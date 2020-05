Học sinh giỏi lớp 12 cầm đầu băng nhóm lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua mạng xã hội

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin về việc bắt giữ được 3 người cuối cùng trong băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua mạng xã hội Facebook và tài khoản ngân hàng.

Đặc biệt, kẻ cầm đầu là Phạm Xuân Thái đang là học sinh giỏi lớp 12 của trường THPT Quảng Trị.

Những người bị bắt giữ gồm: Phạm Xuân Thái (sinh năm 2002, ở Bích La Đông, Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị) học sinh lớp 12A8 trường THPT Quảng Trị; Lê Viết Quý (sinh năm 1994, ở số 17 Nguyễn Trãi, KP 8, phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị); Nguyễn Văn Điền (sinh năm 1997, ở tổ 6, phường Hương Văn, TX.Hương Trà, Thừa Thiên Huế).

Phạm Xuân Thái (bên trái) kẻ cầm đầu băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân qua mạng xã hội facebook và tài khoản ngân hàng.

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) và Công an các địa phương bắt giữ 4 người cũng nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội facebook và tài khoản ngân hàng này gồm: Cao Đăng Nhu (sinh năm 1995, ở Trà Liên Tây, Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị); Lê Hữu Quý (sinh năm 1993, ở Khu Giáp Nhất, Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế) và 2 anh em ruột là Trịnh Hà Sơn Bình (sinh năm 1986) cùng Trịnh Minh Vương (sinh năm 1990, đều ở Tổ 7, phường Tứ Hạ, TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế).

Tại cơ quan công an, Phạm Xuân Thái khai bước đầu thừa nhận là kẻ đứng đầu đường dây lừa đảo. Thái thường xuyên lên mạng internet chơi game ăn tiền, học hỏi mánh khóe của bạn bè trên mạng để hack và chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook, sau đó yêu cầu Lê Viết Quý cung cấp tài khoản ngân hàng ảo để nhắn tin chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Điện thoại và thẻ ATM được Phạm Xuân Thái cùng đồng bọn dùng để hoạt động lừa đảo.

"Khi chiếm được tiền của người dân thì Trịnh Minh Vương làm nhiệm vụ chia nhỏ số tiền và chuyển tiền qua nhiều tài khoản, nhiều ngân hàng khác nhau do Vương quản lý, rồi giao cho Nguyễn Văn Điền, Lê Hữu Quý, Trịnh Hà Sơn Bình trực tiếp rút tiền mặt tại các cây ATM. Riêng cháu được hưởng 70%, Lê Viết Quý và Cao Đăng Nhu mỗi người hưởng 10%, Vương hưởng 5%. Còn lại là Điền, Bình và Lê Hữu Quý được hưởng 5% số tiền còn lại", Phạm Xuân Thái khai nhận.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các đơn vị chức năng xác định từ đầu năm 2020 đến nay Trịnh Minh Vương đã sử dụng 14 tài khoản ngân hàng ảo để cung cấp cho Nhu và Lê Viết Quý chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 bị hại trên cả nước.

Trả lời VTC News, Thượng úy Trần Tuấn Vũ, cán bộ Phòng 06 (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) cho biết, quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của nhóm lừa đảo này.

Băng nhóm này thường chọn những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, sau đó lập trình tạo ra các website giả mạo có dạng: Bình chọn giọng hát Việt nhí, Bình chọn danh lam thắng cảnh, Bình chọn hoa khôi, hoa hậu…có chứa các ô nhập thông tin tài khoản facebook rồi nhắn tin gửi đường link trang Web này đến các tài khoản facebook.

“Khi chủ tài khoản facebook đăng nhập bình chọn đối tượng sẽ có password rồi chiếm quyền sử dụng và nhắn tin, liên lạc với người thân của tài khoản facebook đó để vay, mượn tiền hoặc nhờ chuyển tiền số lượng lớn vào tài khoản ngân hàng ảo của đối tượng, hoặc gửi thông báo lệnh chuyển tiền giả, kèm đường link trang Web giả mạo ngân hàng, yêu cầu bị hại truy cập, kiểm tra. Kết hợp với mã OTP của ngân hàng lừa lấy được từ bị hại sau đó kiểm soát tài khoản internet banking, chiếm đoạt toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng của bị hại”, Thượng úy Trần Tuấn Vũ chia sẻ.

Trước sự việc trên, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho rằng, đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động liên tỉnh, kẻ cầm đầu đang ở độ tuổi vị thành niên và trong giai đoạn đến trường có am hiểu kiến thức về công nghệ thông tin.

Phương thức thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp, gây khó khăn cho công tác điều tra. Địa bàn hoạt động trong không gian mạng internet trên phạm vi cả nước. Tổng số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, tỷ lệ điều tra khám phá còn hạn chế, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân trong thời gian dài.

Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

“Qua chuyên án này, chúng tôi mong rằng các tổ chức, đoàn thể cần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thủ đoạn phạm tội của " băng nhóm" này để nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân. Bên cạnh đó nhằm nhắc nhở đến các phụ huynh học sinh, thầy, cô giáo trong các nhà trường trên cả nước cần đề cao, tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục các em học sinh đang độ tuổi đến trường để phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của các hoạt động tội phạm”, Đại tá Phạm Văn Lương nhấn mạnh.

Hiện tại Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an) và Công an các địa phương tiếp tục mở rộng chuyên án, để điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của băng nhóm lừa đảo trên, đồng thời xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.