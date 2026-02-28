Mùa xuân 2026 đã về, mang theo những tia nắng ấm áp và mong muốn làm mới tủ đồ của phái đẹp. Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết kế vừa ngọt ngào, nữ tính lại đủ thanh lịch để diện đi làm hay đi dạo phố, thì tin vui là chiếc áo blouse kẻ caro tông hồng hoa mẫu đơn từng làm nên khoảnh khắc bùng nổ của Vương phi Kate đã chính thức lên kệ trở lại.

Sức hút khó cưỡng từ những khoảnh khắc bình dị nhất

Quay ngược thời gian về năm 2022, trong dịp kỷ niệm Đại lễ Bạch kim của cố Nữ hoàng, người hâm mộ hoàng gia đã không khỏi "lụi tim" trước đoạn video ghi lại cảnh Vương phi Kate cùng ba nhóc tỳ là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis ríu rít nướng bánh trong căn bếp gia đình ấm cúng. Hình ảnh một vị vương phi quyền quý rũ bỏ những lễ phục cầu kỳ, khoác lên mình chiếc áo blouse tay bồng mang họa tiết kẻ caro (gingham) màu hồng phấn mix cùng quần jeans cạp cao đã tạo nên một cơn sốt thực sự.

Sự kết hợp tưởng chừng giản đơn ấy lại toát lên trọn vẹn vẻ đẹp gần gũi, dịu dàng của một người mẹ, đồng thời khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế "không góc chết" của Kate. Màu hồng hoa mẫu đơn không chỉ giúp tôn da, làm bừng sáng khuôn mặt mà còn mang đến nguồn năng lượng lãng mạn, vui tươi, vô cùng lý tưởng để xua tan đi chút se lạnh còn sót lại và rạng rỡ đón chào những ngày đầu năm mới.

Chất lượng thủ công làm nên đẳng cấp vượt vòng lặp xu hướng

Kể từ khoảnh khắc gây bão đó, thương hiệu Brora - "cha đẻ" của thiết kế này đã liên tục phải tái sản xuất chiếc áo mỗi năm để đáp ứng khao khát của hội chị em, và mùa xuân 2026 này cũng không ngoại lệ. Bí quyết giúp một chiếc áo mỏng manh có thể hiên ngang đứng vững trước sự đào thải khốc liệt của vòng lặp xu hướng thời trang không chỉ nằm ở cái danh của hoàng gia, mà cốt lõi đến từ chất lượng.

Brora tự hào chia sẻ rằng mỗi sản phẩm của họ đều được dồn trọn tâm huyết, đặc biệt là việc hợp tác với những nghệ nhân lành nghề tại Ấn Độ để mang đến những điểm nhấn thêu đính thủ công tinh xảo. Từng đường kim mũi chỉ, chi tiết bèo nhún quanh phần cổ áo dáng Chelsea điệu đà hay chất liệu vải nhăn seersucker mềm mại đều được chăm chút tỉ mỉ nhất. Chẳng thế mà những khách hàng đã rinh thiết kế này về tay đều để lại cơn mưa lời khen.

Một khách hàng tên Jess xuýt xoa chia sẻ rằng cô khao khát áo có thêm nhiều màu để mua trọn bộ vì quá mê mẩn phần cổ và ống tay áo bồng bềnh hoàn hảo. Hay như cô nàng Victoire cũng phải tấm tắc khen ngợi phom dáng cực kỳ nịnh người, chất vải chạm vào da mang lại cảm giác sang trọng khó tả, giúp cô luôn nhận được lời khen mỗi khi diện xuống phố.

Họa tiết kinh điển gọi tên mùa xuân rực rỡ

Nhìn lướt qua, nhiều người sẽ vội nghĩ họa tiết kẻ caro màu hồng ngọt ngào này là một xu hướng "sớm nở tối tàn", nhưng thực chất, đây lại là một di sản thời trang mang tính biểu tượng vượt thời gian. Giới chuyên môn lý giải rằng chất liệu vải gingham này đã là trang phục không thể thiếu trên khắp châu Âu trong nhiều thế kỷ, rực rỡ nhất là vào thế kỷ 18 và thập niên 1960.

Thậm chí, nét lãng mạn của kẻ caro tông hồng còn từng xuất hiện trong những bộ cánh đi vào huyền thoại của cố Công nương Diana, và luôn được xem là món đồ "phải có" trong tủ đồ mùa ấm của những quý cô theo đuổi phong cách chuẩn mực, thanh lịch. Để chinh phục nấc thang mặc đẹp trong mùa xuân này cùng chiếc áo blouse trứ danh, hội chị em chỉ cần học theo Kate, nhẹ nhàng kết hợp áo với một chiếc quần jeans ống đứng (cigarette jeans), quần linen cạp cao thoáng mát hay thả dáng cùng một chiếc váy xòe lãng mạn. Từng đó thôi là quá đủ để bạn toát lên khí chất "nữ tính một cách không cần gắng gượng", bước ra phố nhẹ nhàng, mộc mạc mà vẫn thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ bủa vây.