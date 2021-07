Hoàng Anh Vũ lần đầu nói về tin đồn phim giả tình thật với Thu Quỳnh trong Hương vị tình thân

Hoàng Anh Vũ - Huy của Hương vị tình thân đang là một diễn viên "phủ sóng" giờ vàng phim Việt khi cùng lúc xuất hiện trong 2 bộ phim phát trên VTV1 và VTV3. Trong đó, Hương vị tình thân là dự án dài hơi thu hút nhiều sự quan tâm và cả những tranh cãi của khán giả.

Từng là chàng nam phụ "quốc dân" mà vai diễn nào cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến, lần đầu tiên, Hoàng Anh Vũ khi vào vai Huy của Hương vị tình thân lại bất ngờ đem tới nhiều ý kiến trái chiều, cả về bản thân nhân vật lẫn câu chuyện tình của Thy - Huy trên phim...

Những bình luận trái chiều về tính cách của Huy trong Hương vị tình thân là sự khách quan

Chào Anh Vũ! Hương vị tình thân đang là bộ phim "hot" trên sóng giờ vàng. Cơ duyên nào đưa anh đến với bộ phim này?

Từ sau khi quay hết Về nhà đi con và Những ngày không quên, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đã nói chuyện với Vũ rồi, bảo anh có dự án này, vai diễn đòi hỏi tư duy sâu sắc, thì hồi ấy Vũ cũng chỉ biết có thế. Đợi mãi tới tháng 10 chưa thấy rục rịch gì, Vũ nghĩ chắc là phim ấy không làm nữa rồi thì khoảng tháng 11, Hương vị tình thân bắt đầu casting đến những tuyến nhân vật cuối cùng.

Vai của Vũ đã được định sẵn từ trước, nên lựa chọn vai nữ không thể chênh lệch quá so với Vũ, phải là một người khả dĩ mình có thể "tải" được. Việc này làm quá trình casting bị kéo dài hơn và khá khó khăn. Vũ cũng lên đài casting, thử với vai Thy mấy lần liền. Về sau có Thu Quỳnh là có vẻ "mix and match" nhất. Điều này phải cảm ơn sự cố gắng của anh Dũng và các anh em tổ chức sản xuất, quản lý diễn viên vì ưu ái chọn Vũ từ đầu.

Bản thân Vũ rất tha thiết với dự án này, và anh Dũng có lẽ cũng đặt kỳ vọng ở Vũ. Trong giai đoạn quay Về nhà đi con và Những ngày không quên, anh đã nói chuyện với Vũ rất nhiều, muốn khai thác tiếp những cái Vũ chưa làm được ở Về nhà đi con. Đó là động lực rất lớn của Vũ.

Nếu như ở những bộ phim trước, các nhân vật của anh thường mang đến nhiều màu sắc tươi vui, thì với Hương vị tình thân, vai Huy dường như trầm hơn một nhịp, anh có gặp khó khăn gì khi thể hiện vai diễn này?

Thực ra những vai trước của Vũ ở tuyến nhân vật nhẹ nhàng hơn. Giống như Vũ hay chia sẻ về nhân vật Duy trong Hãy nói lời yêu, Duy là nhân vật ở tuyến đối lập với tuyến My - Phan, vì My - Phan quá bi kịch rồi. Duy và Tú thiếu thốn về mặt tình cảm, nhưng lại có sự tự do về mặt tinh thần, không có ràng buộc nào từ phía gia đình, cho nên cả hai rất thoải mái. Tình yêu tiến triển chỉ phụ thuộc vào việc tình cảm dành cho nhau thế nào.

Trong khi Huy - Thy thì khác hẳn, cả hai không hề được tự do yêu đương. Thy có bà mẹ luôn thao túng, kiểm soát, còn nhà Huy cũng có rào cản về văn hóa gia đình. Cho nên việc Huy có tình cảm với Thy có thể nói là điều cấm kỵ.

Khó khăn khi thể hiện Huy là ngay từ đầu mình chưa có được sự đồng cảm với nhân vật, không hiểu được tâm lý của người yêu đơn phương họ cư xử thế nào, họ sẽ nghĩ những gì. Khi mình tìm hiểu sâu, đứng ở góc nhìn của nhân vật, mình mới tìm được sự đồng cảm, hiểu được lý do vì sao họ lại như thế, phải đánh giá một cách chủ quan, không thể khách quan mà thay đổi tâm trạng nhân vật vì như vậy sẽ sai lệch hết ý đồ của tác giả.

Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà Anh Vũ thể hiện một vai diễn tạo ra những tranh cãi trái chiều. Anh có đọc được những bình luận đó? Anh nghĩ sao?

