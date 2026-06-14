SPACESPEAKERS chính thức công bố concert tại Hà Nội vào cuối năm nay

Tối 13/6, TP.HCM chứng kiến một đêm nhạc đặc biệt hiếm có: SPACESPEAKERS LABEL FANMEETING: OFF SPACE quy tụ trọn vẹn 15 nghệ sĩ và producer thuộc hai thế hệ của SS Label. Không phải một concert thông thường, OFF SPACE được dàn dựng như một "hội nghị bí mật" mang concept Suit & Tie, nơi quá khứ và tương lai của SpaceSpeakers được đặt lên bàn cùng một lúc.

Thế hệ OG: Một thập kỷ rưỡi gói trong ánh đèn sân khấu

Mở màn với Nguyên Team Đi Vào Hết, dàn nghệ sĩ OG gồm Touliver, SlimV, SOOBIN, Binz, Rhymastic và Kiên Ứng bước ra trong trang phục suit đen quen thuộc. Hình ảnh đó đã gắn liền với nhóm suốt 15 năm qua và đêm nay, nó mang thêm trọng lượng của một biểu tượng.

Cypher OG dẫn khán giả ngược dòng thời gian. Những bản hit từng làm nên tên tuổi SpaceSpeakers được trình diễn lần đầu tiên trong khuôn khổ fanmeeting: Vụt Tan của SOOBIN, You & I của Cường Seven, GENE của Binz. KIMMESE và TripleD tiếp nối cùng Hương Ngọc Lan và Dream Of A Lonely Man, kéo cả hội trường chìm vào không gian hoài niệm chung.

Đêm diễn không thiếu khoảnh khắc xúc động. Ở phần "Touching Moment", một đoạn clip xuất hiện bất ngờ mang theo lời nhắn từ gia đình và bạn bè của thế hệ OG. Lời tâm tình của mẹ rapper Binz khi nghe album Gặp Lại cùng lời chúc nhân kỷ niệm 15 năm đã khiến cả khán phòng nghẹn lại. Khép lại phần này là Everyday và ca khúc Nắng Lên với phần lời mới do FIRSTGENE chấp bút, một cách chuyển giao tinh tế từ thế hệ đặt nền móng sang thế hệ sẽ tiếp tục xây.

Thế hệ mới: Không phải bóng sau, mà là ánh đèn riêng

Giữa đêm diễn, tại bàn DJ quen thuộc, Touliver và SlimV tái hiện Em Ơi Cứ Vui, bản phối từng gây tiếng vang. Nhưng đó cũng là lúc họ dừng lại và nhường ánh đèn.

KRISS NGO và Monotape bước ra. Hai nhà sản xuất trẻ chính thức được giới thiệu ở vai trò Giám đốc Âm nhạc của OFF SPACE. KRISS NGO mang danh hiệu "Producer của năm" tại WeChoice Awards 2024. Monotape đến với bề dày kinh nghiệm qua nhiều concert lớn. Sự nhường lại của Touliver và SlimV không phải cử chỉ mang tính nghi lễ, đó là tuyên bố về một thế hệ kế thừa đã đủ tầm vóc.

APJ hype up sân khấu với 12H03 và Chomp. Nhóm FIRSTGENE gồm Wishty Eazy, StillaD, Bikay, LEZII và SUGI kết màn bằng Alone Moment, mang vào đêm nhạc tinh thần Gen Z không che giấu.

Chiếc vali mở ra: Hà Nội, cuối năm nay

Khi cả 15 nghệ sĩ cùng tiến ra sân khấu, cúi chào rồi lùi về, không gian lắng xuống. Màn hình LED bật lên một đoạn VCR. Chiếc vali bí ẩn từ từ mở ra.

SpaceSpeakers 15th Anniversary Roadmap chính thức được công bố với 7 cột mốc: Fan Meeting OFF SPACE, KOSMIK Album, 15th Anniversary Exhibition & Event, KOSMIK Live Concert in US, KOSMIK Merchandise, SS Projects (CSR, Space Jam...) và cuối cùng là dòng chữ khiến cả khán phòng vỡ òa: KOSMIK LIVE CONCERT IN HANOI.

Dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026, concert Hà Nội là cột mốc được SS Label dồn nhiều tâm huyết nhất, như một lời tri ân gửi đến khán giả Thủ đô sau chặng đường dài.

Đêm nhạc khép lại bằng màn trình diễn Freaky Squad đủ đội hình 15 nghệ sĩ của hai thế hệ. Nhưng điều OFF SPACE để lại không chỉ là một đêm nhạc đẹp. Đó là lời tuyên ngôn rõ ràng: SpaceSpeakers không đứng ở điểm kết thúc của 15 năm. Họ đang đứng ở điểm khởi đầu của chặng tiếp theo.