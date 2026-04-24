Dù bạn có chọn mức "không đường" để giảm cân hay bảo vệ sức khỏe, thì nghiên cứu mới đây từ Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) chỉ ra rằng: Bạn vẫn đang nạp vào cơ thể một lượng đường không hề nhỏ.

Tại Đài Loan - "thủ phủ" của trà sữa, các nhà khoa học y tế công cộng vừa công bố một sự thật gây sốc về những ly đồ uống pha tay mà chúng ta vẫn cầm trên tay mỗi ngày.

Cái bẫy ngọt ngào mang tên "0% đường"

Nhiều người trong chúng ta thường có thói quen gọi một ly trà sữa "không đường" (sugar-free) để bớt cảm giác tội lỗi với cân nặng. Thế nhưng, kết quả kiểm nghiệm trên 126 mẫu đồ uống tại các chuỗi cửa hàng lớn cho thấy: Hơn 85% mẫu có lượng đường thực tế "vượt mức" so với thông tin niêm yết.

Vào ngày 23, Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan đã tổ chức họp báo công bố kết quả nghiên cứu này. Phó Giáo sư La Vũ Hiên thuộc Viện An toàn Thực phẩm và Sức khỏe đã hé lộ một cái nhìn hệ thống về thành phần trong trà sữa và các vấn đề y tế công cộng tiềm ẩn.

Ông nhấn mạnh rằng trà sữa là thức uống mang tính biểu tượng của Đài Loan, nhưng nếu uống mỗi ngày một ly, người tiêu dùng có thể đang nạp vào cơ thể một lượng lớn đường hoặc chất tạo ngọt nhân tạo.

Những con số báo động về sức khỏe

Phó Giáo sư La chỉ ra rằng hiện nay tại Đài Loan, tỷ lệ người trên 18 tuổi bị thừa cân và béo phì đã chạm mức 50%, và tỷ lệ gan nhiễm mỡ do chuyển hóa cao tới 36,1%. Để làm rõ tác động của văn hóa trà sữa đối với sức khỏe cộng đồng, nhóm nghiên cứu đã thu thập 126 mẫu đồ uống (gồm trà nguyên chất, trà sữa, trà trái cây với mức đường 0% hoặc 50%) từ các chuỗi cửa hàng lớn tại Đài Bắc và Chương Hóa để xét nghiệm.

Kết quả cho thấy:

85,6% mẫu có tổng lượng đường thực tế cao hơn công bố trên nhãn.

55,6% đồ uống ghi "không thêm đường" vẫn chứa đường.

Một ly trà sữa 700ml mức "nửa đường" (50% đường) chứa trung bình 46,5g đường, tiệm cận mức giới hạn 50g đường tự do mỗi ngày theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tại sao "không đường" vẫn có đường?

Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, điều này có thể do bản thân các nguyên liệu như nước trái cây, sữa hoặc các loại topping vốn đã chứa sẵn đường, dễ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, nghiên cứu còn xét nghiệm 189 mẫu đồ uống để tìm các loại chất tạo ngọt nhân tạo – những chất có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, gây kháng insulin, phản ứng viêm và thúc đẩy gan nhiễm mỡ. Kết quả là 26 mẫu bị phát hiện có chứa chất tạo ngọt nhân tạo, chủ yếu nằm trong nhóm trà trái cây và đồ uống có kèm topping.

Thói quen tiêu thụ của người dân

Để hiểu rõ tần suất uống trà sữa của người dân, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trực tuyến từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024 với 1.073 phiếu hợp lệ. Kết quả cho thấy:

Trung bình mỗi người uống 329ml trà sữa mỗi ngày.

Nam giới uống nhiều hơn nữ giới.

Nhóm khách hàng chính nằm trong độ tuổi từ 31 đến 40.

Nhóm nạp nhiều đường nhất là nam giới, từ 18 đến 39 tuổi, có trình độ đại học.

Phó Giáo sư La Vũ Hiên nhận định, đằng sau những ly thức uống thường ngày là các vấn đề đa diện về phơi nhiễm thành phần, rủi ro sức khỏe và tính minh bạch thông tin. Ông hy vọng kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở khoa học để:

- Cải thiện quy định ghi nhãn đường.

- Minh bạch hóa thành phần của đồ uống pha chế tại chỗ.

- Tăng cường trao đổi về rủi ro sức khỏe với người tiêu dùng.

- Thiết kế các chính sách ăn uống lành mạnh trong tương lai.

Tại Việt Nam, nơi văn hóa trà sữa cũng bùng nổ không kém Đài Loan, kết quả này là một lời cảnh báo đắt giá. Đã đến lúc chúng ta cần khắt khe hơn với những gì mình uống và yêu cầu một sự minh bạch hoàn toàn từ các thương hiệu đồ uống.

Lời khuyên từ chuyên gia: Đừng quá tin vào nhãn dán "0% đường". Nếu muốn bảo vệ sức khỏe, cách tốt nhất vẫn là ưu tiên trà nguyên chất không topping, hoặc đơn giản nhất là... uống nước lọc.

Nguồn: Yahoo News