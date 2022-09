Hoàng tử William vẫn chưa thể tha thứ cho vợ chồng Harry - Meghan

Mới đây, cuốn sách mới có tựa đề The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown đã gây chấn động khi đề cập tới những câu chuyện về gia tộc Hoàng gia Anh, trong đó có nhắc tới lùm xùm rời bỏ Hoàng gia của cặp vợ chồng Harry - Meghan. Cuốn sách này được viết bởi chính phóng viên Hoàng gia của Vanity Fair và tác giả Katie Nicholl.

Trong cuôn sách này đã tiết lộ về mối quan hệ giữa hai Hoàng tử William và Harry. Trong đó, hai tác giả cho biết rạn nứt và mối bất hòa của hai anh em ngày càng trở nên phức tạp hơn trong những năm qua.

(Ảnh: Getty Images)

"William không thể đơn giản tha thứ cho Harry được, không chỉ bởi vì hành vi của Harry và còn vào cách mà anh ấy đã làm với Hoàng gia. William luôn nghĩ Harry sẽ là người sát cánh bên mình, vậy mà giờ anh ấy đang phải tự mình làm mọi việc. Thật may vì William vẫn còn có Kate bên cạnh", một đoạn trong cuốn sách này tuyên bố.

Cũng trong cuốn sách, hai tác giả chỉ ra rằng phía Hoàng gia cũng không hài lòng khi Hoàng tử Harry nói về cuộc gặp gỡ của anh với Nữ hoàng Elizabeth II trong chương trình Today, khi anh cùng vợ đã rời khỏi Hoàng gia Anh.

"Nỗ lực của Harry để được tin tưởng đã hoàn toàn đổ vỡ sau buổi phỏng vấn với Oprah. Ngoài ra, Hoàng gia cũng đang lo ngại nhiều vấn đề về những gì Harry sẽ tiết lộ trong cuốn hồi ký sắp ra mắt", tác giả Nicholl cho biết.

Trước đó, "bà hoàng truyền thông" Oprah Winfrey từng dự đoán rằng Harry - Meghan có thể sẽ "đình chiến" với Hoàng gia và chung sống hòa bình một lần nữa sau sự ra đi của Nữ hoàng. Tuy nhiên, với cuốn sách mới nhất được viết bởi chính phóng viên Hoàng gia, có vẻ như mối quan hệ giữa hai anh em Hoàng tử sẽ không thể thân thiết như trước nữa.