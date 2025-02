Hoàn cảnh cơ cực của nam sinh lớp 8 một mình chăm mẹ liệt nửa người ở bệnh viện

2 giờ sáng, căn bệnh hiểm nghèo tái phát khiến đôi chân tê liệt của chị Ngân Thị Hiền (36 tuổi, trú xóm Tiến Thành, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) lại co rút. Chị không thể nào chợp mắt, nằm rên khóc vì đau nhức. Thấy mẹ đau, em Vi Ngân Đăng Duy (15 tuổi, con trai lớn của chị Ngân) cũng không dám ngủ, ngồi bên cạnh xoa bóp chân cho mẹ và liên tục hỏi han. Khuôn mặt bất an, lo lắng của đứa trẻ hiện rõ trong màn đêm mờ ảo.

Duy chăm sóc mẹ liệt nửa người ở viện suốt nhiều năm nay.

Rồi cũng như bao đêm khác, Duy thức trắng để túc trực, chăm sóc người mẹ bệnh tật.

"Nhà cháu nghèo lắm. Ông nội thì bị tai biến. Bà nội mù loà. Bà cố nội già yếu. Mẹ bị liệt nửa người. 2 anh em cháu còn nhỏ. Nhà chỉ còn một mình bố, dù bị đau lưng nặng nhưng bố cũng phải cố gắng đi làm thuê để nuôi cả gia đình.

Mỗi lần mẹ nhập viện điều trị, vào dịp nghỉ hè thì cháu đi theo chăm sóc. Nay đi học thì hôm nào mẹ đau nặng, cháu xin nghỉ học một vài hôm hoặc tranh thủ ngày cuối tuần, tự bắt xe buýt xuống viện để lo cho mẹ. Cháu chỉ mong mẹ khỏi bệnh để bớt đau, bớt khổ", Duy cúi mặt chia sẻ.

7 năm trước, sau cơn sốt cao, chị Hiền bị viêm não, viêm màng não dẫn đến liệt nửa người.

Học lớp 8 nhưng Duy thấp bé hơn nhiều so với bạn cùng lớp, da rám nắng. Lớn lên trong cảnh khó khăn nhưng Duy rất ngoan, hiểu chuyện và hiếu thuận, chăm sóc mẹ ân cần, chu đáo. Những lúc phải di chuyển mẹ, Duy lại nhờ đến sự giúp đỡ của y bác sĩ hoặc người nhà những bệnh nhân cùng phòng.

Đôi chân chị Hiền co rút, đau nhức, phải nhập viện điều trị triền miên.

Biến cố xảy ra với gia đình Duy vào 7 năm trước, khi chị Hiền sinh con thứ hai vừa được 8 tháng thì bị sốt cao, đau đầu.

"Bệnh viện ở xa, nhà nghèo, con nhỏ và chủ quan nên dù sốt trên 40 độ C, kéo dài nhiều ngày nhưng tôi không đi khám mà mua thuốc uống. Đến ngày thứ 5 thì kiệt sức, đến viện thì rơi dần vào hôn mê. Bác sĩ kết luận tôi bị viêm não, viêm màng não và chuyển ra Hà Nội. Sau gần nửa năm nỗ lực điều trị, dù giữ được mạng sống nhưng tôi lại bị liệt nửa người, sống khổ sở như thế này đây.

Giờ chỉ mong hồi phục đôi chân để chồng con bớt khổ", chị Hiền chia sẻ.

Căn nhà tạm bợ của gia đình em Duy nằm dưới chân núi.

Đôi chân tê liệt của chị Ngân co rút, đau nhức nên phải điều trị tại viện Y học cổ truyền Nghệ An nhiều năm nay. Bệnh viện xa nhà 150km, nhà neo người nên mỗi lần nhập viện, chị Hiền được chồng hoặc con trai đưa xuống làm thủ tục nhập viện, chăm sóc một vài ngày rồi về để đi làm, đi học. Hoàn cảnh của chị được y bác sĩ đang công tác tại bệnh viện cũng như người nhà các bệnh nhân thương, giúp di chuyển, mua cơm, thuốc thang hoặc thủ tục cần thiết.

Gia đình em Duy thuộc hộ nghèo triền miên của xã.

Ông Lương Văn Thành- Trưởng xóm Tiến Thành (xã Châu Thành) chia sẻ, nhà chị Hiền có 7 nhân khẩu thì phần đa bị ốm đau, bệnh tật khiến gia đình lâm cảnh vô cùng khó khăn, là hộ nghèo triền miên của xã. Chị Hiền liệt nửa người đã 7 năm. Mẹ chồng chị Hiền là Vi Thị Thưởng (65 tuổi) mù 1 mắt. Bố chồng là Vi Văn Hình (65 tuổi) bị tai biến nhẹ, mất sức lao động lại lú lẫn. 2 đứa con chị Hiền còn quá nhỏ, đang tuổi học hành. Họ còn phụng dưỡng bà cố 82 tuổi, sức khoẻ yếu, bị ho lao.

Duy bên ông nội tai biến, bà nội mù loà và em nhỏ.

"Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào mình anh Vi Văn Nàng (34 tuổi, chồng chị Hiền) nhưng anh Nàng cũng bị thoái hóa đốt sống lưng nặng lại không có việc làm. Ngày nào ai thuê vào rừng bốc vác cây keo thì được trả 200.000 tiền công. Không ai thuê thì vào rừng hái măng, tìm mật ong rừng mang về xuôi bán để đổi gạo, thức ăn nuôi cả gia đình. Nhà ở thì tạm bợ, gánh nặng nợ nần", ông Thành chia sẻ.

Học lớp 8 trông Duy thấp bé hơn nhiều so với tuổi nhưng rất ngoan, hiểu chuyện và hiếu thuận.

Mỗi lần chị Hiền nhập viện điều trị, cố gắng lắm, anh Nàng cũng chỉ vay được 400.000 đến 500.000 đồng để chi phí đi lại và ăn uống. Thi thoảng có người lại mua biếu mẹ con chị hộp cơm, nắm xôi, ổ bánh mì qua bữa.

"Bác sĩ nói có cứu chữa thì chân vợ tôi cũng không thể đi lại bình thường như trước đây được nhưng sẽ có cơ hội dần hồi phục và bớt đau đớn. Thế nhưng 7 năm qua, để có tiền cứu chữa cho vợ, tôi đã vay gần 300 triệu rồi. Nhiều lúc vợ đau mà trong nhà không có một đồng nào, cũng không có một tài sản nào giá trị để bán hay cầm cố, không biết vay mượn ai, tôi bất lực vô cùng. Vợ lại phải nằm ở nhà cắn răng chịu đựng đau đớn.

Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để vợ chữa bệnh, bớt đau và để 2 đứa con có mẹ", anh Nàng khẩn cầu.

Duy ước đôi chân mẹ sớm phục hồi để mẹ bớt đau, bớt khổ.

Sau 2 ngày cuối tuần ít ỏi chăm mẹ ở bệnh viện, Duy lại phải về nhà để tiếp tục việc học. Duy mua cho mẹ một số đồ dùng cần thiết rồi nhờ những người nhà bệnh nhân cùng phòng giúp đỡ khi mẹ chỉ có một mình. Trước khi rời đi, nam sinh ôm mẹ động viên, dặn dò.

"Mẹ cố gắng điều trị nhé. Con về đi học và chờ bố vay được tiền sẽ xuống với mẹ. Nếu đau quá thì mẹ phải gọi điện cho bố, cho con và nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ".