu tiên năm 2025 tại rừng Cúc Phương, hoạt động trồng rừng năm nay hướng trực tiếp đến việc bảo vệ sinh cảnh cho voọc mông trắng, loài linh trưởng quý hiếm bậc nhất thế giới hiện đang sinh sống tại Vân Long. Hơn 1.000 cây bản địa đặc hữu như Và nước và cây Sung được gieo trồng, đây là những loài cây then chốt cung cấp nguồn thức ăn cho voọc mông trắng vào mùa đông, đồng thời kiến tạo môi trường sống cho toàn bộ hệ động thực vật đất ngập nước tại khu vực.

Hà Anh Tuấn chia sẻ tại sự kiện: "Chúng ta hội tụ tại đây vì tất cả đều mang trong mình một sự giàu có về trải nghiệm. Từ sự trân trọng đó, hãy cùng lan tỏa tình yêu quê hương bằng những hành động thiết thực. Chính tại vùng đất lún này, những cái cây chúng ta trồng hôm nay sẽ trở thành nguồn sống cho loài voọc, góp phần phủ xanh toàn bộ đầm Vân Long."

Bùi Công Nam cũng không giấu được xúc động khi chứng kiến Forestival mở rộng quy mô đến đầm Vân Long: "Nam chỉ muốn khẳng định một tình yêu to lớn dành cho thiên nhiên và mong rằng tất cả chúng ta đều có chung sự rung cảm ấy. Hy vọng Forestival cùng sứ mệnh trồng rừng sẽ còn vươn xa hơn nữa qua từng năm."

Viết tiếp di sản của dự án "Rừng Việt Nam"

Hoạt động tại Vân Long là bước tiến mới nhất trong hành trình dài của dự án xã hội "Rừng Việt Nam", do công ty Viet Vision khởi xướng từ năm 2019 với thông điệp "Truyền cảm hứng và phủ xanh tương lai". Nguồn lực tài chính thực hiện được trích từ chính các hoạt động nghệ thuật của Hà Anh Tuấn, phối hợp cùng các cơ quan ban ngành và doanh nghiệp.

Sau hơn 6 năm, dự án đã gieo mầm và nuôi dưỡng hơn 34.800 cây xanh tại nhiều tỉnh thành: 1.500 cây tại Lâm Đồng, 305 cây tại Đà Nẵng, 26.000 cây sa mộc tại Hà Giang, 5.000 cây sao đen tại Bình Thuận và 2,7 ha rừng tại Cúc Phương. Bước tiến tại đất ngập nước Vân Long năm nay là lời khẳng định cho một di sản xanh đang ngày càng được mở rộng.

Song song với việc trồng rừng, Forestival còn triển khai các giải pháp vận hành xanh toàn diện nhằm giảm thiểu dấu chân carbon, từ khuyến khích giao thông xanh, ưu tiên năng lượng tái tạo đến quản lý chất thải nghiêm ngặt. Qua đó, một vòng tuần hoàn tích cực được thiết lập: sự ủng hộ của khán giả dành cho âm nhạc sẽ trực tiếp quay trở lại để che chở và nuôi dưỡng thiên nhiên.

Forestival 2026 diễn ra tại Ninh Bình, nằm trong chuỗi sự kiện âm nhạc mùa hè được nhiều khán giả trẻ chờ đón. Năm nay, ban tổ chức chọn thông điệp vượt ra ngoài khuôn khổ giải trí thuần túy, biến mỗi tấm vé thành một cam kết hành động với thiên nhiên. Với hơn 1.000 cây vừa được gieo xuống lòng đất ngập nước Vân Long, dấu ấn của những khán giả đầu tiên sẽ còn ở lại đó lâu hơn rất nhiều so với một đêm nhạc.