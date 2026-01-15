Có những chuyến đi không chỉ để ngắm cảnh, mà là để "thanh lọc" tâm hồn. Người ta vẫn thường rỉ tai nhau về một bài kiểm tra "nhân phẩm" đầy tâm linh tại vùng đất Vân Nam, Trung Quốc: Ngắm nhật chiếu kim sơn (ánh nắng mặt trời chiếu lên núi tuyết) trên đỉnh Mai Lý (Mai Lý). Tuyết sơn không nói, nhưng nó dùng sự thuần khiết và rực rỡ nhất để đón chào những vị khách hữu duyên.





Nhiều người đã tin vào lời nguyền xinh đẹp ấy, rằng ai nhìn thấy khoảnh khắc ấy sẽ được thần núi bảo vệ và ban phước lành cho cả một năm dài. Và thế là, hành trình tìm kiếm ánh sáng khởi đầu cho năm 2026 của du khách bắt đầu bằng một tâm thế vừa hồi hộp, vừa thành kính, bởi nghe người dân địa phương bảo, một năm chỉ có khoảng 40 ngày là có thể chiêm ngưỡng được trọn vẹn cảnh tượng này, còn lại mây mù thường xuyên che lấp, đúng là một thử thách cho sự kiên nhẫn và cả "vận may" của mỗi người.

Nhật chiếu kim sơn trên núi tuyết Mai Lý

Khi ngôn ngữ trở nên "bất lực" trước vẻ đẹp của tạo hóa

Một buổi sớm tháng 11, cái lạnh của vùng cao vây lấy từng hơi thở, nhưng sự nôn nao trong lòng lại nóng hổi hơn bao giờ hết. Khoảng 4 giờ 40 sáng, Hải Lương (người Bắc Kinh) túc trực tại ban công khách sạn, mắt không rời khỏi dãy núi mờ ảo trong bóng đêm. Khi những tia sáng đầu tiên len lỏi, cả hệ thống ngôn ngữ trong đầu Hải Lương dường như bị "format" hoàn toàn, không một mỹ từ nào có thể diễn tả nổi khoảnh khắc màu vàng kim dần dần lan tỏa, bao phủ lấy những đỉnh núi tuyết trắng xóa.





Ở tuổi 30, cảm giác đẩy cửa sổ ra là thấy ngay đỉnh Kawagarbo lấp lánh như một khối vàng khổng lồ giữa trời xanh là một trải nghiệm "có một không hai". Lúc ấy, thế giới xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, không còn tiếng ồn ào của phố thị, không còn những áp lực cơm áo gạo tiền, chỉ có trái tim đang đập rộn ràng và sự xúc động thuần khiết nhất. Đó chính là ý nghĩa của những bức ảnh "live photo" ghi lại khoảnh khắc mà chúng ta không thể dự đoán trước giá trị của nó cho đến khi nó trở thành một ký ức vô giá.

Bí kíp "săn" vàng cho những tâm hồn mộng mơ

Nếu bạn cũng đang nhen nhóm ý định đi "test nhân phẩm" tại Mai Lý, hãy ghi nhớ những tọa độ vàng này. Điểm dừng chân lý tưởng nhất chính là khu vực Vụ Nồng Đỉnh (Wunongding), nơi này địa thế cao hơn và tầm nhìn rộng mở hơn hẳn so với chùa Phi Lai thường thấy. Đặc biệt, nếu bạn chọn ở tại các khách sạn như Bodu hay Cao Sơn Biệt Trang, cảm giác "lười biếng" mà vẫn sang chảnh sẽ được lên ngôi: Bạn chỉ cần nằm trên giường, mở rèm ra là cả dãy tuyết sơn đã thu trọn vào tầm mắt.





Một mẹo nhỏ cho các tín đồ "sống ảo" là hãy ghé qua các tiệm cà phê dọc đường, chỉ cần mua một ly nước khoảng 28-40 tệ (105k-150k) là bạn có thể thoải mái sử dụng các đạo cụ như gương phản chiếu, ghế gỗ để cho ra đời những tấm hình để đời. Đừng quên ghé thăm "Cây cô đơn" và check-in tại ngã ba quốc lộ 214 để lấy được góc máy thần thánh nhìn thẳng sang đỉnh Thần Nữ. Tuy nhiên, hãy nhớ theo dõi dự báo thời tiết thật kỹ và chuẩn bị đầy đủ mũ len, găng tay vì gió trên cao nguyên mùa này có thể "quật ngã" bất kỳ ai thiếu chuẩn bị.

Đi tìm may mắn nhưng cũng cần sự tỉnh táo, đặc biệt là trong chuyện ăn uống và di chuyển. Một lưu ý nhỏ từ trải nghiệm "xương máu" của Hải Lương: Hãy cẩn trọng với các nhà hàng khu vực chùa Phi Lai, đôi khi giá cả và chất lượng phục vụ sẽ khiến bạn hơi hụt hẫng một chút.





Thay vào đó, hãy tập trung vào việc tận hưởng không gian bình yên của núi rừng. Hành trình ngắm nhật chiếu kim sơn không chỉ là để chụp một bức ảnh đẹp đăng lên mạng xã hội, mà là để tự đối thoại với chính mình. Đứng trước sự hùng vĩ của Mai Lý, bạn sẽ thấy mình thật nhỏ bé, và những rắc rối ngoài kia cũng theo đó mà hóa hư không. 2026 đến, nếu bạn cảm thấy cần một khởi đầu rực rỡ và đầy năng lượng, hãy thử một lần đến với Mai Lý. Biết đâu, ánh kim quang đầu tiên ấy sẽ là "tín hiệu" từ vũ trụ, hứa hẹn một năm mới rạng rỡ và lấp lánh như chính đỉnh núi vàng mà bạn đã may mắn được chạm mắt.