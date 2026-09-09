Hoàng tử Hisahito bước sang tuổi 20

Ngày 6/9/2026, Hoàng tử Hisahito của Nhật Bản chính thức bước sang tuổi 20. Là con trai duy nhất của Thân vương Akishino và Công nương Kiko, đồng thời là cháu trai của Nhật hoàng Naruhito, Hisahito hiện đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Hoa cúc, sau cha mình.

Sinh nhật năm nay đánh dấu một giai đoạn đáng chú ý trong cuộc đời Hisahito. Hoàng tử không còn chỉ được biết đến như cậu bé duy nhất thuộc thế hệ nam giới trẻ tuổi của Hoàng gia Nhật Bản, mà đang dần đảm nhận nhiều hoạt động công chúng hơn trong khi vẫn tiếp tục cuộc sống của một sinh viên đại học.

20 tuổi, Hisahito đang là một sinh viên ngành sinh học

Khác với hình dung về một thành viên Hoàng gia dành phần lớn thời gian cho các nghi lễ, cuộc sống hiện tại của Hisahito vẫn xoay quanh việc học. Hoàng tử đang là sinh viên năm hai ngành Khoa học Sinh học thuộc Trường Khoa học Sự sống và Môi trường, Đại học Tsukuba. Những năm gần đây, mối quan tâm của Hisahito đối với thế giới tự nhiên cũng được công chúng biết đến nhiều hơn.

Theo thông tin từ Hoàng gia Nhật Bản, các môn học của Hisahito ngày càng chuyên sâu, bao gồm những khóa học liên quan đến sinh học, thực hành trong phòng thí nghiệm và các chuyến học tập thực địa. Hoàng tử cũng học tiếng Anh như một môn bắt buộc để phục vụ việc đọc các tài liệu nghiên cứu sinh học.

Niềm yêu thích với tự nhiên không phải điều mới xuất hiện. Từ khi còn nhỏ, Hisahito đã dành nhiều sự quan tâm cho côn trùng và bản đồ. Trong năm qua, Hoàng tử thậm chí đã sáng tác một bài thơ về ký ức liên quan đến chuồn chuồn, một trong những chủ đề gắn với mối quan tâm nghiên cứu của mình.

Khi trở về dinh thự của gia đình tại Tokyo, Hisahito cũng dành thời gian trồng rau, trồng lúa và quan sát chuồn chuồn. Những sở thích này tạo nên một hình ảnh khá khác với vẻ nghi lễ thường thấy của các thành viên Hoàng gia Nhật Bản.

Một năm nhiều thay đổi sau khi hoàn tất nghi lễ trưởng thành

Sinh nhật tuổi 20 của Hisahito diễn ra đúng một năm sau khi Hoàng tử hoàn tất nghi lễ trưởng thành vào tháng 9/2025.

Điểm đặc biệt là theo quy định hiện hành của Nhật Bản, tuổi trưởng thành pháp lý đã được hạ từ 20 xuống 18 tuổi từ năm 2022. Vì vậy, Hisahito thực tế đã trở thành người trưởng thành về mặt pháp lý khi bước sang tuổi 18 vào năm 2024. Tuy nhiên, các nghi lễ truyền thống đánh dấu việc một thành viên nam của Hoàng gia bước vào tuổi trưởng thành được tổ chức vào năm 19 tuổi, sau khi ông hoàn tất việc học phổ thông.

Tại nghi lễ năm 2025, Hisahito xuất hiện trong trang phục cung đình truyền thống và được trao mũ trưởng thành. Hoàng tử sau đó thực hiện các nghi thức tại Hoàng cung cũng như đến các lăng tẩm và đền thờ Hoàng gia theo truyền thống.

Sau cột mốc ấy, các hoạt động công chúng của Hisahito bắt đầu mở rộng. Trong năm vừa qua, Hisahito đã tham gia nhiều sự kiện chính thức hơn, bao gồm các hoạt động tại Hoàng cung và những chuyến công tác bên ngoài Tokyo.

Đáng chú ý nhất là vào tháng 8/2026, Hoàng tử lần đầu tiên thực hiện một số nhiệm vụ Hoàng gia một mình tại Hiroshima. Tại Đại hội Hướng đạo sinh Nhật Bản lần thứ 19, sự kiện quy tụ khoảng 8.000 người, Hisahito đã có bài phát biểu công khai đầu tiên với tư cách một thành viên Hoàng gia thực hiện nhiệm vụ độc lập.

Hoàng tử cũng đến thăm Hiroshima trong dịp kỷ niệm 80 năm vụ ném bom nguyên tử, đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân. Đây là một bước tiến đáng chú ý trong quá trình Hisahito dần đảm nhận vai trò công chúng của riêng mình. Trong năm qua, Hisahito đã đến 6 tỉnh của Nhật Bản, trong đó có Hokkaido, Mie, Kyoto, Osaka, Nara và Hiroshima. Hoàng tử cũng tham gia nhiều sự kiện cùng các thành viên khác của Hoàng gia. Điều đáng chú ý là lịch trình này vẫn được sắp xếp để không ảnh hưởng đến việc học, cho thấy giáo dục tiếp tục được đặt ở vị trí ưu tiên trong giai đoạn hiện tại của Hisahito.

Người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng

Tuổi 20 của Hisahito cũng được chú ý bởi vị trí đặc biệt của Hoàng tử trong tương lai của Hoàng gia Nhật Bản.

Theo luật kế vị hiện hành, ngai vàng Nhật Bản chỉ có thể được truyền cho nam giới thuộc dòng nam của Hoàng gia. Vì vậy, Hisahito hiện đứng thứ hai trong danh sách kế vị, sau cha mình là Thân vương Akishino. Người còn lại trong danh sách hiện tại là Hoàng tử Hitachi, chú của Nhật hoàng Naruhito, năm nay 90 tuổi. Điều này khiến Hisahito trở thành một nhân vật có vị trí rất đặc biệt: Một trong số rất ít người hiện nằm trong dòng kế vị ngai vàng Nhật Bản.

Trong năm 2026, Quốc hội Nhật Bản cũng đã thông qua những thay đổi liên quan đến Hoàng gia, trong đó cho phép một số hậu duệ nam thuộc các nhánh cũ của Hoàng gia được nhận làm con nuôi và cho phép các công chúa giữ địa vị Hoàng gia sau khi kết hôn với thường dân. Tuy nhiên, những thay đổi này không mở rộng quyền kế vị ngai vàng cho phụ nữ và không thay đổi vị trí hiện tại của Hisahito trong danh sách kế vị.