Hôi của, cướp bóc tại Mỹ: Lái xe nâng đi cướp cửa hàng giữa ban ngày

Trong đoạn video do đài RT đăng tải hôm 3-6, toán cướp lái xe nâng xông vào cửa hàng Best Buy. Khi người đàn ông ngồi sau tay lái phá cửa của cửa hàng bán lẻ đồ điện tử này, một số người khác cổ vũ và quay phim vụ việc.

Ngoài các cửa chính bị phá hủy, chưa rõ cửa hàng bị thiệt hại tài sản như thế nào. Toán cướp nhanh chân bỏ trốn sau tiếng còi cảnh sát ở khu vực lân cận.

Tại hạt Solano, bang California, một loạt doanh nghiệp khác cũng bị bọn trộm cướp ghé thăm hôm 1-6 trong bối cảnh diễn ra làn sóng biểu tình về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.

Tình trạng cướp bóc và phá hoại khiến chính quyền hạt Solano áp đặt lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 8 giờ tối 2-6. Giới chức địa phương nói rằng lệnh giới nghiêm sẽ kéo dài nếu cảnh sát không dập tắt được bạo loạn.

Những kẻ cướp bóc sử dụng một chiếc xe nâng để xông vào một cửa hàng ở TP Fairfield, bang California – Mỹ. Ảnh: YouTube

Trong một diễn biến đáng chú ý, cảnh sát thông báo khoảng 50-70 khẩu súng đã bị đánh cắp từ một cửa hàng ở TP Vacaville, phía Bắc TP Fairfield.

Theo báo Financial Times, các nhà bán lẻ Mỹ đang tăng cường nhân viên bảo vệ có vũ trang và chuyển hàng hoá tới địa điểm an toàn do tình trạng bất ổn dân sự lan rộng.



Nhiều doanh nghiệp mới bắt đầu mở cửa trở lại đã phải đóng cửa sau khi đám đông đập phá các cửa hàng trên toàn quốc, lấy đi điện thoại di động, đồ trang sức, quần áo, máy tính và thậm chí cả đồ nội thất. Trong số các nhà bán lẻ bị ảnh hưởng bao gồm Macy, cửa hàng đồ xa xỉ Bergdorf Goodman...



Một số chuỗi bán lẻ lớn nhất của Mỹ đã đóng cửa các cửa hàng hoặc hoãn mở cửa. Chẳng hạn Adidas đóng cửa tất cả 230 cửa hàng tại Mỹ cho đến khi có thông báo mới và CVS Pharmacy đóng cửa khoảng 60 cửa hàng.

Cũng theo đài RT, hơn 50% người Mỹ được khảo sát muốn triển khai quân đội trên đường phố để giúp cảnh sát giải quyết các cuộc bạo loạn khắp cả nước.

Cuộc thăm dò được Công ty về thông tin tình báo Morning Consult thực hiện từ ngày 31-5 đến ngày 1-6 cho thấy có tới 58% người Mỹ được hỏi tán thành huy động binh sĩ. Một phần ba số người tham gia khảo sát bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ, trong khi chỉ có 30% phản đối. Cuộc khảo sát dựa trên 1.624 người đăng ký và trả lời trực tuyến.

Đồng thời, một cuộc thăm dò khác của Morning Consult trong cùng khoảng thời gian đó chỉ ra rằng 54% người Mỹ ủng hộ các cuộc biểu tình và hơn 50% xem bạo lực của cảnh sát đối với công chúng là vấn đề lớn hơn bạo lực chống lại lực lượng thực thi pháp luật.

Hàng trăm thành phố ở tất cả 50 bang của Mỹ đã chứng kiến các cuộc biểu tình đòi công lý cho ông Floyd cùng những người Mỹ gốc Phi khác bị cảnh sát giết. Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ triển khai quân đội dập tắt biểu tình.