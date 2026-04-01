Ella (Trần Gia Hoa) là cái tên không hề xa lạ với những ai yêu mến làng giải trí Hoa ngữ. Cô được biết đến là thành viên của S.H.E - nhóm nhạc nữ huyền thoại được mệnh danh là "nhóm nhạc quốc dân" của Đài Loan với hàng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8x, 9x.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Ella còn ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả qua các vai diễn đình đám trong các bộ phim thần tượng như Hoa Hồng Tình Yêu hay Hoa Ăn Thịt Người (Hana Kimi). Từng gắn liền với hình tượng "tomboy" tinh nghịch, cá tính, Ella của hiện tại ở tuổi 45 khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự lột xác đầy quyến rũ, mặn mà và vóc dáng "không tuổi" nhờ lối sống khoa học, tự luật.

Ở tuổi 44, Ella vừa tung ra loạt ảnh nóng bỏng với vòng eo thon gọn chiếm trọn tâm điểm! Điều gây kinh ngạc nhất chính là phương pháp duy trì vóc dáng của cô: Không hề kiêng tinh bột mà ngược lại càng ăn càng gầy, giảm liền 3kg trong thời gian ngắn.

Bài viết này sẽ công khai lộ trình giảm cân hàng ngày của cô: Từ chạy bộ siêu chậm (ultra slow jogging), uống "sinh tố xanh" (green latte) đến kiểm soát thời gian ăn tối. Đây đều là những phương pháp giảm cân cực kỳ hữu ích cho những người lười, ai sợ béo mà vẫn thèm ăn thì mau học tập ngay nhé!

Phương pháp giảm cân của Ella: Chạy bộ siêu chậm (Ultra Slow Jogging)

Bí quyết của cô không phải là những bài tập cường độ cao gây đổ mồ hôi nhễ nhại, mà là "chạy bộ siêu chậm" từ 30 - 40 phút mỗi ngày. Ella chia sẻ rằng cường độ của bộ môn này vừa đủ để đốt cháy mỡ thừa hiệu quả mà không gây quá mệt mỏi. Những khi thể trạng tốt, cô có thể chạy tới 50 phút.

Nhờ thói quen này, quá trình trao đổi chất của cô luôn ổn định, không chỉ giảm cân nhanh mà cơ thể còn tràn đầy năng lượng, quan trọng nhất là hoàn toàn không có cảm giác "chán ghét" việc tập thể dục!

Phương pháp giảm cân của Ella: Không cố ý kiêng tinh bột

Cô từng thử qua chế độ ăn kiêng cực đoan (low-carb), chỉ ăn ức gà và salad, kết quả là tay chân lạnh ngắt và cơ thể tích tụ nhiều độc tố, mệt mỏi! Sau đó, theo lời khuyên của bác sĩ Đông y, cô quay lại ăn cơm trắng kết hợp với lượng lớn rau xanh và protein.

Điều quan trọng hơn cả là cô kết thúc bữa tối trước 5 giờ rưỡi chiều, đồng thời cắt bỏ hoàn toàn đồ ngọt và đồ uống có đường. Nhờ vậy, cô mới thực sự giảm cân một cách khỏe mạnh, duy trì được lâu dài, giảm được 3kg mà không bị tăng cân trở lại.

Phương pháp giảm cân của Ella: Uống nhiều "sinh tố xanh" (Green Latte)

Thỉnh thoảng, Ella dùng "sinh tố xanh tự làm" để thay thế cho một bữa ăn, đây chính là "thần khí" thải độc của cô! Nguyên liệu bao gồm: táo để cả vỏ, súp lơ xanh, cải thìa, dứa, các loại hạt, sữa đậu nành và nước cốt chanh; đôi khi cô còn thêm một ít men vi sinh để hỗ trợ đường ruột trơn tru hơn.

Ella cho biết sau khi uống, cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và thanh thoát hơn hẳn, không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn giúp làn da đẹp hơn, sắc mặt thăng hạng rõ rệt!

Bạn thấy sao về phương pháp giảm cân kết hợp giữa Đông y và vận động nhẹ nhàng này của Ella?