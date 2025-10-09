Học sinh Trung học gọi vốn thành công hơn 250 triệu để vận hành Quỹ ươm tạo tác động xã hội

Mỗi năm học tại Maya School, học sinh Trung học đều khởi xướng và vận hành các dự án cộng đồng ý nghĩa, như dự án Chung tay cùng người Mường bảo tồn và phát triển kỹ thuật thủ công truyền thống, Thiết kế và Thi công hệ vận động cho trẻ em mầm non vùng khó, hay Nâng đỡ sức khỏe tinh thần cho bệnh nhi qua nghệ thuật. Tuy nhiên, rào cản về nguồn vốn và năng lực truyền thông thường là "điểm nghẽn" khiến các dự án này gặp khó khăn trong việc tạo tác động sâu rộng đến cộng đồng.

Nhận ra thách thức này, một nhóm học sinh Trung học tại trường Maya đã khởi tạo dự án MAYSEED - Quỹ ươm tạo tác động Maya, với mục tiêu huy động nguồn vốn từ các nguồn lực trong xã hội để tài trợ cho các dự án cộng đồng của học sinh, đồng thời hỗ trợ truyền thông nhằm góp phần giúp các dự án lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng, xã hội.

Quỹ ươm tạo tác động của học sinh Trung học

Không chỉ là một Quỹ hoạt động vì xã hội, MAYSEED là một tổ chức có tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng, được khởi xướng và vận hành bởi các cô cậu học trò mới chỉ từ 15 đến 17 tuổi. Theo đó, hoạt động chính của nhóm dự án là tìm kiếm và kêu gọi nguồn vốn từ các cá nhân, tổ chức trong xã hội, rồi sử dụng 100% nguồn vốn đó để hỗ trợ cho các dự án cộng đồng của học sinh, hoặc trực tiếp thực hiện các dự án từ thiện.

"Mục tiêu của chúng em là hỗ trợ tối thiểu 50% ngân sách cho các dự án cộng đồng của học sinh trong trường Maya, như dự án chế tạo & lắp đặt hệ thống làm mát bằng năng lượng mặt trời cho học sinh ở một điểm trường nội trú Sơn La, dự án hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho bệnh nhi thông qua nghệ thuật, hay dự án cung cấp bữa cơm dinh dưỡng cho người nhà chăm sóc bệnh nhân.. Bên cạnh đó, nguồn vốn còn lại sẽ được sử dụng để trực tiếp xây giếng nước sạch cho điểm trường vùng khó ở Sơn La, và đồng hành cùng dự án Vườn Mơ, giúp đa dạng hóa ước mơ cho trẻ em người Mông ở Mù Căng Chải" - Em Nguyễn Ngọc Thanh Trà - Học sinh lớp 11, thành viên của Quỹ MAYSEED chia sẻ.

Đáng chú ý, nguồn vốn của Quỹ MAYSEED không chỉ đến từ việc kêu gọi tài trợ mà còn từ chính những hoạt động kinh doanh sản phẩm do nhóm học sinh tự triển khai. Chiến lược này giúp đa dạng nguồn vốn, và cũng là cơ hội để học sinh thực hành những kiến thức về kinh doanh, quản lý tài chính được học từ các chuyên gia.

Gian hàng đồ lưu niệm của học sinh Quỹ MAYSEED tại Lễ ra mắt

Bên cạnh đó, theo các thành viên trẻ của Quỹ chia sẻ, một trong những giá trị cốt lõi mà các em hướng đến khi vận hành Quỹ là tính minh bạch và rõ ràng. Các em sử dụng tài khoản từ thiện công khai - nơi bất cứ ai cũng có thể theo dõi sao kê của mọi khoản thu chi, đồng thời tiến hành báo cáo hiệu quả sử dụng vốn hàng tháng trên các trang truyền thông chính thức của Quỹ như Website và trang Facebook.

