Bên cạnh những bộ cánh lộng lẫy, cô luôn dành một góc trang trọng cho những món phụ kiện có mức giá cực kỳ dễ chịu nhưng vẫn toát lên khí chất ngút ngàn. Và nếu để ý kỹ những lần xuất hiện gần đây của Vương phi xứ Wales, từ những chuyến công du trang trọng cho đến những buổi dạo phố đời thường, bạn sẽ thấy cô ấy luôn kè kè bên mình một chiếc túi hộp nhỏ nhắn, tinh tế. Đó không phải là một cái tên quá xa lạ, mà chính là DeMellier – thương hiệu đang khiến các tín đồ thời trang, đặc biệt là giới văn phòng, phải săn lùng ráo riết.

Từ món phụ kiện "làm nền" đến biểu tượng của sự thanh lịch mới

Nếu bạn là một người yêu thích phong cách "Quiet Luxury" – sự sang trọng thầm lặng, không phô trương logo, không màu mè hoa lá, thì chắc chắn bạn sẽ hiểu vì sao Kate Middleton lại mê mẩn chiếc túi này đến vậy. Cụ thể, mẫu túi đã lọt vào "mắt xanh" của vị Vương phi này là dòng Nano Montreal của thương hiệu DeMellier đến từ London. Không phải ngẫu nhiên mà Kate sở hữu chiếc túi này không chỉ một, mà là rất nhiều phiên bản màu sắc khác nhau, từ màu nâu kẹo toffee ngọt ngào cho đến sắc xanh navy quyền lực. Điều thú vị là dù xuất hiện trong hoàn cảnh nào, chiếc túi này cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tôn lên vẻ đẹp của chủ nhân mà không hề lấn át trang phục.

Hãy thử tưởng tượng một buổi sáng vội vã, bạn khoác lên mình một chiếc áo khoác dáng dài màu lạc đà (camel) kinh điển, bên trong là bộ trang phục đơn sắc (monochrome) tối giản. Lúc này, chiếc túi Nano Montreal màu nâu đất chính là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng. Đó chính xác là công thức mặc đẹp mà Kate Middleton đã áp dụng trong chuyến thăm Scarborough hay lần xuất hiện tại Bắc Ireland.

Cô ấy chứng minh rằng, đẳng cấp không nằm ở giá tiền của món đồ, mà nằm ở cách chúng ta lựa chọn sự phù hợp. Chiếc túi có phom dáng hình hộp cứng cáp, đường nét hiện đại nhưng vẫn phảng phất nét cổ điển, đi kèm với khóa vàng sáng bóng tạo điểm nhấn vừa đủ. Nó nhỏ gọn, nhưng "có võ", đủ để đựng những vật dụng thiết yếu nhất của phụ nữ hiện đại như điện thoại, son môi và ví thẻ, giúp đôi tay được giải phóng và dáng đi trở nên thanh thoát hơn.

DeMellier: Khi đẳng cấp Hoàng gia nằm trong tầm tay của phụ nữ hiện đại

Điều khiến câu chuyện về chiếc túi này trở nên hấp dẫn hơn với chị em chúng ta, đó là mức giá. Trong thế giới của những chiếc túi hiệu lên tới hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn đô la, thì DeMellier lại chọn một lối đi riêng biệt. Với mức giá dao động khoảng dưới 400 đô la (tương đương khoảng dưới 10 triệu đồng), đây được xem là mức giá "dễ thở" cho một sản phẩm da thật, được thiết kế tại Anh và chế tác thủ công tại Tây Ban Nha. Nó không phải là món đồ rẻ tiền mua ở chợ, nhưng là một khoản đầu tư xứng đáng cho tủ đồ, một mức giá mà nhiều phụ nữ công sở có thể cân nhắc để tự thưởng cho mình sau những ngày làm việc vất vả, hoặc làm quà tặng ý nghĩa mà không cảm thấy quá "đau ví".

Sự yêu thích của Kate dành cho thương hiệu này không phải là một cơn cảm nắng nhất thời. Chúng ta đã thấy cô diện nó lần đầu tiên vào năm 2021 tại sự kiện ra mắt cuốn sách ảnh về đại dịch Covid-19, và liên tục "tái sử dụng" nó trong suốt những năm qua. Thậm chí, không chỉ Kate, mà cả Vương hậu Camilla, Meghan Markle và cả những ngôi sao hạng A như Pippa Middleton hay Beatrice Borromeo cũng đều sở hữu ít nhất một chiếc túi từ thương hiệu này. Điều này vô tình tạo nên một hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ: Muốn mặc đẹp như Hoàng gia, bạn không cần phải là triệu phú. Sự tinh tế nằm ở chất liệu da mềm mại, bền bỉ theo thời gian và phom dáng không bao giờ lỗi mốt. Đó là lý do tại sao Nano Montreal được ví như chiếc túi "quốc dân" mới của giới mộ điệu thời trang tại Anh Quốc.

Hơn cả một chiếc túi: Câu chuyện nhân văn chạm đến trái tim người mẹ

Tuy nhiên, có lẽ lý do sâu xa khiến Kate Middleton, một người luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội gắn bó với DeMellier còn nằm ở giá trị nhân văn phía sau mỗi sản phẩm. Người sáng lập thương hiệu, Mireia Llusia-Lindh, đã xây dựng một triết lý kinh doanh vô cùng ấm áp mang tên "A Bag, A Life" (Một chiếc túi, một cuộc đời). Với mỗi chiếc túi được bán ra, thương hiệu này cam kết tài trợ một bộ vắc-xin và các phương pháp điều trị y tế thiết yếu cho trẻ em nghèo và trẻ mồ côi thông qua tổ chức từ thiện quốc tế SOS Children's Villages.

Là một người mẹ của ba đứa trẻ, chắc hẳn Kate cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với sứ mệnh này. Khi cô xách chiếc túi trên tay, đó không chỉ là tuyên ngôn về thời trang, mà còn là sự ủng hộ thầm lặng cho những điều tử tế. Đây cũng là điểm chạm cảm xúc khiến nhiều chị em phụ nữ quyết định "xuống tiền". Cảm giác khi sở hữu một món đồ đẹp, bền, giá cả hợp lý, lại còn góp phần nhỏ bé giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, thực sự khiến việc mua sắm trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Vậy nên, nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc túi xách mới để làm mới phong cách bản thân trong mùa này, hoặc đơn giản là muốn học hỏi bí quyết thanh lịch từ Vương phi nước Anh, thì đừng ngần ngại ngắm nghía qua những mẫu túi này. Nó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: Phụ nữ đẹp nhất khi họ tự tin, thoải mái và biết chọn những giá trị bền vững đồng hành cùng mình. Một chiếc túi nhỏ, nhưng chứa đựng cả một bầu trời phong cách và lòng trắc ẩn, chẳng phải rất xứng đáng để chúng ta yêu thương hay sao?