Kim Hye Soo sinh năm 1970, năm nay 56 tuổi. Ở độ tuổi mà nhiều phụ nữ bắt đầu cảm nhận rõ những thay đổi của cơ thể, nữ diễn viên vẫn thường xuyên xuất hiện với vóc dáng cân đối, thần thái tự tin và nguồn năng lượng khiến người đối diện khó đoán được tuổi thật. Hình ảnh mới của cô tiếp tục cho thấy một điều khá rõ: Kim Hye Soo không cố níu kéo tuổi trẻ bằng những cách quá cực đoan, mà duy trì cơ thể bằng một chuỗi thói quen đều đặn, trong đó vận động dưới nước là một phần đáng chú ý.

Điều đáng nói hơn cả là phía sau vóc dáng ấy không phải câu chuyện "đẹp để tìm một người yêu". Kim Hye Soo đang sống một cuộc đời khá độc lập, tập trung cho công việc, bạn bè, những sở thích riêng và những điều khiến cô cảm thấy vui. Có lẽ đây mới là điểm khiến hình ảnh của nữ diễn viên ở tuổi U60 trở nên đáng chú ý: Cô chăm sóc cơ thể không phải để chứng minh mình trẻ hơn tuổi, mà để tiếp tục tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn.

56 tuổi vẫn chăm chỉ xuống nước, Kim Hye Soo chọn cách giữ dáng rất "đã"

Nhìn những hình ảnh Kim Hye Soo tập luyện, nhiều người có thể nghĩ đây đơn giản là một buổi bơi thư giãn. Nhưng nữ diễn viên đã duy trì nhiều hình thức vận động dưới nước trong thời gian dài, từ bơi, đi bộ dưới nước đến đạp xe dưới nước. Hồi tháng 3/2026, cô còn đăng video tập trong một bể Endless Pool, thực hiện các động tác bơi ngược dòng nước. Báo chí Hàn Quốc cho biết Kim Hye Soo thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tập luyện dưới nước và xem đây là một phần trong quá trình duy trì thể lực, vóc dáng.

Thực tế, đây cũng là một lựa chọn khá phù hợp với phụ nữ bước vào tuổi trung niên. Khi cơ thể ở trong nước, lực nổi giúp giảm tải lên các khớp, trong khi sức cản của nước khiến cơ bắp vẫn phải làm việc. Vì vậy, những động tác tưởng nhẹ nhàng lại có thể tạo ra một bài tập toàn thân. Các nguồn sức khỏe Hàn Quốc cũng ghi nhận những lợi ích của vận động dưới nước đối với sức mạnh cơ bắp, khả năng vận động và việc giảm áp lực lên khớp.

Điểm thú vị là Kim Hye Soo không chỉ "bơi cho có". Những hình ảnh cô từng chia sẻ cho thấy nữ diễn viên thử nhiều dạng vận động khác nhau dưới nước. Có lúc là bơi, có lúc là chạy dưới nước, đạp xe dưới nước, có lúc lại đơn giản là vận động theo nhịp. Điều này tạo nên một cách chăm cơ thể khá thực tế: Không nhất thiết phải ép mình vào một bài tập duy nhất, miễn là tìm được hình thức vận động có thể duy trì lâu dài.

Bên cạnh tập luyện, chế độ ăn của Kim Hye Soo cũng thiên về những thực phẩm đơn giản. Những hình ảnh đời thường của cô cho thấy các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi xuất hiện khá đẹp mắt trong bữa ăn; các loại hạt như óc chó cũng là món ăn có thể bổ sung chất béo không bão hòa, chất xơ và một số dưỡng chất có lợi. Quan trọng hơn, cách ăn này không tạo cảm giác của một thực đơn ép cân khắc nghiệt mà giống một lựa chọn để cơ thể được chăm sóc đều đặn mỗi ngày.

Đó cũng là khác biệt giữa việc "ăn kiêng để giảm cân" và xây dựng một lối sống có lợi cho sức khỏe. Một đĩa quả mọng, một ít hạt, một buổi bơi hay vận động dưới nước có thể chẳng tạo ra thay đổi thần kỳ sau vài ngày. Nhưng khi trở thành thói quen trong nhiều năm, những điều nhỏ ấy lại góp phần tạo nên diện mạo khỏe khoắn mà người khác nhìn thấy ở Kim Hye Soo hôm nay.

