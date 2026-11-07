Mới đây, Lọ Lem (Mai Thảo Linh), con gái lớn của MC Quyền Linh, thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình mang phong cách cổ tích trên trang Facebook cá nhân. Không còn là hình ảnh cô nàng trẻ trung trong những bộ trang phục đời thường, lần này Lọ Lem xuất hiện với tạo hình tựa một nữ thần bước ra từ khu rừng xanh, mang vẻ đẹp vừa trong trẻo, dịu dàng vừa có chút huyền ảo.

Đi kèm bộ hình, cô nàng chỉ để lại dòng chú thích ngắn gọn: "Lạc giữa miền xanh". Dù không có quá nhiều lời giới thiệu, những hình ảnh được chia sẻ vẫn đủ tạo nên một câu chuyện thị giác đầy chất thơ.

Lọ Lem đẹp như nữ thần rừng xanh với chiếc váy hồng ngọt ngào

Trong loạt hình, Lọ Lem diện chiếc váy màu hồng phấn với thiết kế mềm mại, phần cổ đổ nhẹ và những nếp vải buông rủ tự nhiên. Điểm nhấn của trang phục nằm ở chi tiết hoa trang trí bên hông cùng phần tà dài, giúp tổng thể trở nên bay bổng. Sắc hồng dịu dàng nổi bật giữa khung cảnh cây cối xanh mướt, tạo nên sự tương phản vừa đủ để nhân vật chính trở thành tâm điểm.

Đặc biệt, mái tóc đen được uốn xoăn thành những lọn nhỏ bồng bềnh chính là chi tiết khiến tạo hình lần này của Lọ Lem khác biệt. Thay vì kiểu tóc thẳng hoặc uốn sóng nhẹ quen thuộc, cô nàng lựa chọn phong cách có phần lãng mạn, kết hợp cùng những bông hoa nhỏ cài bên tóc. Những lọn tóc buông tự nhiên quanh gương mặt càng làm tăng vẻ mềm mại, khiến Lọ Lem trông giống một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích.

Lối trang điểm cũng được lựa chọn theo phong cách ngọt ngào với đôi mắt được nhấn nhẹ, hàng mi cong, gò má ửng hồng và đôi môi màu tự nhiên. Tổng thể không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo cảm giác nổi bật, đặc biệt trong những bức ảnh cận mặt.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, cách tạo dáng của Lọ Lem cũng góp phần hoàn thiện không khí cổ tích. Khi thì cô nàng ngồi trên phiến đá phủ vải voan, nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc, khi lại đứng giữa lối đi ngập cây xanh hoặc nghiêng người bên tấm rèm trắng mỏng. Ánh sáng xuyên qua những tán lá tạo nên hiệu ứng mơ màng, khiến khung cảnh giống một khu vườn bí mật.

Nếu những bức ảnh chân dung tập trung làm nổi bật gương mặt, đôi mắt và mái tóc thì các khung hình toàn thân lại mang đến cảm giác thanh thoát nhờ phom váy dài, chất liệu mềm và cách bố trí không gian. Đặc biệt, bức hình Lọ Lem quay lưng bước vào khu rừng, mái tóc dài buông xuống gần hết lưng, tạo nên một cái kết đầy chất thơ cho bộ ảnh.

Từ phong cách đời thường đến hình tượng nàng thơ cổ tích

Là con gái lớn của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo, Lọ Lem từ lâu đã nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật cùng phong cách nữ tính. Mỗi lần xuất hiện, cô nàng thường được chú ý bởi lựa chọn trang phục thanh lịch, cách trang điểm nhẹ nhàng và thần thái dịu dàng.

Ở bộ hình lần này, Lọ Lem tiếp tục phát huy những nét đặc trưng ấy nhưng đưa vào một không gian giàu tính tưởng tượng hơn. Sự kết hợp giữa mái tóc xoăn dài, váy hồng và khung cảnh thiên nhiên khiến tạo hình mang hơi hướng một nàng tiên rừng xanh, vừa ngọt ngào vừa có chút bí ẩn.

Từ hình ảnh một cô gái trẻ trung, gần gũi trong cuộc sống thường ngày đến tạo hình nữ thần giữa khu rừng xanh, Lọ Lem cho thấy sự đa dạng trong phong cách hình ảnh. Bộ ảnh lần này cũng là một ví dụ thú vị cho xu hướng xây dựng hình tượng nàng thơ cổ tích, ở đó nhan sắc ái nữ nhà MC Quyền Linh tỏa sáng và vô cùng xinh đẹp.