Gọi vốn thành công hơn 250 triệu đồng

Vừa qua, tại trường Maya, nhóm học sinh Quỹ MAYSEED đã tổ chức buổi ra mắt chính thức và cũng là đợt gọi vốn đầu tiên của Quỹ. Tại đây, các em đã tự tin giới thiệu về tầm nhìn, chức năng, hoạt động và kêu gọi sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức tham gia sự kiện.

Học sinh MAYSEED tự tin giới thiệu về hoạt động của Quỹ tại Lễ ra mắt chính thức

Bên cạnh đó, các em học sinh còn tổ chức và trực tiếp vận hành gian hàng bày bán các sản phẩm đồ lưu niệm và các mặt hàng truyền thống với chủ đề Trung thu. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh gian hàng được chuyển thẳng vào Quỹ MAYSEED.

Gian hàng bán đồ thủ công Trung thu do học sinh Quỹ MAYSEED tổ chức

Buổi ra mắt và gọi vốn đã nhận được sự đón nhận và ủng hộ của rất nhiều nhà tài trợ là các cá nhân, tập thể, tổ chức, với tổng số tiền gọi vốn nhận được là hơn 258 triệu đồng.

Quỹ MAYSEED nhận được nhiều sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong buổi ra mắt và gọi vốn lần đầu tiên

“Chúng em rất biết ơn sự đồng hành, ủng hộ và quan tâm của mọi người. Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên Quỹ MAYSEED chính thức ra mắt, nhưng chúng em đã nhận được rất nhiều số tiền ủng hộ từ các nhà tài trợ. Đó là động lực vô cùng lớn lao để chúng em tiếp tục cho giai đoạn hoạt động tiếp theo của Quỹ” - Em Ngô Thị Minh An - Học sinh lớp 9, thành viên của Quỹ MAYSEED chia sẻ.

Tuổi trẻ, năng lực và trách nhiệm với cộng đồng

Ở góc độ giáo dục, việc trực tiếp khởi xướng và điều hành Quỹ mang đến cơ hội học tập và trưởng thành rất tốt cho các em học sinh Trung học. Trong quá trình thực hiện dự án này, các em được tham gia những buổi học với kiến thức về quản lý tài chính, kinh doanh, truyền thông, và được đồng hành bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Đặc biệt, các em trực tiếp áp dụng ngay những bài học để lên kế hoạch và thực thi mọi hoạt động trong dự án, từ việc tiếp cận và thuyết phục nhà đầu tư, tính toán chi phí và lợi nhuận bán hàng, quản lý dòng tiền, thống kê và công khai mọi khoản thu chi một cách minh bạch và chuyên nghiệp.

Thầy Nguyễn Đức Bình - Chuyên gia Truyền thông & Marketing - người trực tiếp đồng hành cùng các em chia sẻ: "Chỉ trong 2 tháng làm việc, tôi đã chứng kiến sự chủ động và trách nhiệm cao với công việc của rất nhiều thành viên. Dựa trên khung hoạt động mà thầy cô hướng dẫn, các em đưa ra những ý tưởng của riêng mình, sẵn sàng nhận trách nhiệm triển khai, liên tục sáng tạo và cải tiến phương pháp của mình. Sự nghiêm túc trong công việc ấy là khởi đầu rất tốt cho những gì các em đang muốn chinh phục".

Học sinh được học kiến thức về tài chính, kinh doanh và truyền thông từ chuyên gia

Dù còn ở lứa tuổi học trò, những thành quả bước đầu mà nhóm học sinh của Quỹ MAYSEED đạt được đã chứng minh rằng tuổi trẻ không phải là giới hạn, mà là nguồn sức mạnh để tạo nên những thay đổi tích cực. Một thế hệ trẻ được trang bị kiến thức thực tế, quan tâm đến các vấn đề xã hội và sẵn sàng hành động, đang thật sự trở thành những người kiến tạo, góp phần tạo nên tương lai tươi sáng cho cộng đồng.