Vũ thấy bất kỳ vai diễn nào cũng đều có khen, có chê hết. Bởi vì có ai "chuẩn" đâu. Trong cuộc sống cũng thế, bất kỳ ai cũng có những tính cách, cách cư xử khiến cho người khác cảm thấy không vừa lòng. Các nhân vật trong phim thường phải thể hiện những gì đặc trưng nhất để xây dựng hình tượng, càng xuất hiện ít thì mỗi một cảnh xuất hiện càng phải khắc hoạ rõ nét tính cách ấy ra.

Mặt khác Huy cũng là người mạnh mẽ, lì lợm, bướng bỉnh, bất chấp, cũng không chờ gia đình bao bọc, Huy rất kiên định. Nhưng tại sao Huy lại có sự yếu đuối trong tình cảm, mỗi khi động đến tình cảm là mất hết lý trí? Ở ngoài xã hội có rất nhiều người như vậy, không riêng gì Huy, khi đụng tới chuyện tình cảm mới bộc lộ ra những cái mong manh, yếu đuối nhất.

Sự mù quáng, si mê có thể đến từ tình yêu mà người ta chưa có được, người ta rất khát khao. Khi đã khát khao thì lý trí không còn, người ta sẽ tìm đủ lý lẽ, tự thuyết phục bản thân rằng người kia vô cùng tốt đẹp. Chuyện này là thực tế xảy ra trong cuộc sống, trải nghiệm về chuyện gì ít thì lý trí kiểm soát cảm xúc đối với chuyện đó càng yếu kém.

Những bình luận trái chiều về tính cách của Huy trong Hương vị tình thân là sự khách quan, bất kể ai, khi đứng ngoài câu chuyện của chính mình đều có thể đưa ra nhận định hay quyết định thay người trong cuộc rất dễ. Nhưng theo cá nhân Vũ thì nhận định nào cũng chỉ là tri kiến của một người, dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm của một người, không thể đại diện cho lẽ phải hay đúng sai trong cuộc đời của một người khác được.

Huy dành tình cảm cho Thy quá lớn và quá lâu, nên không có các trải nghiệm thực tế về một mối quan hệ, tất cả chỉ là bánh vẽ trong tâm tưởng Huy. Chúng ta nên hiểu rằng, dù kịch bản không đề cập, nhưng với một người có tính cách thú vị, suy nghĩ có chiều sâu như Huy thì chắc gì suốt 4 năm trời, Huy không từng đến với người nào khác, hay không có ai yêu Huy. Nhưng rất có thể Huy chẳng "chung kết" được với ai cả mà chỉ với Thy, mối rung cảm mới trở nên "điên loạn" đến như thế. Và khi chưa từng gắn kết lâu dài với người nào, thì dù có tương tác với hàng chục người qua đường thì rồi vẫn phải trải qua ngần ấy vật vã với một ai đó thôi.

Hoàng Anh Vũ nói gì khi khán giả đồn "phim giả tình thật" với Thu Quỳnh trong Hương vị tình thân?

Đóng Hương vị tình thân, khi biết bạn diễn nữ của mình là Thu Quỳnh, Anh Vũ có suy nghĩ gì không?

Khi biết Thu Quỳnh đóng cùng, hôm đầu tiên là hôm casting, Vũ và Quỳnh đã nói chuyện rất lâu về đoạn mà 2 anh em sẽ thử vai. Vũ cảm thấy đây là người có thể chia sẻ ý tưởng và nắm bắt rất nhanh. Thu Quỳnh với Vũ đều có những trải nghiệm trong cuộc sống khá tương đồng. 2 người đã trải qua nhiều chuyện giống nhau, khi tương tác sẽ có những va đập tự nhiên, gần như Vũ nói ra 1 câu là Thu Quỳnh có thể đáp lại 1 câu, và Quỳnh đáp 1 câu là Vũ đã biết câu sau mình phải nói cái gì. Kiểu như vậy. Đấy là một lợi thế.

Mặt khác, trong quá trình 2 anh em diễn chung, Thu Quỳnh là người có kinh nghiệm về nghề nên cũng hay đưa ra những góp ý hợp lý. Vũ cũng học hỏi được nhiều từ Thu Quỳnh.

Ở tập Thy có bầu, người ta đùa rằng Thy - Huy nắm tay, hôn nhau cũng có bầu, anh có biết điều này không? Nhiều khán giả mong Thy - Huy có một cảnh gì đó "nặng đô" hơn là những phân cảnh mang tính ước lệ, để cho khán giả tự tưởng tượng như cách mà bộ phim thực hiện.

Vũ xin phép để dành câu hỏi này đến một dịp thích hợp để trả lời cho các bạn. Bởi vì Hương vị tình thân còn rất nhiều điều bí ẩn. Phim kéo dài tới hơn 100 tập cơ, nên các bạn cứ bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ ở giai đoạn sau.

Cảnh hôn của anh và Thu Quỳnh trong Hương vị tình thân có để lại cho Anh Vũ kỷ niệm nào đáng nhớ không? Anh có tiếc khi nó bị cắt khá nhiều khi lên sóng?



