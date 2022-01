Hơn 12.000 người ở TP Hội An nguy cơ thiếu đói vào dịp Tết Nguyên đán

Ngày 8/1, UBND TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận, vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc xin hỗ trợ gạo cho người dân có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 trên địa bàn.



Tờ trình do ông Nguyễn Văn Lanh - Phó chủ tịch UBND TP Hội An ký, có nội dung: Qua rà soát, thống kê của 13 xã, phường thuộc TP Hội An có 4.960 hộ với 12.251 nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2022 cần sự giúp đỡ của Nhà nước.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến ngành du lịch Hội An gặp nhiều khó khăn

Do đó, UBND TP Hội An trình UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quan tâm hỗ trợ cho TP hơn 183 tấn gạo (mức hỗ trợ 15kg/nhân khẩu) để hỗ trợ cho người dân khắc phục khó khăn.



Được biết, tính đến năm 2019, dân số của Hội An khoảng 98.599 người và người dân nơi đây chủ yếu sống dựa vào các ngành dịch vụ phục vụ du lịch. Tuy nhiên, trong 2 năm 2020 và 2021, dịch Covid-19 bùng phát khiến ngành du lịch đóng băng, nhiều cửa hàng, quán ăn, người dân hoạt động trong ngành du lịch phải nghỉ việc, đóng cửa.

Tờ trình xin hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân của chính quyền TP Hội An

Theo thống kê, có hơn 1.000 hộ kinh doanh tại Hội An gần như không có nguồn thu. Trong năm 2021, thành phố này chỉ thu ngân sách vỏn vẹn gần 400 tỉ trong khi các năm trước khi bùng phát dịch đều thu trung bình hơn 2.000 tỉ. Do đó, khi tết cận kề, các cơ quan ban, ngành của TP.Hội An đang kêu gọi sự giúp đỡ để người dân đón tết no đủ.