Không lập gia đình, Kim Hye Soo vẫn tận hưởng cuộc sống theo cách rất riêng

Nếu chỉ nhìn vào vóc dáng, người ta dễ tập trung vào chuyện Kim Hye Soo làm thế nào để "trẻ lâu". Nhưng điều đáng học hỏi hơn ở nữ diễn viên có lẽ lại nằm ở cách cô nhìn cuộc sống của một người phụ nữ độc thân.

Kim Hye Soo không lập gia đình và không có con. Sau mối tình từng được công chúng biết đến với nam diễn viên Yoo Hae Jin, cô khá kín tiếng về chuyện tình cảm và tiếp tục tập trung vào công việc cũng như cuộc sống riêng. Ở tuổi 56, cô vẫn liên tục đóng phim, gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động nghề nghiệp và dành thời gian cho những sở thích cá nhân.

Đáng chú ý, trong một cuộc trò chuyện được chia sẻ hồi tháng 8/2026, Kim Hye Soo còn nói khá thẳng về chuyện hẹn hò. Khi được hỏi về đời sống tình cảm, cô cho biết hiện tại mình không đặc biệt nhớ việc hẹn hò bởi cô thích những cuộc trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp nam nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Với cô, sự kết nối giữa người với người không nhất thiết phải được đặt trong khuôn khổ tình yêu đôi lứa.

Câu trả lời ấy nghe đơn giản nhưng lại phản ánh khá rõ cách Kim Hye Soo đang sống. Cô không phủ nhận tình yêu, cũng không tuyên bố rằng phụ nữ độc thân phải mạnh mẽ đến mức không cần ai. Cô chỉ cho thấy rằng một người hoàn toàn có thể có một đời sống phong phú ngay cả khi không có chồng hay người yêu bên cạnh.

Có công việc mình yêu thích, những người bạn có thể trò chuyện, một cơ thể đủ khỏe để đi bơi, một bữa ăn mình thích, những chuyến đi, những buổi gặp gỡ và cả khoảng thời gian được ở một mình. Những thứ ấy tạo thành một đời sống hoàn chỉnh theo cách rất riêng.

Có lẽ vì thế, hình ảnh Kim Hye Soo mặc đồ bơi, vui vẻ vận động dưới nước hay ngồi trước một đĩa đầy dâu tây, việt quất và mâm xôi mang đến cảm giác khác với một màn khoe "bí quyết giữ dáng". Nó giống hình ảnh của một người phụ nữ đang tận hưởng chính cuộc sống của mình.

Ở tuổi U60, Kim Hye Soo vẫn đẹp, nhưng thứ đáng chú ý không chỉ là vòng eo hay cơ thể săn chắc. Đó còn là cảm giác cô không quá sốt ruột trước thời gian. Cô tập luyện vì muốn cơ thể khỏe, ăn uống vì muốn bản thân thấy dễ chịu, làm việc vì vẫn còn yêu nghề và gặp gỡ mọi người vì thích những cuộc trò chuyện có ý nghĩa.

Một người phụ nữ sống như vậy không cần chứng minh rằng mình "không cần tình yêu". Cô chỉ đơn giản hiểu rằng tình yêu đôi lứa là một phần của cuộc sống, chứ không phải toàn bộ cuộc sống. Và khi đã biết cách chăm sóc mình, tận hưởng những điều nhỏ bé mỗi ngày, chuyện độc thân cũng không còn được nhìn như một trạng thái thiếu hụt.

Kim Hye Soo ở tuổi 56 vì thế gợi ra một hình ảnh khá đẹp về phụ nữ trung niên: Vẫn chăm dáng nhưng không ám ảnh tuổi tác, vẫn mở lòng với các mối quan hệ nhưng không vội tìm một người để lấp đầy khoảng trống, vẫn làm việc, vui chơi và sống theo nhịp riêng. Đó có lẽ mới là kiểu "trẻ lâu" đáng để nói đến.