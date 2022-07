Hơn 100 ca nhiễm cúm A ở khu công nghiệp

Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Trưởng khoa Khám bệnh cơ sở Kim Chung, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết khám hơn 100 người mắc cúm A trong hai tuần qua. Riêng ngày 14/7, bệnh viện khám khoảng 20 người mắc cúm A trẻ tuổi, khỏe mạnh, là công nhân tại khu công nghiệp Kim Chung, huyện Đông Anh. Ngoài ra, hơn 10 bệnh nhi cúm A cũng là người thân của nhóm công nhân, cùng có triệu chứng sốt, đau họng, hắt hơi, mỏi toàn thân. Trong đó có một người bị viêm phổi, chưa cần nhập viện song có nguy cơ trở nặng và đã lây cho người nhà hơn 60 tuổi.



Tương tự, tại Khoa Cấp cứu, bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân 78 tuổi, bị viêm phổi do mắc cúm A, sau đó suy hô hấp, tiên lượng nặng. Hiện người bệnh được thở máy, tiếp tục theo dõi sát.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, bác sĩ Nguyễn Thị Hường, Trưởng đơn Khoa Bệnh nghề nghiệp, cho biết bệnh nhân cúm A tăng lên trong thời gian gần đây. Lúc cao điểm, đơn vị tiếp nhận hơn 10 bệnh nhân một ngày. Nhiều người đến viện khám với biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, có người nặng hơn bị viêm phổi, suy hô hấp.

Ngày 18/7, trả lời VnExpress, đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) nói, qua giám sát tại các bệnh viện, cơ quan này nhận thấy ca mắc cúm A tăng nhanh nhưng chủ yếu triệu chứng nhẹ. CDC vẫn tiếp tục theo dõi và sẽ có cảnh báo với cộng đồng.

Các bác sĩ cho biết năm nay bệnh cúm A bùng phát trái mùa, đến sớm hơn so với mọi năm. Theo đó, cúm A thường rất ít xuất hiện trong mùa nóng, ca bệnh lác đác không đáng kể. Lý do là virus cúm không phát triển và gây bệnh trong thời tiết khô, nóng, mà thường sinh sôi mạnh vào mùa đông xuân khi tiết trời lạnh, nồm ẩm. Riêng năm 2022, nhiều chuyên gia nhận định do thời tiết biến đổi bất thường, đến tháng 5 vẫn còn các đợt không khí lạnh, có thể là lý do khiến virus cúm A sinh sôi. Thực trạng này có thể gây nguy cơ dịch chồng dịch, vì các ca sốt xuất huyết và bệnh nhân Covid-19 cũng tăng lên vào cùng thời điểm.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân cúm A nặng, ngày 15/7. Ảnh: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Cúm A thường diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày, do được chẩn đoán và điều trị sớm, tuy nhiên có thể diễn biến nặng trên nhóm người cao tuổi, nhiều bệnh nền như phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, tim mạch, phụ nữ mang thai.

Bác sĩ Bắc khuyến cáo mọi người nên chủ động phòng bệnh bằng cách đeo khẩu trang, vệ sinh mũi họng, sát khuẩn tay, tiêm vaccine cúm hàng năm. Trong đó, biện pháp tiêm vaccine được nhấn mạnh với nhóm người bị giảm miễn dịch, có bệnh nền do làm giảm mức độ trở nặng.

"Bình thường hay tiêm trước mùa đông nhưng nay dịch bệnh xuất hiện vào mùa hè, do đó mọi người nên đi tiêm vaccine sớm hơn thường lệ", bác sĩ Bắc cho biết và nói thêm vaccine được cập nhật theo các chủng cúm hàng năm để tăng mức độ phòng ngừa.

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, khuyến cáo cúm A có thể diễn biến nặng và gây tử vong ở người mắc bệnh mạn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch... Cơ quan này khuyến cáo mọi người phòng cúm A bằng cách vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi và vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối; giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng.

Những người có biểu hiện bệnh như hắt hơi, chảy nước mũi cấp tính, sốt, đau họng, mệt, đau đầu, ớn lạnh, đau mỏi toàn thân nên hạn chế tiếp xúc với người cao tuổi, có nhiều bệnh nền. Bệnh lây dễ, khó phòng ngừa, đặc biệt trên các không gian kín như phương tiện công cộng, nhà máy, xí nghiệp, trường học. Bên cạnh đó, mọi người nên đến cơ sở y tế gần nhất để khám, chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, tránh biến chứng.