Người Nhật nổi tiếng với lối sống tối giản và khả năng sắp xếp nhà cửa khoa học. Tuy nhiên, bí quyết của nhiều bà nội trợ Nhật Bản không nằm ở việc vứt bỏ thật nhiều đồ đạc, mà ở cách lựa chọn và sử dụng những công cụ lưu trữ phù hợp.

Đặc biệt, nhiều món đồ vốn có công dụng rất bình thường lại được tận dụng theo những cách sáng tạo. Một chiếc hộp đựng tài liệu có thể biến thành giá để chảo, giỏ mây trở thành nơi chứa đồ chơi, còn vách ngăn trong suốt giúp tăng diện tích sử dụng của tủ giày.

Dưới đây là 10 món đồ lưu trữ đáng học hỏi từ các gia đình Nhật Bản.

1. Móc treo tường: Giải phóng không gian ngay cửa ra vào

Ở những căn hộ có diện tích nhỏ, khu vực cửa ra vào thường chỉ đủ đặt một chiếc tủ giày. Thay vì bổ sung thêm tủ hoặc kệ, nhiều gia đình Nhật lựa chọn móc treo tường.

Những chiếc móc nhỏ bằng gỗ hoặc kim loại có thể dùng để treo túi xách, áo khoác, mũ và chìa khóa. Nhờ vậy, đồ dùng thường xuyên sử dụng luôn nằm trong tầm tay mà không chiếm diện tích sàn.

Đây là giải pháp đặc biệt phù hợp với căn hộ chung cư hoặc nhà có lối vào hẹp.

2. Hộp đựng tài liệu: Biến thành kệ giày mini

Một trong những cách lưu trữ sáng tạo nhất là tận dụng hộp đựng tài liệu bằng nhựa polypropylene (PP) để sắp xếp giày dép.

Thay vì đặt đứng như thông thường, hộp được xoay nằm ngang, tạo thành ngăn chứa giày riêng biệt. Những chiếc hộp có kích thước đồng đều giúp tận dụng khoảng trống trong tủ và hạn chế tình trạng giày dép chất chồng lên nhau.

Nên lựa chọn hộp đủ rộng, chắc chắn và phù hợp với kích thước giày. Nếu muốn xếp tầng, cần kiểm tra khả năng chịu lực để tránh đổ vỡ.

3. Kệ chia tầng acrylic: Tăng sức chứa cho tủ giày

Tủ giày thường có nhiều khoảng trống phía trên mỗi đôi giày, đặc biệt với giày bệt hoặc dép thấp.

Phụ nữ Nhật thường sử dụng kệ chia tầng acrylic trong suốt để tạo thêm một mặt phẳng lưu trữ. Nhờ đó, cùng một diện tích có thể chứa được nhiều giày dép hơn mà vẫn dễ quan sát, lựa chọn.

Ngoài tủ giày, loại kệ này cũng có thể sử dụng trong tủ bếp hoặc kệ mỹ phẩm.

4. Hộp nhựa PP: Giữ kệ bát đĩa luôn ngăn nắp

Những chiếc kệ mở tuy tiện lợi nhưng rất dễ trở nên lộn xộn nếu đồ đạc không được phân loại.

Một giải pháp phổ biến là sử dụng các hộp nhựa PP có hình dáng và màu sắc đồng nhất để đựng bát đĩa nhỏ, khăn ăn hoặc đồ dùng nhà bếp.

Chúng giúp phân chia từng nhóm vật dụng, hạn chế tình trạng đồ đạc xô lệch khi lấy ra. Với vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, cần chọn sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

5. Hộp thiếc có nắp: Cất đồ nhỏ, tránh bụi bẩn

Hộp thiếc có nắp là món đồ vừa có tính thẩm mỹ vừa hữu ích trong việc bảo quản những vật dụng ít sử dụng.

Các gia đình Nhật thường đặt chúng trên kệ mở để cất dụng cụ làm bánh, khăn ăn, phụ kiện bàn ăn hoặc những món đồ nhỏ dễ thất lạc.

Thiết kế có nắp giúp hạn chế bụi bẩn, trong khi hình dáng vuông vắn khiến việc xếp đặt trở nên gọn gàng hơn.

