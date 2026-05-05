Tại Nhật Bản, việc ăn táo để duy trì vóc dáng và kéo dài tuổi thọ từ lâu đã quen thuộc. Tuy nhiên, thay vì chỉ ăn táo sống, người Nhật lại cực kỳ ưa chuộng phương pháp nấu chín táo để tối ưu hóa hiệu quả trị liệu và giảm cân tốt hơn.

Theo nhà nghiên cứu, bác sĩ lâm sàng về dinh dưỡng học Miwako Maruda, việc xử lý nhiệt cho táo không đơn thuần là thay đổi khẩu vị, mà là một bước đệm khoa học để giải phóng các hoạt chất "vàng". Phương pháp nấu chín như hấp cách thủy hay luộc táo giúp biến loại quả này thành một bộ lọc sinh học có khả năng "hút dầu" mạnh mẽ trong huyết quản, giúp người Nhật giữ được mạch máu sạch và vòng eo thon gọn.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Miwako Maruda đưa ra 4 lý do chính khiến táo nấu chín hiệu quả hơn trong giảm cân, "làm sạch" mạch máu và tốt cho sức khỏe tổng thể:

1. Kích hoạt pectin tăng khả năng hút mỡ gấp 9 lần

Trong táo chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan có nhiệm vụ điều chỉnh môi trường ruột và hạ cholesterol xấu. Bác sĩ Miwako Maruda giải thích rằng, khi được tác động bởi nhiệt độ, các phân tử pectin bị bẻ nhỏ, giúp hoạt tính của chúng tăng vọt gấp 9 lần so với trạng thái ăn sống.

Lúc này, pectin hoạt động như một chiếc "nam châm" cực mạnh, bám dính lấy chất béo trung tính và các mảng bám mỡ trong thành mạch để đào thải ra ngoài, giúp thanh lọc mỡ máu một cách tự nhiên.

2. Tăng cường polyphenols để triệt tiêu mỡ nội tạng

Hàm lượng polyphenols, chất chống oxy hóa chịu trách nhiệm ức chế sự hấp thụ chất béo tăng lên đáng kể sau khi táo được hấp chín.

Đặc biệt, các polyphenol trong táo nấu chín không chỉ ngăn chặn hình thành mô mỡ mới mà còn thúc đẩy hoạt hóa các tế bào chuyên biệt để phân hủy mỡ nội tạng cứng đầu. Người Nhật thường ưu tiên giữ nguyên vỏ khi nấu vì đây là nơi tập trung polyphenols cao nhất, giúp khống chế sự gia tăng của cholesterol và hỗ trợ ổn định đường huyết sau ăn.

3. Làm sạch mạch máu bằng cách tăng albumin

Mạch máu theo thời gian thường bị tích tụ nhiều độc tố và tạp chất khiến quá trình lưu thông bị cản trở. Việc ăn táo chín được chứng minh là hỗ trợ cơ thể sản sinh albumin tốt hơn hẳn táo tươi. Đây là một loại protein quan trọng có khả năng trung hòa các độc tố và đạt được hiệu quả "dọn dẹp" hệ thống tuần hoàn.

Khi mạch máu sạch và máu lưu thông tốt, tốc độ trao đổi chất sẽ tăng vọt, giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn và ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Ảnh minh họa

4. Giải phóng axit malic và kali giúp đào thải mỡ thừa

Táo chứa axit malic hỗ trợ phân hủy tế bào mỡ và kali giúp loại bỏ tình trạng tích nước, phù nề. Sau khi xử lý nhiệt, các hoạt chất này được mềm hóa, giúp hệ tiêu hóa hấp thụ gần như trọn vẹn.

Sự tác động hiệp đồng này giúp cơ thể vừa đánh tan các mô mỡ thừa cũ, vừa giải phóng lượng chất lỏng dư thừa, mang lại cảm giác cơ thể nhẹ nhàng và săn chắc rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng.

5. Tối ưu hóa hệ tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất

Đối với người Nhật, một hệ tiêu hóa sạch là tiền đề cho một vóc dáng đẹp. Táo nấu chín cực kỳ lành tính, giúp giảm kích ứng đường ruột và làm cho chất xơ trở nên dễ tiêu hơn đối với những người có dạ dày nhạy cảm.

Pectin và cellulose sau khi nấu chín giúp làm mềm phân, đẩy nhanh quá trình đào thải chất thải dư thừa ra khỏi cơ thể. Khi hệ tiêu hóa không còn bị đình trệ bởi độc tố, khả năng đốt mỡ tự nhiên của cơ thể sẽ hoạt động ở mức tối đa.

Ảnh minh họa

Miwako Maruda nói thêm, để áp dụng phương pháp này đúng chuẩn người Nhật, bạn nên chọn táo tươi có nguồn gốc rõ ràng, rửa sạch táo, giữ nguyên vỏ rồi hấp cách thủy hoặc sử dụng lò vi sóng để làm chín. Để giữ được độ "sạch" và khả năng đốt mỡ, tuyệt đối không thêm đường hay mật ong khi chế biến. Bạn có thể kết hợp táo chín cùng sữa chua không đường vào bữa sáng hoặc bữa phụ để vừa tăng cảm giác no, vừa giúp cơ thể "hút dầu" hiệu quả suốt cả ngày.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Melos