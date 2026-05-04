Nhiều bậc phụ huynh luôn mong muốn con mình sở hữu đôi mắt hai mí to tròn. Chính vì tâm lý này, một cặp vợ chồng đã vô cùng phấn khích khi thấy đôi mắt một mí của con gái bỗng nhiên xuất hiện nếp gấp sâu, rõ nét. Thế nhưng, đằng sau sự thay đổi "nhan sắc" bất ngờ đó lại là một tình trạng bệnh lý mà nếu chậm trễ có thể để lại dị dạng và giảm thị lực vĩnh viễn.

Sự thật đằng sau đôi mắt hai mí "trên trời rơi xuống"

Gần đây, một bé gái đột ngột xuất hiện nhiều nếp nhăn xếp lớp trên mí mắt. Ban đầu, bố mẹ em nhầm tưởng đây là sự thay đổi tự nhiên về ngoại hình, thậm chí còn vui mừng vì cho rằng mí mắt của con trở nên sâu và đẹp hơn, từ một mí thành hai mí.

Tuy nhiên, sự vui sướng đó nhanh chóng dập tắt khi con gái có những biểu hiện lạ và khó chịu liên tục ở mắt. Họ bắt đầu cảm thấy lo lắng và đưa con tới khám tạo Phòng khám Mắt Nobel ở Changhua (Đài Loan, Trung Quốc).

Ảnh minh hoạ

Bác sĩ Chi Yu-tien của phòng khám cho biết, bé gái này được chẩn đoán bị viêm kết mạc dị ứng mức độ nặng. Vì quá ngứa ngáy, đứa trẻ đã thường xuyên dùng tay dụi mắt thô bạo. Hành động này lặp đi lặp lại tạo áp lực liên tục, cộng với phản ứng viêm gây phù nề mô, tạo thành những nếp nhăn giả khiến mắt trông như có nhiều lớp mí.

Đừng chủ quan với viêm kết mạc dị ứng!

Bác sĩ Chi Yu-tien cảnh báo, viêm kết mạc dị ứng không chỉ xảy ra ở trẻ em mà người lớn cũng thường xuyên mắc phải khi tiếp xúc với bụi bẩn, phấn hoa hay lông thú...

Các triệu chứng điển hình thường xuất hiện dồn dập như ngứa mắt dữ dội, đỏ lòng trắng, chảy nước mắt liên tục, sưng nề mí mắt, tiết dịch nhầy trong hoặc dạng sợi dai và đặc biệt là cảm giác nhạy cảm, chói mắt khi nhìn vào ánh sáng. Nếu thấy các dấu hiệu này kèm theo việc nếp mí thay đổi bất thường, người bệnh cần đi khám ngay thay vì chủ quan coi đó là hiện tượng kích ứng nhẹ.

Ông cảnh báo, viêm kết mạc dị ứng mạn tính nếu không được kiểm soát tốt sẽ tàn phá đôi mắt theo nhiều cách:

1. Gây dị dạng và biến đổi cấu trúc mí mắt vĩnh viễn

Khi bị viêm kết mạc dị ứng, vùng da mí mắt luôn trong tình trạng phù nề. Phản ứng viêm kéo dài khiến các sợi đàn hồi bị phá hủy. Kết hợp với việc dụi mắt liên tục, vùng da này sẽ bị kéo giãn, nhăn nheo và dày sừng hóa. Hậu quả là mí mắt trở nên sạm đen, xuất hiện nhiều nếp nhăn sâu hoặc thậm chí gây sụp mí, tạo nên diện mạo già nua không thể tự phục hồi.

2. Nguy cơ mù lòa do giác mạc hình chóp

Viêm kết mạc dị ứng khiến giác mạc bị kích ứng và yếu đi. Lực tác động từ việc dụi mắt thường xuyên sẽ làm mỏng và thay đổi độ cong của giác mạc, biến nó từ hình vòm sang hình chóp nón. Đây là biến chứng cực kỳ nguy hiểm có thể gây loạn thị nặng, suy giảm thị lực nghiêm trọng, trường hợp nặng nhất buộc phải ghép giác mạc để duy trì thị lực.

3. Loét giác mạc và sẹo trắng vĩnh viễn

Cơn ngứa thúc đẩy hành động dụi mắt mạnh, dễ gây ra các vết trầy xước trên bề mặt nhãn cầu. Vi khuẩn từ tay sẽ theo đó xâm nhập, gây ra tình trạng viêm loét giác mạc. Khi vết loét lành, chúng thường để lại các vết sẹo trắng ngay trên diện đồng tử, tạo thành vật cản vĩnh viễn cho tầm nhìn, khiến mắt bị mờ đục suốt đời.

4. Biến chứng từ thói quen tự ý điều trị bằng Steroid

Nhiều người có xu hướng tự mua các loại thuốc nhỏ mắt chứa corticoid (steroid) vì tác dụng giảm ngứa nhanh. Tuy nhiên, nếu dùng lâu dài không có sự kiểm soát của bác sĩ, thuốc sẽ gây ra bệnh tăng nhãn áp (glocom) và đục thủy tinh thể ở trẻ nhỏ, dẫn đến mù lòa không thể phục hồi.

Ảnh minh hoạ

Cuối cùng, bác sĩ Chi Yu-tien cảnh báo, tuyệt đối không nên chủ quan với những thay đổi ở mắt và phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh. Trong cuộc sống thường ngày, cần có thời gian cho mắt nghỉ ngơi, học cách tập thể dục cho mắt, đảm bảo khoảng cách khi đọc sách hoặc sử dụng thiết bị điện tử... Đi ngủ sớm và đúng giờ, chủ động vệ sinh môi trường sống, giặt giũ vỏ gối thường xuyên và hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng.

Khi bị ngứa ngáy ở mắt, có thể chườm lạnh bằng khăn sạch để làm dịu cơn kích ứng thay vì dùng tay dụi. Hãy khám mắt định kỳ, nhất là nếu từng/đang có các bệnh lý/tật khúc xạ về mắt. Không lạm dụng các loại thuốc dưỡng, nước nhỏ mắt nếu không có hướng dẫn từ bác sĩ và đi khám ngay khi có bất thường.

Nguồn và ảnh: EBC, Aboluowang, Sina