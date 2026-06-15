Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD và dàn sao đình đám hội tụ trong concert "Thanh xuân" tại Hà Nội

Ngày 15-6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong chính thức công bố thông tin về Concert "Thanh xuân" - đại nhạc hội đặc biệt được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong chủ trì, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của tờ báo trong cách tiếp cận và kết nối với công chúng trẻ.

Chương trình diễn ra lúc 20h ngày 27-6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), dự kiến đón hơn 20.000 khán giả trực tiếp. Ngoài ra, concert còn được livestream trên các nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận đến khán giả trên toàn quốc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong kiêm Trưởng ban tổ chức

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong kiêm Trưởng ban tổ chức, chia sẻ về ý nghĩa đằng sau tên gọi của chương trình: "Chúng tôi chọn tên gọi 'Thanh xuân', vì đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là tuổi của ước mơ, của nhiệt huyết, của những lần dám thử, dám khác biệt và dám sống hết mình với điều mình tin tưởng."

Theo ông Sưởng, "Thanh xuân" không chỉ là câu chuyện của tuổi tác, mà còn là nguồn năng lượng để bước về phía trước, là khát vọng tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Bởi vậy, concert này không chỉ dành riêng cho người trẻ, mà dành cho tất cả những ai vẫn giữ trong mình niềm tin, sự tử tế và rung động với cuộc sống.

Phó Trưởng ban Công tác đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Thái An

Phó Trưởng ban Công tác đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Thái An cũng nhấn mạnh, Concert "Thanh xuân" được kỳ vọng là điểm nhấn văn hóa nghệ thuật đặc biệt, không chỉ gợi nhắc những năm tháng đẹp nhất của mỗi người, mà còn là lời mời gọi tuổi trẻ sống đẹp hơn, nghĩ lớn hơn, hành động và cống hiến nhiều hơn.

Concert được xây dựng theo mạch ba chương, kể hành trình về thanh xuân Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Chương 1 mang tên "Ngọn lửa Thanh xuân" mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc.

Chương 2 "Khát vọng Thanh xuân" đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay, với hình ảnh người trẻ hiện diện ở những miền đất khó, trên biển đảo, trong giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường hay các hoạt động tình nguyện.

Chương 3 "Thanh xuân rực rỡ" mở ra không gian của thời đại mới, nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập và phát triển. Các tác phẩm được phối khí và trình diễn theo nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng, từ pop đương đại, rock, rap, EDM đến chất liệu dân gian được xử lý theo hơi thở mới.

Hoà Minzy

Góp mặt trong concert là nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/producer Hoaprox. Trong số này, Hà Myo và Hòa Minzy đều là những gương mặt từng được vinh danh tại Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Ban tổ chức phát hành cả vé điện tử và vé giấy. Khán giả có thể đăng ký nhận vé qua nền tảng số LaSoong. Cổng đăng ký vé điện tử chính thức mở từ 8h sáng ngày 16-6.