6. Hộp đựng tài liệu đứng: Sắp xếp xoong chảo theo chiều dọc

Thay vì xếp chồng chảo rán và nắp nồi lên nhau, nhiều bà nội trợ Nhật đặt chúng theo chiều dọc trong những chiếc hộp đựng tài liệu.

Cách làm này giúp mỗi chiếc chảo có vị trí riêng, dễ dàng lấy ra mà không phải nhấc cả chồng đồ nặng.

Đặc biệt, khi đặt hộp trong ngăn kéo sâu, không gian được phân chia rõ ràng, giảm tình trạng xoong chảo va đập và trầy xước.

7. Giỏ lưới thép không gỉ: Bền, thoáng và dễ quan sát

Giỏ lưới thép không gỉ được ưa chuộng nhờ kết cấu chắc chắn và thiết kế thông thoáng.

Chúng phù hợp để đựng dụng cụ bếp, khăn sạch hoặc những vật dụng cần lấy thường xuyên. Bề mặt dạng lưới giúp người dùng quan sát đồ bên trong mà không phải kéo từng hộp ra kiểm tra.

Nếu sử dụng ở khu vực ẩm ướt, nên chọn chất liệu chống gỉ tốt và vệ sinh định kỳ.

8. Hộp nhựa mềm: Giải pháp cho phòng tắm

Phòng tắm là khu vực có độ ẩm cao, vì vậy những vật dụng lưu trữ dễ vệ sinh luôn được ưu tiên.

Hộp nhựa polyethylene (PE) mềm, có góc bo tròn, thường được sử dụng để đựng khăn tắm, chai lọ tẩy rửa hoặc dụng cụ vệ sinh.

Ưu điểm của loại hộp này là nhẹ, dễ nhấc ra và có thể rửa sạch bằng nước. Tuy nhiên, khăn sạch vẫn cần được bảo quản tại nơi khô ráo, tránh ẩm mốc.

9. Giỏ mây xếp chồng: Một món đồ dùng được ở nhiều phòng

Giỏ mây là vật dụng quen thuộc trong những ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản.

Với vẻ ngoài tự nhiên, chúng có thể đặt trong phòng khách để đựng tạp chí, phòng ngủ để cất phụ kiện hoặc phòng trẻ em để chứa đồ chơi.

Những mẫu giỏ có thiết kế xếp chồng giúp tiết kiệm diện tích đáng kể. Đặc biệt, khi sử dụng đồng bộ về kích thước, cả chiếc kệ sẽ trông gọn gàng và hài hòa hơn.

10. Hộp vải mềm: Cất quần áo, chăn màn mà không tốn nhiều diện tích

Không phải không gian nào cũng phù hợp với hộp nhựa cứng. Với những ngăn tủ nhỏ hoặc khu vực cần linh hoạt, hộp vải mềm là lựa chọn đáng cân nhắc.

Các mẫu hộp làm từ cotton, lanh hoặc sợi tổng hợp có thể dùng để đựng quần áo trái mùa, túi xách, khăn và chăn mỏng.

Khi không sử dụng, hộp có thể gấp gọn, không chiếm nhiều diện tích. Đây là điểm cộng lớn đối với những gia đình sống trong căn hộ nhỏ.

Nhà gọn không phải nhờ mua nhiều đồ lưu trữ

Điểm đáng học hỏi nhất từ cách tổ chức nhà cửa của phụ nữ Nhật Bản là mỗi món đồ đều có vị trí và công dụng rõ ràng.

Thay vì mua hàng loạt hộp, giỏ rồi mới tìm chỗ đặt, hãy bắt đầu bằng việc phân loại đồ đạc, đo kích thước tủ và xác định nhu cầu thực tế.

Một chiếc hộp vài chục nghìn đồng có thể rất hữu ích nếu giải quyết đúng vấn đề. Ngược lại, những món đồ lưu trữ đắt tiền cũng dễ trở thành gánh nặng nếu mua chỉ vì thấy đẹp.

Sau cùng, bí quyết giữ nhà cửa ngăn nắp không nằm ở số lượng đồ dùng lưu trữ, mà ở việc chọn đúng món, đặt đúng chỗ và duy trì thói quen trả đồ về vị trí cũ sau mỗi lần sử dụng.