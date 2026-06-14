Ngày 14-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết địa phương đã ghi nhận trên 1.100 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 3,5 lần so với cùng kỳ) và 1 trường hợp tử vong trong 5 tháng đầu năm 2026.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Cà Mau trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 3,5 lần so với cùng kỳ. Ảnh minh họa

Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết, bên cạnh công tác tăng cường giám sát dịch tễ để xử lý kịp thời các ổ dịch thì ngành chức năng tỉnh Cà Mau còn đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ngành y tế Cà Mau kêu gọi mỗi người dân dành ít nhất 10 phút/tuần để kiểm tra, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng; thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, phòng tránh muỗi đốt và giữ gìn vệ sinh môi trường với thông điệp: "không có lăng quăng, không có bệnh sốt xuất huyết và vi rút zika".

Bà Nguyễn Kiều Tiên (34 tuổi; ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) cho hay gia đình đã chủ động dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà, loại bỏ các vật chứa nước đọng và thả cá bảy màu vào lu chứa nước mưa để lăng quăng không còn nơi trú ẩn; dùng nhang diệt muỗi…

"Chỉ cần bỏ ra ít phút để kiểm tra, loại bỏ nơi trú ẩn của lăng quăng là có thể bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình và cộng đồng trước bệnh sốt xuất huyết" – bà Tiên chia sẻ.



