William và Harry với lần tái hợp đầy âm vang ám ảnh của quá khứ

Khoảnh khắc 2 anh em Hoàng gia đi sau linh cữu bà nội - Nữ hoàng Elizabeth II - gợi lại một ký ức đau buồn tương tự đúng 25 năm về trước.

Ngày 14/9 vừa qua, 2 anh em Hoàng gia - Hoàng tử William và Harry, đã cùng thực hiện nghi lễ rước linh cữu Nữ hoàng từ Điện Buckingham đến Đại sảnh Westminster. Trong không khí nghiêm trang của buổi lễ, một ký ức đau buồn nhưng cũng là sợi dây gắn kết tình anh em, gắn kết hiện tại và quá khứ đã sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cũng vào một ngày đầu thu tháng 9 cách đây đúng 25 năm, 2 anh em đã song hành cùng nhau trong lễ rước quan tài mẹ họ - Công nương Diana. Công nương xấu số qua đời sau một tai nạn bi thảm tại Paris ở tuổi 36. William và Harry khi đó vẫn còn là những cậu bé, lần lượt 15 và 13 tuổi.

Vào đám tang ngày 6/9/1997 định mệnh đó, bước đi bên 2 anh em, ngoài cựu Thái tử Charles còn có sự hiện diện của ông nội, Hoàng tế Philip. Trong một buổi phỏng vấn với ITV sau ngày Hoàng tế qua đời năm ngoái, Công chúa Anne gợi lại thời khắc đã mãi thay đổi Hoàng gia Anh.

Ban đầu, có lẽ vì xót cháu, Hoàng tế phản đối ý định để 2 anh em đi sau linh cữu mẹ. Tuy nhiên, sau đó ông lại quyết định thuyết phục 2 người và tin rằng nếu đó là lựa chọn của William và Harry thì ông sẽ song hành cùng họ. "Với tư cách là ông nội, cha đã nói với 2 đứa: 'Nếu các cháu muốn ông ở đó, nếu đó là điều các cháu muốn làm và nếu các cháu muốn ông ở đó, ông sẽ ở đó'" - Công chúa Anne nhớ lại kỷ niệm đầy xúc động.

Để giúp các cháu không vỡ òa bởi cảm xúc vào khoảnh khắc ấy, Hoàng tế đã từ tốn kể cho họ về từng di tích lịch sử tại London mà đoàn diễu hành đi qua.

Mùa thu này, người ông đáng kính cũng đã không còn ở đó bên cả hai. William nhận vai trò mới là Thân vương xứ Wales, trong khi Harry cũng đã có gia đình nhỏ của riêng mình, chỉ có ký ức và cảm xúc là mãi không thay đổi.

Về phần mình, Harry đã nhiều lần giãi bày về cảm xúc ám ảnh khi ấy, thứ vẫn đeo đuổi theo anh mãi đến sau này.

Nỗi đau mà sự ra đi của mẹ để lại mang đến nhiều vết hằn cho Công tước xứ Sussex. Anh chia sẻ trong series The Me You Can't See rằng bức ảnh anh đi bên ông nội, cha, cậu và anh trai sau quan tài Diana trong lễ tang của bà là một trong những kỷ niệm đau đớn nhất. "Với tôi, thứ tôi nhớ nhiều nhất là tiếng móng ngựa trên Đại lộ The Mall khi ấy", anh chia sẻ với Oprah Winfrey.

"Mẹ tôi vừa qua đời và tôi phải đi bộ một quãng đường dài sau quan tài của bà, xung quanh là hàng nghìn người đang theo dõi tôi trong khi hàng triệu người khác xem trên truyền hình", người sáng lập Invictus Games nói với Newsweek vào tháng 6 năm 2017. "Tôi không nghĩ là có bất kỳ đứa trẻ nào nên được yêu cầu làm điều đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Sau khi tin tức về sự ra đi của Công nương đến lâu đài Hoàng gia Balmoral, Nữ hoàng cũng là người quyết định bảo vệ và ở bên 2 anh em, an ủi họ với tất cả sự hỗ trợ của gia đình trong cơn sốc lớn nhất cuộc đời cả hai.

Nhưng có lẽ, suốt 25 năm qua - ngay cả khi 2 anh em như hình với bóng hay khi Harry rời Hoàng gia với nhiều vết rạn trong mối quan hệ với anh trai - cả hai chưa từng một giây dám nghĩ đến đến một cuộc tái hợp bất ngờ như hôm 8/9 và lễ tiễn đưa này. Vào hôm 10/9, William cũng đã mời Harry và vợ cùng tham dự buổi trò chuyện chia buồn với người dân bên ngoài lâu đài Windsor.

"Sau tất cả những khác biệt giữa họ trong quá khứ, một phần nhiều vẫn dai dẳng, đây sẽ là điều Nữ hoàng mong muốn và William biết rất rõ đây không phải lúc để bụng hay tự tách mình khỏi em trai" - một nguồn tin nội bộ Hoàng gia nói với tạp chí Us.

Theo Pagesix, tân Thân vương xứ Wales đã trải lòng với một người dân đồng cảm rằng khoảnh khắc đi sau linh cữu bà nội thân yêu cũng đã làm sống dậy ký ức đau buồn về ngày đưa tiễn mẹ anh. "Việc đó rất khó khăn" - anh bộc bạch bên ngoài lâu đài Sandringham vào hôm thứ 5, 15/9. "Đừng khóc nhé, tôi khóc theo đấy" - anh nói thêm.

Khoảnh khắc rước linh cữu 2 người phụ nữ đáng kính và vĩ đại nhất cuộc đời 2 anh em Hoàng gia không phải là sợi dây duy nhất gắn kết quá khứ và hiện tại. Một điều đau buồn khác là cả hai đều không kịp gặp mẹ và bà nội lần cuối trước khi mãi mãi chia xa.

Harry có lẽ là người cảm nhận sâu sắc nhất nỗi đau của việc này. Vào thời điểm mẹ qua đời, anh mới là cậu bé 12-13 tuổi và dư chấn của việc đó vẫn làm rung chuyển toàn bộ cuộc sống sau này của người con thứ. Anh thú nhận mình đã dùng đến chất kích thích do ảnh hưởng của những sang chấn tâm lý.

25 năm trôi qua, Harry lần nữa đối mặt với cơn ác mộng ấy. Cũng là những con phố London năm nào, đám đông vây kín, những giọt lệ phải kìm nén, tiếng vó ngựa... và tất cả diễn ra sau một giai đoạn căng thẳng, khó khăn giữa anh với gia đình mình.

Câu hỏi là, liệu đây có phải thời khắc để 2 anh em Hoàng gia lần nữa xích lại, bảo vệ, trân trọng nhau bất chấp những khác biệt hay không? Liệu sợi chỉ tàn nhẫn của quá khứ và hiện tại có thành công kết nối nỗi đau với sự đoàn tụ và tha thứ?

Câu trả lời có lẽ còn đợi một cái chìa tay từ phía Harry.