2 anh em nói chuyện ở ngoài có thể khá là hợp, khá thoải mái, nhưng quay vào cảnh hôn thì cả 2 lại "cứng người", không hiểu vì sao nữa. Mặc dù lần này Vũ đã có kinh nghiệm một chút rồi, vì là lần thứ 2 có nụ hôn trên màn ảnh (cười).

Vũ không tiếc khi những cảnh hôn không được lên phim, vì cái mình thể hiện ra là những đoạn thoại rất chắt lọc về tư duy giữa 2 người để giải quyết tất cả nút thắt trong lòng giữa Thy và Huy. Đó là những đoạn Vũ và Quỳnh, anh Dũng, cả đoàn phim đã đầu tư rất nhiều, tập đi tập lại để quay 1 đúp liền cho cảm xúc không bị ngắt mạch hoặc thoại khác tone giọng, nên đòi hỏi cả hai diễn viên phải "ngấm" hết từng chút một.

Những phân đoạn như thế đã thay lời muốn nói của 2 nhân vật rồi nên Vũ không tiếc gì về nụ hôn. Nếu có tiếc, thì Vũ chỉ tiếc là câu chuyện kể liền quá trong mấy tập phim đã để khán giả vướng phải cảm giác mơ hồ về các mốc thời gian mà thôi.

Gần đây, MXH còn xuất hiện tin đồn Thu Quỳnh - Anh Vũ phim giả tình thật trong Hương vị tình thân, anh nói gì về điều này?

Tin đồn này có thể bởi vì có khá nhiều người comment trên Facebook hay fanpage của Vũ và Thu Quỳnh kiểu "đẩy thuyền" thôi, chứ Vũ chưa thấy ai đồn như vậy cả (cười). Bản thân Vũ và Thu Quỳnh đều là diễn viên, nên chuyện đó không có gì mới mẻ. Khán giả mà yêu quý mình quá thì sẽ có xu hướng muốn biến những cái mà họ thích thành sự thật thôi.

Người ta nói không có lửa làm sao có khói. Chắc vì khán giả thấy Thu Quỳnh - Anh Vũ "tình" từ phim ra đời nên mới xuất hiện tin đồn như vậy. Thu Quỳnh gần đây rất hay nhắc về anh, còn anh cũng thi thoảng bình luận "thả thính" trên facebook bạn diễn nữa. Vậy nên không đồn cũng khó!

Nếu khán giả theo dõi Vũ lâu sẽ thấy Vũ là người rất thích đùa. Tất cả những comment của Vũ, kể cả trả lời fan, cũng rất hay đùa. Ở trên đoàn khi quay đùa như thế nào thì ngoài đời như thế, lên mạng cũng vẫn đùa như thế, hoàn toàn công khai. Nhiều người có thể đôi lúc sẽ tưởng thật. Nhưng Vũ thấy vui mà, đùa trên MXH miễn sao không gây ảnh hưởng đến ai, không làm mất uy tín của ai, và giới hạn trên facebook của mình hoặc bạn mình thì đùa thoải mái!

Còn việc mọi người đọc được rồi cảm nhận riêng thế nào thì lại là câu chuyện khác, là quyền của mọi người. Vốn dĩ mạng xã hội đã là nơi mọi người thích nghĩ gì thì nghĩ rồi mà, có cấm cản hay phân trần giải thích thì họ vẫn nghĩ theo cách của họ thôi.

Tôi từng tham gia buổi họp báo phim Hương vị tình thân và nghe thấy Thu Quỳnh gọi anh trong hậu trường là "bố Vũ", vì sao lại có tên gọi này vậy?

Vì chúng mình đều là những người bố, người mẹ mà. Tất cả những người bố, người mẹ thì đều có thể gọi nhau là bố, mẹ. Kể cả trong cuộc sống, với bạn bè, Vũ cũng hay gọi những người bạn đã có con là "mẹ Giang", "mẹ Thảo"...

Hương vị tình thân dài tới 120 tập nhưng Huy và Thy đã kết hôn ở tập 45 rồi. Liệu anh có thể tiết lộ trong giai đoạn sau của phim, nhân vật Huy có còn gây tranh cãi hay "sóng gió" gì không?

Câu chuyện còn dài lắm các bạn ạ, phải xem phim mới biết chứ Vũ không "spoil" được. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm có "tiền hôn nhân", "trong hôn nhân" và "hậu hôn nhân". Chuyện của Huy - Thy "tiền hôn nhân" đã sóng gió rất nhiều rồi. Vậy có thực sự 2 người sẽ đến với nhau và có cuộc sống hạnh phúc hay không, khi sự khao khát của Huy với Thy đã được thỏa mãn? Diễn biến tâm lý của Huy thế nào, thì mời các bạn xem phim tiếp nhé!

Cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện!